Україна ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації Групи щодо рішення Держдуми Росії про визнання т.зв. "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації.

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", - йдеться у повідомленні.

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