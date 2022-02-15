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Україна ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Україна ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації Групи щодо рішення Держдуми Росії про визнання т.зв. "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації.

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"

Автор: 

Держдума (734) ОБСЄ (3502) Тристороння контактна група (827) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+10
мінські угоди похоронені!!!
це мали зробити наші політики та перевести їх у европейський формат.
мокші це зробили самі.
яка нах...й ТКГ???
путін трахнув вас, нас, всіх в дупу,
він забив на все і на всіх.
про що з ним домовлятися????
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15.02.2022 19:17
+7
"Ми готові здатися, змінити конституцію, визнати днр-лнр, а вони визнають" - зеля
"Скликаємо ТКГ" - дерьмак
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15.02.2022 19:14
+7
Какое ТКГ?! Нет больши никакой ТКГ после того как единоросы, представители *****, проголосовали за это! А это заявление о созыве, говорит, что Украина уже всё это сглотнула! Придурки
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15.02.2022 19:25
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"Ми готові здатися, змінити конституцію, визнати днр-лнр, а вони визнають" - зеля
"Скликаємо ТКГ" - дерьмак
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15.02.2022 19:14 Відповісти
100%
Він же пообіцяв Шольцу...
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15.02.2022 19:22 Відповісти
А ти віриш гансу!?
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15.02.2022 20:10 Відповісти
а чего ему врать?!
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15.02.2022 20:30 Відповісти
Твій Зелох не спростував.
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15.02.2022 21:13 Відповісти
Ой, ідіоти з Банкової - погляньте, який розклад у "всєпобєждающей"...

Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Але це -цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
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15.02.2022 20:24 Відповісти
мінські угоди похоронені!!!
це мали зробити наші політики та перевести їх у европейський формат.
мокші це зробили самі.
яка нах...й ТКГ???
путін трахнув вас, нас, всіх в дупу,
він забив на все і на всіх.
про що з ним домовлятися????
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15.02.2022 19:17 Відповісти
Про капітуляцію. Яку потім подадуть як перемогу, адже найвеличніший відвернув велику війну. От і готовий рецепт для обрання на другий термін. Ідіоти підтримають. І пох, що війна все одно буде, рано чи пізно...
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15.02.2022 19:25 Відповісти
"найвеличніший" говорит что сил россии которые сейчас возле границы не хватит для полномасштабного вторжения.
Как он может тебе преподнести победу.
Ты логику слышишь в своих словах
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15.02.2022 20:20 Відповісти
в следующий раз он скажет все наоборот, и все зебилы поверят.

зебилы верят его последнему видосику - они не помнят, что было в предыдущих.
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15.02.2022 20:31 Відповісти
Вся страна спокойна как можно преподнести другое.
Если бы он этого хотел то говорил как Порошенко не раскачивать лодку, а то россия нападет
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Потрібно негайно заблокувати приднестровья і не пропускати туди нікого і ніяких вантажів.тільки через Молдову нехай їдуть.Також розірвати дипвідносини з Росією і вислати всіх її дипломатів плюс ввести візовий режим.
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15.02.2022 19:42 Відповісти
І так до речі,попів їхніх нарешті вислати з наших церков нехай їдуть до мордора правлять свої месси.
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15.02.2022 19:44 Відповісти
Они были похоронены в день подписания.
Мы их выполнять не будем , здесь вопрос не в Зеленском , парламент разный.
Внести изменения в конституцию не реально. Народ не даст.
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15.02.2022 19:54 Відповісти
элементарно.

Они все имеют возможность голосовать удаленно.

300 голосов обеспечено.

Для порохоботов, которые выйдут на улицы, есть Беркут.
А если надо будет, из Донецка пацанов подгонят - ******** уже с ними на короткой ноге.
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15.02.2022 20:33 Відповісти
Пока они не имеют возможности голосовать удалено, вопрос даже не в том.
Многие из них за это не проголосуют, так как видят свое будущее в этой стране.
Они могут это сделать но под большим военным давлением ,как это сделал Порошенко подписав минск,сейчас США и Британия подробно объяснили ,что это больно и вазелина не будет, и ***** пришло немного в реальность
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15.02.2022 20:42 Відповісти
Какое ТКГ?! Нет больши никакой ТКГ после того как единоросы, представители *****, проголосовали за это! А это заявление о созыве, говорит, что Украина уже всё это сглотнула! Придурки
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15.02.2022 19:25 Відповісти
Ткг да не кто это люди они сидят и о чем-то говорят,а результата ноль.россия заявляет мы не выполняем,мы говорим они не выполняют. Европу это устраивает, нас на данном этапе тоже устраивает. путин сейчас решил надавить силой ,США и Британия сказали так дела не делаются,
путин соснет и успокоиться . А дальше снова будет заседать ткг.
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15.02.2022 20:03 Відповісти
Они тебя тупо разводят.
Ты этого даже не замечаешь.
Так кто "придурки"?
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15.02.2022 20:15 Відповісти
тримай *****!

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15.02.2022 19:29 Відповісти
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15.02.2022 19:33 Відповісти
Навіщо зустрічатися.Пуйло рішення не прийняв,а то що Дума рішила, всі знають,я ,думаю, і наші члени ТКГ,в тому числі.Хіба що обговорити особливий статус ЛНДР і зміни до конституції,як пообіцяв Зепрезидент Шольцу.Зрада.
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15.02.2022 19:37 Відповісти
Клоун прогинається все нижче ..
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15.02.2022 19:39 Відповісти
Миллион жителей в л/днр стали гражданами РФ. Там уже живут не граждане Украины, а россияне-- подданные путина. В освобождении они не нуждаются. Оккупированная территория превращена в зону бедствия-- загаженная, заминированная, разворованная, населённая ненавидящими хозяев жильцами.
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15.02.2022 19:40 Відповісти
«Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж».
О. Гончар
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15.02.2022 19:43 Відповісти
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001911 Щоденники : у 3 т. / Олесь Гончар ; упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу В. Гончар. - Київ : Веселка, 2002 - 2004.
Ничего что я на русском?
Это дневники где якобы опубликована эта фраза. Советую ознакомиться.
Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, сто только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
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15.02.2022 20:06 Відповісти
Это правильно отрезать лднр , только шлюхи европейские санкции снимут,вот и идёт игра. Мы сможем забрать Крым и Домбасс на своих условиях только тогда когда россия будет слаба, а санкции этому помогают и мы в игре.

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15.02.2022 20:49 Відповісти
Это будет просто супер, если рашка такое сделает! Таким образом она первой выйдет из минских! И уже никто не сможет давить на нас в плане выполнения Минска!
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15.02.2022 19:44 Відповісти
Все.....Лугандон...здувся!
Касаби самі себе трахають.
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15.02.2022 20:12 Відповісти
 
 