"Слуга народу" Трубіцин вийшов під заставу в майже 15 млн грн, - журналіст Новіков

Застави внесли за всіх підозрюваних у цій справі.

Про це повідомляє у телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 млн грн застави за депутата Київської міської ради від Слуг народу Владислава Трубіцина. У зв'язку з цим він вийде із СІЗО під обов'язки, серед яких, зокрема, здача закордонних паспортів і носіння електронного браслету", - написав Новіков.

Він також додав, що застави вже внесли за всіх підозрюваних у цій справі.

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Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.