УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5333 відвідувача онлайн
Новини
6 728 33

"Слуга народу" Трубіцин вийшов під заставу в майже 15 млн грн, - журналіст Новіков

Застави внесли за всіх підозрюваних у цій справі.

Про це повідомляє у телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 млн грн застави за депутата Київської міської ради від Слуг народу Владислава Трубіцина. У зв'язку з цим він вийде із СІЗО під обов'язки, серед яких, зокрема, здача закордонних паспортів і носіння електронного браслету", - написав Новіков.

Він також додав, що застави вже внесли за всіх підозрюваних у цій справі.

Дивіться: "Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опублікувало матеріали у справі депутата "Слуги народу" в Київраді Трубіцина. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Автор: 

застава (676) запобіжний захід (483) Трубіцин Владислав (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
В 2014 році Roshen закупила засоби ППО для Києва.
Тепер черга Кварталу 95...
показати весь коментар
15.02.2022 20:25
+15
показати весь коментар
15.02.2022 20:27
+13
Як для злодюги швидко знайшли. Як для онкохворих діток то не має. Підараси
показати весь коментар
15.02.2022 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.02.2022 20:24 Відповісти
.
показати весь коментар
15.02.2022 20:28 Відповісти
В 2014 році Roshen закупила засоби ППО для Києва.
Тепер черга Кварталу 95...
показати весь коментар
15.02.2022 20:25 Відповісти
зєбидлу-все, мудрому наріду-нічого.
показати весь коментар
15.02.2022 20:26 Відповісти
И завтра на работу...косить бабло в поте лица...15 лямов отбивать...
показати весь коментар
15.02.2022 20:27 Відповісти
неможна тримати в СІЗО таких достойних людей.
показати весь коментар
15.02.2022 20:27 Відповісти
согласен нельзя - сразу вешать
показати весь коментар
15.02.2022 21:31 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:27 Відповісти
за два дня они собрали сколько десятков миллионов?
показати весь коментар
15.02.2022 20:28 Відповісти
Мабуть, боится , шо кичу разбомбят.
показати весь коментар
15.02.2022 20:33 Відповісти
Да что там собирать? Всего-то чуть больше двух тысяч минимальных пенсий...

Сарказм, если что...
показати весь коментар
15.02.2022 21:29 Відповісти
Антикорупційної прокуратури, ще не існує, а зе-антикорупційний суд вже в дії!
показати весь коментар
15.02.2022 20:33 Відповісти
Нинішня ситуація ще раз дає Україні шанс на очищення від упирів.Скористаємось,чи все буде так як і було?
показати весь коментар
15.02.2022 20:33 Відповісти
Як для злодюги швидко знайшли. Як для онкохворих діток то не має. Підараси
показати весь коментар
15.02.2022 20:36 Відповісти
Вор для вора всегда найдет. Закон воровского мира!
показати весь коментар
15.02.2022 21:04 Відповісти
В Україні створено ефективну систему боротьби з корупцією і хабарництвом.
показати весь коментар
15.02.2022 20:36 Відповісти
а неиссякаемый источник... саткудава пришло... не проверяют?
это только гоям при покупке квартиры, например, надо указывать источник доходов, да?
показати весь коментар
15.02.2022 20:37 Відповісти
Залог вносил трухин? Ведь у него общак опг квартал95.
показати весь коментар
15.02.2022 20:40 Відповісти
арестовать всю власть и через неделю ВАКС закроет все долги Украиы .
показати весь коментар
15.02.2022 20:45 Відповісти
Я не згодний. Тиждень - ніт. А за рік або два - так.
показати весь коментар
15.02.2022 21:15 Відповісти
Т е если ты купишь машину в 30 раз дешевле то к тебе прискачет гетьманцев типа откуда бабки. А тут норм. 15 лямов туда 15 лямов сюда......
показати весь коментар
15.02.2022 20:50 Відповісти
причем наличкой. **** в этой стране есть финансовая система, банки. Тут переводишь бабки 10 тыс грн, добрый откуда такая сумммммма. А тут наликом 15 лямов с полки взяли и вопросов нет.
показати весь коментар
15.02.2022 20:57 Відповісти
"друзьям - всё, врагам - закон!"
Бенедито Мусоллини...

Вот и смотрите сами, кто для них друзья, а кто враги...
показати весь коментар
15.02.2022 21:34 Відповісти
СУКИ , УПИРІ !!! А людям картки блокуєте за переказ у 5000 грн. Тільки на стовпах вниз головою ваше місце !!!
показати весь коментар
15.02.2022 20:54 Відповісти
За сірат внєслі залог другіє сірати-сразу відна шо всє із аднаго сіротскава пріюта...
показати весь коментар
15.02.2022 20:58 Відповісти
Як несподiванно.
показати весь коментар
15.02.2022 21:30 Відповісти
Вони знущаються з народу,а не служать йому.Для них 15млн.,що для нас 150 гривень.
показати весь коментар
15.02.2022 23:07 Відповісти
535 тыщ долл
показати весь коментар
16.02.2022 03:25 Відповісти
 
 