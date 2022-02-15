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Резніков провів розмову з міністром оборони Великої Британії Воллесом: Синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого

Резніков провів розмову з міністром оборони Великої Британії Воллесом: Синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм британським колегою Беном Воллесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку українського міністра у фейсбуці.

"Дуже змістовна дискусія з моїм британським колегою міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Ми обмінялися думками за результатами його візиту у Москву та моєї телефонної розмови з міністром оборони Білорусі, а також синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого", - написав Резніков.

Також читайте: Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес

Автор: 

Велика Британія (5558) Резніков Олексій (1445) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+6
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15.02.2022 20:56
+5
Головне щоби зелені на цьому засіданні не почали розпускати шмарклі про поступки Мордору у шляху України до НАТО.
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15.02.2022 20:42
+4
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15.02.2022 21:01
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Головне щоби зелені на цьому засіданні не почали розпускати шмарклі про поступки Мордору у шляху України до НАТО.
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15.02.2022 20:42 Відповісти
Ты уже показал кто ты на самом деле!
Предложить увеличить до десяти лет срок контракта: такое мог посоветовать только коллаборант и предатель!
**** кацапская.
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15.02.2022 20:50 Відповісти
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна:

-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнати = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!

-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" ті ж самі мінські угоди...
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15.02.2022 20:53 Відповісти
Мудозвона Пристайка вже відкликали?
Чи хто ж буде глашатая найвеличнішого карати 😉😉😉
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15.02.2022 20:55 Відповісти
Дристайко сказав правду.
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15.02.2022 21:42 Відповісти
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15.02.2022 20:56 Відповісти
Почитайте что наши попросили ООН. Ожидается химическая атака. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/2/pdf/220215-eadrcc-ukraine-request.pdf
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15.02.2022 20:57 Відповісти
Классная картина на все времена - ПИШУТ ПИСЬМО .
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15.02.2022 21:01 Відповісти
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15.02.2022 21:01 Відповісти
Думаю , что надо завезти традицию - писать насмешливый ответ врагам и запечетлять этот исторический момент .
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15.02.2022 21:03 Відповісти
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15.02.2022 21:05 Відповісти
...тем временем в Великобритании
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15.02.2022 21:02 Відповісти
Рєзніков знає, що готує Україні Зеля, але згоден ламати комедію для західних політиків. Ось така хуцпа!
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15.02.2022 21:40 Відповісти
 
 