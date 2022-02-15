Резніков провів розмову з міністром оборони Великої Британії Воллесом: Синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм британським колегою Беном Воллесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку українського міністра у фейсбуці.

"Дуже змістовна дискусія з моїм британським колегою міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Ми обмінялися думками за результатами його візиту у Москву та моєї телефонної розмови з міністром оборони Білорусі, а також синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого", - написав Резніков.

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