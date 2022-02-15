Резніков провів розмову з міністром оборони Великої Британії Воллесом: Синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм британським колегою Беном Воллесом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку українського міністра у фейсбуці.
"Дуже змістовна дискусія з моїм британським колегою міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Ми обмінялися думками за результатами його візиту у Москву та моєї телефонної розмови з міністром оборони Білорусі, а також синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого", - написав Резніков.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.02.2022 20:56
+5 Сергей Трофимов #428890
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+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.02.2022 21:01
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Предложить увеличить до десяти лет срок контракта: такое мог посоветовать только коллаборант и предатель!
**** кацапская.
Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна:
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнати = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" ті ж самі мінські угоди...
Чи хто ж буде глашатая найвеличнішого карати 😉😉😉