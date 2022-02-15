Визнання "Л/ДНР" Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" Путіним стане відкритою ескалацією конфлікту з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Заклик Держдуми РФ визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення цього Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями", - написав литовський урядовець у твіттері.
Нагадуємо, Державна дума РФ у вівторок проголосувала за те, щоб надіслати звернення президенту РФ Володимиру Путіну з проханням визнати так звані "Л/ДНР".
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Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна:
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
Дай бог, щоб це було лише моїми фантазіями...
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.
По словам президента, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», - добавил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bba399a794790a44eb566