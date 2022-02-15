Визнання "Л/ДНР" Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями, - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" Путіним стане відкритою ескалацією конфлікту з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заклик Держдуми РФ визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення цього Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями", - написав литовський урядовець у твіттері.

Нагадуємо, Державна дума РФ у вівторок проголосувала за те, щоб надіслати звернення президенту РФ Володимиру Путіну з проханням визнати так звані "Л/ДНР".

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