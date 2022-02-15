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Вимагаємо від Росії поваги до територіальної цілісності України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Вимагаємо від Росії поваги до територіальної цілісності України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України і назвав припинення ескалації одним із пріоритетів політики Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вимагаємо поваги до фундаментальних принципів, на яких будуються безпека та стабільність у Європі, і особливо повної поваги територіальної цілісності України. І якщо Росія обере ескалацію, а не діалог, ми готові відповісти на це з твердістю разом з нашими європейськими партнерами", - сказав глава МЗС Франції, виступаючи у вівторок у Національних зборах (нижній палаті парламенту).

Він пообіцяв, що "дуже сильні санкції будуть швидко введені", а, крім того, будуть вжиті необхідні запобіжні дії разом із союзниками щодо НАТО.

Ле Дріан заявив про важливість єдності Франції з найближчими партнерами по ЄС та з трансатлантичними партнерами щодо солідарності з Україною, а також про необхідність вести, як він висловився, вимогливий діалог. У такій логіці, за словами міністра, президент Франції Емманюель Макрон здійснив свої недавні візити до Москви та Києва. "Лише діалог призведе до деескалації", - наголосив він.

Також читайте: Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"

Відповідаючи на запитання депутатів, Ле Дріан назвав пріоритети на цьому напрямі зовнішньої політики Франції, перший із яких полягає в тому, щоб "зупинити динаміку ескалації".

При цьому міністр заявив, що ознайомлений із заявами глави російського МЗС Сергія Лаврова про прагнення РФ до "відновлення діалогу" та міністра оборони Сергія Шойгу "про потенційне відведення деяких військових частин" від українського кордону. "Слова - це добре. Ми чекаємо на дії. Якщо будуть дії, це ще краще", - прокоментував французький міністр закордонних справ.

Другим пріоритетом Ле Дріан вважає поновлення обговорення врегулювання української кризи у "нормандському форматі" на основі Мінських угод.

Також читайте: Ситуація навколо України дуже серйозна. Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Автор: 

росія (65002) Франція (3051) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+8
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15.02.2022 21:27
+5
Пока эти европейские деятели, будут вот так общаться с агрессором и террористом. Просто возьмёт и всех зачистит...
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15.02.2022 21:30
+4
В 14-м надо было требовать.Почему не требовали?
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15.02.2022 21:40
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Вони ще дій чекають, що німці що французи одного поля ягода.
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15.02.2022 21:26 Відповісти
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15.02.2022 21:27 Відповісти
слишком мало времени дали для двух ****** там временный промежуток где то сутки
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15.02.2022 22:56 Відповісти
Ой. А ш у лісі сдохло?
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15.02.2022 21:29 Відповісти
Пока эти европейские деятели, будут вот так общаться с агрессором и террористом. Просто возьмёт и всех зачистит...
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15.02.2022 21:30 Відповісти
Пулер не згоден на це. Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем
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15.02.2022 21:34 Відповісти
В 14-м надо было требовать.Почему не требовали?
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15.02.2022 21:40 Відповісти
На болті вертів пуйло твою вимогу, жабоїд!
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15.02.2022 21:46 Відповісти
Что-то французы сегодня много грубят лаптеногим....даже настораживает.
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15.02.2022 21:48 Відповісти
Пуйло их публично ни во что не ставит. Вот они никак не угомонятся )
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15.02.2022 22:04 Відповісти
Скорей всего... с поддержкой других кандидатов связано.....не оправдал Макрон доверие куйло.Там хватает любителей матрешек.Вон Ле Пен ещё бабло за прошлые не отработала....французские политики-это европейские кацапы.
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15.02.2022 22:28 Відповісти
Восемь лет болтовни и перемирий украинских презиков и западной илиты привели ... а ни к чему хорошему не привели. Главное, не стрелять, и Путин не нападет и от нас отстанет, говорили они. Минский, Нормандский формат, яблочное и пасхальное перемирие, говорили они.... Оно поможет. Или нет, как говаривал Алиев.
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15.02.2022 21:56 Відповісти
 
 