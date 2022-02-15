Нам не доведеться займатися темою розширення НАТО, поки ми з Путіним будемо при владі, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що їм не доведеться займатись темою розширення НАТО під час перебування при владі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на DW.

"Ситуація дещо дивна. Розширення НАТО не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться займатися цією темою, поки ми будемо при владі. Я не знаю, скільки президент Путін буде на своїй посаді. Напевно, довго, але не вічно. Ми цим займатись не будемо", - заявив Шольц після переговорів з Путіним у Москві.

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