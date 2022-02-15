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Нам не доведеться займатися темою розширення НАТО, поки ми з Путіним будемо при владі, - Шольц

Нам не доведеться займатися темою розширення НАТО, поки ми з Путіним будемо при владі, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що їм не доведеться займатись темою розширення НАТО під час перебування при владі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на DW.

"Ситуація дещо дивна. Розширення НАТО не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться займатися цією темою, поки ми будемо при владі. Я не знаю, скільки президент Путін буде на своїй посаді. Напевно, довго, але не вічно. Ми цим займатись не будемо", - заявив Шольц після переговорів з Путіним у Москві.

Також читайте: Путін: Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО

Автор: 

НАТО (6429) путін володимир (23772) членство в НАТО (1716) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+50
Буде так як скаже США
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15.02.2022 21:49
+42
не кажи "гоп"
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15.02.2022 21:48
+35
Два фашиста!
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15.02.2022 21:49
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Сторінка 2 з 2
А действительно давайте сделаем акцент на союзе с Великобританией и Польшей!!! На сегодняшний день это куда реальней. В 1939 году Британия воотчую доказала всему миру, что они надежный союзник!!!
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15.02.2022 22:33 Відповісти
Це сигнал решті країн які входять до НАТО і які також межують з агресивним сусідом.Раптом що, де гарантія що деякі союзники не дадуть задню,і обмежаться лише розмовами.Нам теж потрібні дієві союзники,які вже довели і доводять.Друзів у біді не кидають.
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15.02.2022 22:33 Відповісти
Чудове фото: от де місце Німеччини. Добре хоч що не біля параші азіатів (поскрєбі русского, найдєшь татаріна). Всі генії Німеччині в гробах перевартаються.
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15.02.2022 22:35 Відповісти
A что ты против татар имеешь? В крыму только татары и защищали Украину! И не тебе оскорблять эту нацию!
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16.02.2022 10:36 Відповісти
Значит вам обоим пора в последний путь.
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15.02.2022 22:36 Відповісти
пакт путина-шольца. "История повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса."
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15.02.2022 22:38 Відповісти
Какой там "пакт" - путин отсел ото всех подальше, чтобы никто не унюхал,
как он бздит (он, или его мешочек с какашками).
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15.02.2022 23:00 Відповісти
Есть пакт! Пусть на словах - этого достаточно!
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16.02.2022 09:29 Відповісти
Потрібно відновлювати ядерну зброю,та слати ціх півнів на цюцюрку.
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15.02.2022 22:41 Відповісти
Не туди ви,американці,атомну бомбу скинули! Москва й Берлін-ось де кубла людожерів!
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15.02.2022 22:52 Відповісти
Еще одно не то не се типа Меркель мужского пола с женскими половыми органами
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15.02.2022 22:54 Відповісти
Скоро прізвище на "Рібентроп" змінює?
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15.02.2022 22:55 Відповісти
Шольц в лицо нагло троллит путина: где расширение НАТО,
каким боком к этому вопросу Украина ?
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15.02.2022 22:57 Відповісти
Як же #уйло бздить за своє мерзенне життя: усіх розсаджує на відстані від себе, щоб не заразили
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15.02.2022 23:13 Відповісти
Вот и третий ***** нарисовался.
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15.02.2022 23:26 Відповісти
Из за таких Шольцев Украина потеряла Крым.
Они звонили и требовали прекратить борьбу.
Их услышали.
С Донбассом у них не вышло.
Шольцы, Шольцы друзья путина.
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15.02.2022 23:33 Відповісти
Шольц - это уже не Меркель.
Байден сказал: если что, северного потока не будет, и Шольц поддержал.
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16.02.2022 02:03 Відповісти
ещё не сказало своё слово ООН в официальном признании РФ как страны-агрессора.В случае такого признания немцев ЗАСТАВЯТ вводить общие санкции и выполнять пресечение бизнеса со страной-агрессором..а это в свою очередь может стать очень быстрым смещением ШТОЛЬЦА
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15.02.2022 23:35 Відповісти
Жидкие аплодисменты...
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16.02.2022 09:32 Відповісти
Nu tak takoi posil poslal do ***** zeljona shmarklja, tak chto na togo kotorij provozjat informaciju ne stoit obizhatsia. Koronj v drugom, ne v Germani a v Ukraine, gde mudrij narod vibral sebe osobogo prezidenta.
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15.02.2022 23:56 Відповісти
А фриц ни разу не спалился.
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16.02.2022 00:16 Відповісти
Мюнхенский сговор 2?
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16.02.2022 00:34 Відповісти
Deutsches Schwein
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16.02.2022 02:28 Відповісти
Два підоркіна на гойдалке, обох на гиляку!
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16.02.2022 06:23 Відповісти
хочется пожелать шольцу-шлёцу поскорее сдохнуть (а заодно и ботоксному педофилу путенину), желательно в ближайшие дни, чтобы как можно скорее Украина вошла в НАТО...
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16.02.2022 06:57 Відповісти
Они же союзники по антигитлеровской коалиции. Тут понимать надо.
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16.02.2022 06:57 Відповісти
Фріц
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16.02.2022 08:04 Відповісти
Всем "будьмо-патріотам" рекомендовано помянуть Евро-Атлантические устремления "Незалежної" свинной рулькой с кнедликами под Мозельское с Баварским и штруделем на десерт.
Исходя из высказываний бывших и нынешних руководителей и высокопоставленных чиновников США, Великобритании, ФРГ, Италии, Нидерландов, Венгрии, Эстонии (это только те, заявления которых лично я слышал по ТВ или читал в прессе) шансов у Украины вступить в НАТО - НОЛЬ. Теперь ещё и Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович туда же добавился.
Или Украине хочется так достать Альянс, чтобы выдали специальный компас, указующий направление "НАХРЕН"?
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16.02.2022 08:23 Відповісти
Бегают на поклоны к путлеру по одному, симуляция бурной деятельности.
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16.02.2022 09:02 Відповісти
Ой-ой-ой! Тримайте Шольца семеро!
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16.02.2022 09:05 Відповісти
Шолц ты решаешь за меня ? Ты не ох# л
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16.02.2022 09:13 Відповісти
Кто-то в дураках..., как думаете, кто?
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16.02.2022 09:33 Відповісти
Как всегда.
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16.02.2022 11:14 Відповісти
ГДЕ ШТАБ КВАРТИРА НАТО, А ГДЕ ШОЛЬЦ !?)
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16.02.2022 09:34 Відповісти
Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы будем у власти

або

тобі личить моє кохання.
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16.02.2022 09:35 Відповісти
Товарищ Штольц сбоку похож на мой йух.
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16.02.2022 09:48 Відповісти
тут одне каже, там друге
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16.02.2022 09:57 Відповісти
Здание бывшего штаба 1ГТА в Дрездене, ныне Landesdirektion Saxony,Dresden,
к которому был приписан Путин, находится на Штауффенбергаллее- заговорщика, принесшего бомбу на совещание к Гитлеру. "Совпадение?...- не думаю!" сверлит мозг верящему в символы и знаки Путину, вот и боится своего " полковника Штауффенберга". (https://www.google.com.ua/maps/@51.07051,13.773449,17.98z?hl=ru)
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16.02.2022 09:58 Відповісти
С этих хитрых колбасников давно пора спросить за невыполнение союзнических обязательств в рамках НАТО. Они расходы на оборону повесили на штаты и втихаря торгуют со всеми,включая Иран.Трамп пытался вывести Польшу на роль главного партнёра в НАТО и оттеснить бюргеров на обочину,но не успел.Я думаю Америке ещё придётся решать этот вопрос.
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16.02.2022 10:18 Відповісти
как впервые увидел фотку Шольца - первое впечатление невзрачная какая физиономия, сдлегка удивленная жизнью, весь какой тог отрешенный. Но биография четко указывает на след дойче пахана -Шредера. И шо? Входил по молодости в его политэскорт, как и Штан. Ну нету пока в германцев соцдеков лидера, нету. Две немки, конечно, з.....т его. Следуя басни рузге, а вы друзья как не садитесь...... До вообще, деньги питерских кооператоров имеют свойство кончаться
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16.02.2022 10:32 Відповісти
Шольц дав ясно зрозуміти,що поки він при владі,про вступ України в НАТО треба забути!
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16.02.2022 10:39 Відповісти
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