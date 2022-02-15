Нам не доведеться займатися темою розширення НАТО, поки ми з Путіним будемо при владі, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що їм не доведеться займатись темою розширення НАТО під час перебування при владі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на DW.
"Ситуація дещо дивна. Розширення НАТО не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться займатися цією темою, поки ми будемо при владі. Я не знаю, скільки президент Путін буде на своїй посаді. Напевно, довго, але не вічно. Ми цим займатись не будемо", - заявив Шольц після переговорів з Путіним у Москві.
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+50 Ksenia VB
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как он бздит (он, или его мешочек с какашками).
каким боком к этому вопросу Украина ?
Они звонили и требовали прекратить борьбу.
Их услышали.
С Донбассом у них не вышло.
Шольцы, Шольцы друзья путина.
Байден сказал: если что, северного потока не будет, и Шольц поддержал.
Исходя из высказываний бывших и нынешних руководителей и высокопоставленных чиновников США, Великобритании, ФРГ, Италии, Нидерландов, Венгрии, Эстонии (это только те, заявления которых лично я слышал по ТВ или читал в прессе) шансов у Украины вступить в НАТО - НОЛЬ. Теперь ещё и Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович туда же добавился.
Или Украине хочется так достать Альянс, чтобы выдали специальный компас, указующий направление "НАХРЕН"?
або
тобі личить моє кохання.
к которому был приписан Путин, находится на Штауффенбергаллее- заговорщика, принесшего бомбу на совещание к Гитлеру. "Совпадение?...- не думаю!" сверлит мозг верящему в символы и знаки Путину, вот и боится своего " полковника Штауффенберга". (https://www.google.com.ua/maps/@51.07051,13.773449,17.98z?hl=ru)