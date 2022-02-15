УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4156 відвідувачів онлайн
Новини
15 033 33

Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій. ДОКУМЕНТ

Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій. ДОКУМЕНТ

Державна служба з надзвичайних ситуацій просить Альянс надати автокрани, бульдозери, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та іншу техніку.

Відповідний запит української сторони опублікований на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", - йдеться в повідомленні.

ДСНС у запиті просить про постачання 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 01

Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 02
Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 03
Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 04
Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 05
Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій 06

Автор: 

НАТО (6429) допомога (8308) ДСНС (5093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
15.02.2022 21:57
+17
Клоуны, заниматься надо было армией а не дорогами которых все равно нет
показати весь коментар
15.02.2022 22:10
+8
Как то скромненько по технике. Как будто на постройку дачи для какого то среднего чиновника запросили.
показати весь коментар
15.02.2022 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.02.2022 21:57 Відповісти
У Львівській облраді команда Гримак і Синютки гальмує візування документів про фінансування тероборони.
Взято в "П'ємонт".
показати весь коментар
15.02.2022 22:10 Відповісти
чогось згадалася сев. корея та їхня чуч хе
показати весь коментар
15.02.2022 22:24 Відповісти
Что за список...? И это все..?
показати весь коментар
15.02.2022 21:59 Відповісти
Я в ****, мені чогось соромно
показати весь коментар
15.02.2022 22:31 Відповісти
А кому за поберушку не соромно... Да, Запад все понимает, потому украинцам и помогает.
показати весь коментар
15.02.2022 22:59 Відповісти
Список техніки - "подвійного призначення".... підійде і для "великого крадівництва"
показати весь коментар
15.02.2022 22:59 Відповісти
150 тыс метров пожарных шлангов?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
показати весь коментар
16.02.2022 02:00 Відповісти
Как то скромненько по технике. Как будто на постройку дачи для какого то среднего чиновника запросили.
показати весь коментар
15.02.2022 21:59 Відповісти
німчура з мадярами все одно заблокує ! це ж не кацапам станки для виготовлення зброї продавати , наші хлопці можуть і бульдозерами окупантів чавити ... летальна зброя !
показати весь коментар
15.02.2022 22:04 Відповісти
Клоуны, заниматься надо было армией а не дорогами которых все равно нет
показати весь коментар
15.02.2022 22:10 Відповісти
Орест Петренко@wUwQotWJqZ1aVJD · 12 мин

Україна дуже хитро попросила допомогу в НАТО.
Не військову допомогу, а допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
А могли би попросити зброю, щоб не допустити цих самих надзвичайних ситуацій.
показати весь коментар
15.02.2022 22:13 Відповісти
А зброю не дають інтенсивно вже місяць поспіль?
показати весь коментар
15.02.2022 22:46 Відповісти
Это список для "большого крадивництва "?
показати весь коментар
15.02.2022 22:15 Відповісти
10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков. Источник:

Говорят когда-то Крымский канал строили)))) Война.....
показати весь коментар
15.02.2022 22:15 Відповісти
попросили бы у подрядчиков "Великого крадивныцтва" у них этой техники завались
показати весь коментар
15.02.2022 22:32 Відповісти
Врут. Он сам построился. Еще при царе.
показати весь коментар
15.02.2022 23:29 Відповісти
Это нам нужно чтобы лугандон и Крым брать....
блетальное вооружение предоставили ранее более надёжные партнёры....
показати весь коментар
15.02.2022 22:24 Відповісти
Краще б вони вiйськову допомогу просили
показати весь коментар
15.02.2022 22:27 Відповісти
НАТО має миттєво, за москалями вводити війська в Україну з Заходу аби якмога менше України залишити цим ерпецешним монголам...
показати весь коментар
15.02.2022 22:28 Відповісти
А не соромно зельоним просить ото усе прямо списком?
Шо все просрали, все вже вкрали? Вам же гроші навіщо давали і дають?
А ключ від банковського сховища зельоним не потрібен?
показати весь коментар
15.02.2022 22:30 Відповісти
в Днепре уже 100 лямов выделили на тероборону. теперь ищем какой участок земельки повкуснее отхапать под центр теробороны. боюсь даже представить сколько туда будет стоить вход))
показати весь коментар
15.02.2022 22:32 Відповісти
Первым делом Украине нужны противоракетные бульдозеры.
Возможно, противокорабельные спецмашины.
И другая техника.
показати весь коментар
15.02.2022 22:52 Відповісти
Правильней так - и другая мирная техника.
показати весь коментар
15.02.2022 23:13 Відповісти
Запрос на машиньі радиационной и химической разведки вьіглядит очень тревожно .
показати весь коментар
15.02.2022 23:10 Відповісти
Який же сором. Все це в Україні є. І екскаватори ,і крани, і бульдозери. Також в Україні є не бідні люди. І Ахметов і Пінчуки. В лисого Гордона попросіть. Хай хоч щось для держави купить, а не тільки язиком молоти. Як запахло жареним, дременув далі чим бачив. Але опамятався і вернувся, а зараз в Голованова сидить і умнічає. Хай бульдозера для ДСНС купить.
показати весь коментар
15.02.2022 23:19 Відповісти
Помощи просят?
Понятно.

У меня тоже есть, но не просьба, а вопрос, вопрос встречный.
Чем занят лейтинант Баканов?

Нардеп Кива уехал в Испанию и публично отказался возвращаться в Украину, заявив, что это не его война.
Мандата народного избранника после этого заявления у Кивы не отобрали, и Кива спокойно продолжает свое приятное времяпровождение на испанских курортах.

Так чем занят лейтенант Баканов?
Гоняет чертей по стенам своего кабинета в очередном приступе белой горячки?
показати весь коментар
15.02.2022 23:20 Відповісти
Просити не круто звісно... по вік будемо винні, але що робити?
показати весь коментар
15.02.2022 23:35 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 00:07 Відповісти
150 тыс метров пожарных шлангов?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
показати весь коментар
16.02.2022 01:56 Відповісти
Тут на десятки или сотни миллионов всего.

Вы, ... , вообще к войне готовились 8 лет?
Или просто решили под шумок ещё НАТО подоить?

Даже, ... , перчатки, бинты и таблетки просят.
Ну не капец ли это?
показати весь коментар
16.02.2022 01:59 Відповісти
 
 