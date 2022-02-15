Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій. ДОКУМЕНТ
Державна служба з надзвичайних ситуацій просить Альянс надати автокрани, бульдозери, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та іншу техніку.
Відповідний запит української сторони опублікований на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", - йдеться в повідомленні.
ДСНС у запиті просить про постачання 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.
Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.
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Взято в "П'ємонт".
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
Україна дуже хитро попросила допомогу в НАТО.
Не військову допомогу, а допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
А могли би попросити зброю, щоб не допустити цих самих надзвичайних ситуацій.
Говорят когда-то Крымский канал строили)))) Война.....
блетальное вооружение предоставили ранее более надёжные партнёры....
Шо все просрали, все вже вкрали? Вам же гроші навіщо давали і дають?
А ключ від банковського сховища зельоним не потрібен?
Возможно, противокорабельные спецмашины.
И другая техника.
Понятно.
У меня тоже есть, но не просьба, а вопрос, вопрос встречный.
Чем занят лейтинант Баканов?
Нардеп Кива уехал в Испанию и публично отказался возвращаться в Украину, заявив, что это не его война.
Мандата народного избранника после этого заявления у Кивы не отобрали, и Кива спокойно продолжает свое приятное времяпровождение на испанских курортах.
Так чем занят лейтенант Баканов?
Гоняет чертей по стенам своего кабинета в очередном приступе белой горячки?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
Вы, ... , вообще к войне готовились 8 лет?
Или просто решили под шумок ещё НАТО подоить?
Даже, ... , перчатки, бинты и таблетки просят.
Ну не капец ли это?