Звернення президента США Байдена щодо ситуації довкола України (англійською мовою). ВIДЕО (оновлено)

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації довкола кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що можливості дипломатії ще не вичерпані - так само, як і не минула загроза російського вторгення в Україну.

Байден нагадав, що біля українських кордонів розташовано близько 150 тис. військ РФ і, попри заяви Москви про їх відведення, вони поки не повернулися до місць постійної дислокації.

Байден нагадав Росії, що кожна країна має право на самовизначення. І наголосив, що США та НАТО, а також Україна не є загрозою для РФ.

Він також пообіцяв, що в разі вторгення до України на Росію чекатимуть серйозні наслідки - зокрема, що газопровод "Північний потік-2" в такому разі не запрацює.