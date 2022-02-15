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Новини Оборона
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У 18 містах відбудеться соціальна акція "4.5.0", аби нагадати про міць української армії. ФОТО

Збройні Сили України спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" , художником Нікітою Тітовим та агенцією з продажу зовнішньої реклами bigmedia.ua запускають всеукраїнську соціальну акцію "4.5.0.".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

У 18 містах відбудеться соціальна акція 4.5.0, аби нагадати про міць української армії 01

Акція полягає у розміщенні сотень бордів та сітілайтів у 18 містах країни: Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі, Вінниці, Житомирі, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Центральним на рекламних площинах акції став напис "4.5.0.", який на сленгу українських військових означає "все спокійно", або "все пучком".

У 18 містах відбудеться соціальна акція 4.5.0, аби нагадати про міць української армії 02

Також читайте: У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

За словами головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, акція "4.5.0." також має нагадати українцям про міць та можливості їхньої армії.

"Ці борди та сітілайти, розміщені по всій території України, мають стати нагадуванням для людей про те, що їхнє військо завжди на захисті держави. За роки війни ми зміцнились. І зробимо все, щоб у наших громадян було "4.5.0", — підкреслив Залужний.

Автор: 

акція (1452) армія (3768) оборона (4773) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+34
Мене б заспокоїла акція, запропонована Порохом:

50,0... міліардів для ЗСУ
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15.02.2022 22:27
+27
Зачем? Денег много ? Лучше на закупку цифровых радаров или Стугн пустите. Зеленский на *********** миллиарды тратит, Залужный на бигборды, а волонтеры по сто гревень на армию собирают. Абсурд какой то.
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15.02.2022 22:28
+22
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15.02.2022 22:23
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Армія Віра Мова не подошли ватанам. Теперь Зеля нобый укол в мозг делает!
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15.02.2022 22:21 Відповісти
Віра - це не обов'язково про релігію.
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15.02.2022 22:29 Відповісти
В данном случае именно про религию.
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15.02.2022 23:01 Відповісти
У каждого своя вIра ! У одних ФСБшная у других ПЦУ, а у третьих: в светлое будущее Украины (атеисты).
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16.02.2022 02:52 Відповісти
Последнее должно быть не верой а уверенностью.
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16.02.2022 10:44 Відповісти
Мене б заспокоїла акція, запропонована Порохом:

50,0... міліардів для ЗСУ
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15.02.2022 22:27 Відповісти
То есть вы сейчас на полном серьезе называете 73% украинцев ватанами?
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16.02.2022 00:52 Відповісти
Нет называю их слабоумными долбиками!!!Ды не согласен??
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16.02.2022 08:11 Відповісти
сиди на пляшці рівно, маскалю
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16.02.2022 08:51 Відповісти
А ты что в зеркало посмотрел и все про себя понял!))))
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16.02.2022 08:59 Відповісти
Хрюсский ,73- это пришедших на выборы и проголосовавших за Зеро, а населения это составляет примерно 40 процентов
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16.02.2022 15:57 Відповісти
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15.02.2022 22:23 Відповісти
Не лякайте клоуна, воно ж зібралось здавати Україну *****.
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15.02.2022 22:26 Відповісти
Зачем? Денег много ? Лучше на закупку цифровых радаров или Стугн пустите. Зеленский на *********** миллиарды тратит, Залужный на бигборды, а волонтеры по сто гревень на армию собирают. Абсурд какой то.
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15.02.2022 22:28 Відповісти
Или на ИТ специалистов. Чтобы сайты не лежали от ДДос атак.
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15.02.2022 22:51 Відповісти
Ті сайти здебільшого не мають доступа ні до чого і є по суті просто інформаційним таблом, розгорнуті швидше за все в ізольованому середовищі, витрачати ресурси на їх захист недоцільно. Я кажу звісно не про портали які мають доступ до державних реєстрів, а про те що поклали сьогодні.
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15.02.2022 23:08 Відповісти
Якраз вночі 14 січня кацапські гібрідні хакери здійснили масштабну атаку на сайти Міноборони, МЗС, ДСНС, Дії та інші.
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16.02.2022 00:17 Відповісти
Зеленський, Залужный, волонтеры, а что эта билиберда vismavista сделала?
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15.02.2022 23:43 Відповісти
Тю, тебе шо платят мало, тролляка Подоляцкий, шо ты среди ночи им портки стираешь?
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15.02.2022 23:55 Відповісти
Кацапа видно по вони изо рта. Какие вы больные.
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16.02.2022 12:58 Відповісти
пафосный ты не наш
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16.02.2022 15:59 Відповісти
Ишо один "стратех на зарплате у Подоляки". И так "великі крадівники" , все пустили на разворовывание на битуме, закрыв ракетные программы и закупив дизеля для армии аж на 17 процентов от потребности, так еще Зеля с Залужными рекламу по Украине развешивают, вместо закупки вооружений и топлива. Зато на "армию троллей" , типа тебя и еще 10 штук пасущихся здесь у Зеленского хватает.
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16.02.2022 17:50 Відповісти
Что ж ты так неадекВатно отреагировал на простое предположение *не наш* ? Новый незнакомый ник , изьясняешься чисто хрюсскими словами ,которыми не пользуются украинцы ,если ты хрюкаешь,как свинья ,то кто ты тогда,фуфлогон рашистский?
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16.02.2022 23:02 Відповісти
Странно, почему у любимой жены Подоляки, такое неблагозвучное погоняло-"инжинер" какой-то?
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16.02.2022 23:22 Відповісти
Всё, хрюсская ботвинья,меняй тухлый ник , ты тупоВАТ ,чтобы тягаться с рентгеном ,видящим насквозь рашистских пдрсв...Трите друзья и посылайтенах эту гниду рашистскую!
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17.02.2022 00:02 Відповісти
Вас там на ботоферму по степени олигофрении отбирают? На что, деньги государственные Подоляка тратит! Нет шоб креативных и смешных, он сплошь имбецилов в тролли пропихивает. Откаты от вас берет, что ли?
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17.02.2022 01:06 Відповісти
Слава ВСУ!
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15.02.2022 22:31 Відповісти
Карнавал якийсь.Бігборди,школярів-студентів-службовців на мітинги зганяють...



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15.02.2022 22:39 Відповісти
Тільки вчительці відписався, не піде.
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15.02.2022 23:24 Відповісти
Порох відповідає ворогу вогнем
Клоун відповідає фестивалем....
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15.02.2022 23:32 Відповісти
зеЛох по другому не может.. показуха, видосихи и ОБЯЗАЛОВКА совдепа..
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15.02.2022 23:43 Відповісти
Увеличить зарплаты военным - денег нет.
На всякую ***** - всегда пожалуйста.
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15.02.2022 22:46 Відповісти
Ти все проспав . З 01.03 піднімають зарплатню військовим на 30% .
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15.02.2022 22:58 Відповісти
три тисячі плюс рядовому складу? Кістка, причому від риби. Оце воєнкомат почне засипати, вернись, тут тааакі почали бабки платити. Але ж нічого не змінюється, совок як вилазив так і вилазить.
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16.02.2022 10:41 Відповісти
like !
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15.02.2022 22:49 Відповісти
А на сайте ВСУ эта инфа есть? А не, забыла.... Сайт ВСУ же лежит. Как и сайт Мин обороны. Позорище. Украина-лидер по количеству и качеству ИТ специалистов. Тут без шуток, кстати. Неужели нельзя на работу нормальных спецов набрать?
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15.02.2022 22:50 Відповісти
юля, йди додому- водки нема
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15.02.2022 22:55 Відповісти
Шо всю выжер !
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16.02.2022 02:58 Відповісти
36 і 6
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15.02.2022 22:54 Відповісти
Можно еще шарики запустить.Или стеллу построить.Ну или траву покрасить в державн.цвета.Помню велосепедист парад отменял денег мол нет а сейчас когда враг у ворот самое то.
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15.02.2022 23:07 Відповісти
Бигборды и хороводы вокруг них - это то, что по мнению ЗЕ, должно успокоить народ? Правда шо ли? Меня бы успокоила наша хорошо обеспеченная армия, а не дурацкие, с бодуна выдуманные праздники и студентота с бютжетниками, согнаная для того ,чтобы ЗЕ мог попиарится всласть. А говорят денег для армии нету
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15.02.2022 23:21 Відповісти
А чому так, тільки за обрію замаячила ср..а, всі дружньо почали згадувати, що є Збройні Сили України? На які, крайні роки такий болт поклали... А зараз куди не тикни, куча сердечок, Захисники, Ми з вами... Пічалька.
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15.02.2022 23:32 Відповісти
Даже 590с возбудился
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15.02.2022 23:45 Відповісти
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16.02.2022 06:32 Відповісти
Как сообщалось ранее, сегодня Ринат Леонидович Ахметов должен посетить с визитом Мариуполь.
Надо полагать, что Ринату Леонидовичу Ахметову настоятельно рекомедовано как следует потрясти толстой мошной и выкашлять деньги на оборону города, где у Рината Леонидовича находится градообразующее предприятие.
Вероятно, зная прижимистость Рината Леонидовича в денежных вопросах, Бенечка Коломойский вчера проквакал о законе об олигархах, чтобы освежить Ринату Леонидовичу память.
У обычных людей такое называется "шантаж", а как подобное называется в олигархической среде я не знаю, может "добровольные пожертвования на общее дело"?

Я хочу воспользоваться случаем и напомнить олигархам, что в случае войны или еще какого чрезвычайного положения государство имеет законное право нацинализировать частные предприятия, то есть забирать их в пользу государства.
Какие предприятия? Да любые, от железных дорог до банков.
Достаточно доказать, что именно государство способно наилучшим образом обеспечить работу данных предприятий в такое непростое время.

Были ли прецеденты?
А как же, были, Так, в время 1-й мировой войны в США были национализиваны кое-какие железные дороги, а во время корейской войны Президент Трумэн национализировал сталилитейную промышленность США. Сталилитейную промышленность Трумэн вернул через несколько месяцев (суд так посчитал), а железные дороги вернули частникам по окончании войны. Я даже не буду упоминать о том, что в США национализировали банки, посмотрите сами в Гугл.

А можно ли вообще не возвращать национализированное?
Конечно, можно, что за вопрос?
Так, Суэцкий канал, который Египет национализировал в 1956 году по-прежнему находится в собственности государства и приносит регулярный, хороший доход в государственную казну.

Украинским олигархам на заметку, ибо забыли вы, зайки ушастые, с кем дело вы имеете дело.
Сейчас Президент Данилов (вы почли фамилию правильно, ибо президент Ермак куда-то исчез, может, в котле в аду его черти уже варят) воспользуется своим шансом легально стать миллиардером; и что характерно, что эту власть сробили вы, олигархи, сами.
Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно.
Но я человек, и потому ничто человеческое мне не чуждо, и именно поэому я испытываю злорадство, что украинские олигархи подвели под экспроприацию (простите, национализацию) себя сами.
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15.02.2022 23:42 Відповісти
Я думаю, Ринат Леонидович сам разберётся.
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15.02.2022 23:46 Відповісти
Не підскажете,чому на оборону Дніпра Філатов дає дружку Корбану 100 лямів з міського бюджету,а в Маріку Ахмєт мусить трусити толстою мошною ? (Це ще не антисемітизм ?)
Наскільки мені відомо,в 14-му ахметівські заводи в Маріуполі виділяли техніку на будівництво оборонних споруд,а також металеві сляби для бліндажів і дотів.
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16.02.2022 00:17 Відповісти
А Вы этот вопрос задайте Ринату Леонидовичу, а не мне.
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16.02.2022 01:15 Відповісти
а чего он для тебя "леонидович"?
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16.02.2022 03:40 Відповісти
У Вас трудности в пониманием написанного?
Дислексия у Вас?
Сочувствую.

Ведь я же написала, что
'Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно"

Вам еще раз пояснить, что мне как-то наср*ть на то, кто чем в Украине владеет, но мне доставляет простую человеческую радость тот факт, что подонки, которыми являются украинские олигархи, сами себе на шеи петлю накинули, посадив на Банковую эту власть?
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16.02.2022 01:18 Відповісти
У нас же идёт большая непримиримая война с Порошенком, а так же малая, из подтишка, война с Ахметовым. Оба должны ЗЕ ( Коломойше)
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16.02.2022 06:40 Відповісти
Те, що армія захищає - безсумнівно.
Є сумніви щодо спроможності преЗЕдента очолити спротив державі-агресору.

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16.02.2022 00:18 Відповісти
Вот на это "Повернись живим" собирает 50 тыс долл донатов в месяц?

В учредителях этого фонда есть владельцы (жены, родственники) владельцев бигбордов?

Может было лучше закупить на эти деньги полезных вещей для бойцов?

Кому нах эти бигборды всрались в это нелегкое время?!
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16.02.2022 03:22 Відповісти
 
 