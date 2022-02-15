У 18 містах відбудеться соціальна акція "4.5.0", аби нагадати про міць української армії. ФОТО
Збройні Сили України спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" , художником Нікітою Тітовим та агенцією з продажу зовнішньої реклами bigmedia.ua запускають всеукраїнську соціальну акцію "4.5.0.".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.
Акція полягає у розміщенні сотень бордів та сітілайтів у 18 містах країни: Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі, Вінниці, Житомирі, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.
Центральним на рекламних площинах акції став напис "4.5.0.", який на сленгу українських військових означає "все спокійно", або "все пучком".
За словами головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, акція "4.5.0." також має нагадати українцям про міць та можливості їхньої армії.
"Ці борди та сітілайти, розміщені по всій території України, мають стати нагадуванням для людей про те, що їхнє військо завжди на захисті держави. За роки війни ми зміцнились. І зробимо все, щоб у наших громадян було "4.5.0", — підкреслив Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
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50,0... міліардів для ЗСУ
Клоун відповідає фестивалем....
На всякую ***** - всегда пожалуйста.
Надо полагать, что Ринату Леонидовичу Ахметову настоятельно рекомедовано как следует потрясти толстой мошной и выкашлять деньги на оборону города, где у Рината Леонидовича находится градообразующее предприятие.
Вероятно, зная прижимистость Рината Леонидовича в денежных вопросах, Бенечка Коломойский вчера проквакал о законе об олигархах, чтобы освежить Ринату Леонидовичу память.
У обычных людей такое называется "шантаж", а как подобное называется в олигархической среде я не знаю, может "добровольные пожертвования на общее дело"?
Я хочу воспользоваться случаем и напомнить олигархам, что в случае войны или еще какого чрезвычайного положения государство имеет законное право нацинализировать частные предприятия, то есть забирать их в пользу государства.
Какие предприятия? Да любые, от железных дорог до банков.
Достаточно доказать, что именно государство способно наилучшим образом обеспечить работу данных предприятий в такое непростое время.
Были ли прецеденты?
А как же, были, Так, в время 1-й мировой войны в США были национализиваны кое-какие железные дороги, а во время корейской войны Президент Трумэн национализировал сталилитейную промышленность США. Сталилитейную промышленность Трумэн вернул через несколько месяцев (суд так посчитал), а железные дороги вернули частникам по окончании войны. Я даже не буду упоминать о том, что в США национализировали банки, посмотрите сами в Гугл.
А можно ли вообще не возвращать национализированное?
Конечно, можно, что за вопрос?
Так, Суэцкий канал, который Египет национализировал в 1956 году по-прежнему находится в собственности государства и приносит регулярный, хороший доход в государственную казну.
Украинским олигархам на заметку, ибо забыли вы, зайки ушастые, с кем дело вы имеете дело.
Сейчас Президент Данилов (вы почли фамилию правильно, ибо президент Ермак куда-то исчез, может, в котле в аду его черти уже варят) воспользуется своим шансом легально стать миллиардером; и что характерно, что эту власть сробили вы, олигархи, сами.
Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно.
Но я человек, и потому ничто человеческое мне не чуждо, и именно поэому я испытываю злорадство, что украинские олигархи подвели под экспроприацию (простите, национализацию) себя сами.
Наскільки мені відомо,в 14-му ахметівські заводи в Маріуполі виділяли техніку на будівництво оборонних споруд,а також металеві сляби для бліндажів і дотів.
Дислексия у Вас?
Сочувствую.
Ведь я же написала, что
'Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно"
Вам еще раз пояснить, что мне как-то наср*ть на то, кто чем в Украине владеет, но мне доставляет простую человеческую радость тот факт, что подонки, которыми являются украинские олигархи, сами себе на шеи петлю накинули, посадив на Банковую эту власть?
Є сумніви щодо спроможності преЗЕдента очолити спротив державі-агресору.
В учредителях этого фонда есть владельцы (жены, родственники) владельцев бигбордов?
Может было лучше закупить на эти деньги полезных вещей для бойцов?
Кому нах эти бигборды всрались в это нелегкое время?!