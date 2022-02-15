У 18 містах відбудеться соціальна акція "4.5.0", аби нагадати про міць української армії. ФОТО

Збройні Сили України спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" , художником Нікітою Тітовим та агенцією з продажу зовнішньої реклами bigmedia.ua запускають всеукраїнську соціальну акцію "4.5.0.".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

Акція полягає у розміщенні сотень бордів та сітілайтів у 18 містах країни: Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі, Вінниці, Житомирі, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Центральним на рекламних площинах акції став напис "4.5.0.", який на сленгу українських військових означає "все спокійно", або "все пучком".

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За словами головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, акція "4.5.0." також має нагадати українцям про міць та можливості їхньої армії.

"Ці борди та сітілайти, розміщені по всій території України, мають стати нагадуванням для людей про те, що їхнє військо завжди на захисті держави. За роки війни ми зміцнились. І зробимо все, щоб у наших громадян було "4.5.0", — підкреслив Залужний.