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Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються, – Держдепартамент США

Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються, – Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що українську кризу, як і раніше, можна вирішити мирним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він підкреслив, що... ми, як і раніше, віддані дипломатичному шляху і віримо, що вікно можливостей для мирного вирішення кризи залишається відкритим", - йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Блінкен також наголосив на необхідності досягти "достовірної і значної" деескалації ситуації навколо України.

Держсекретар США знову нагадав, що "подальша агресія Росії проти України" зустріне швидку та єдину відповідь трансатлантичної спільноти.

Також читайте: Блінкен попередив Лаврова, що агресія по відношенню до України призведе до "рішучої відповіді з боку США та союзників"

Крім того, Блінкен зазначив, що у Вашингтоні з очікують на відповідь від Москви на передані в січні пропозиції США та НАТО з безпеки в Європі.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (65002) США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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15.02.2022 22:36 Відповісти
Snoop said Ukrainian solidarity.
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15.02.2022 22:40 Відповісти
за последние 300 лет .. думаю пора ********* этих рабов *****. Аминь!
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15.02.2022 22:41 Відповісти
зачем? лучше подождать, пока они сдохнут
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15.02.2022 22:55 Відповісти
Хутя довыпендривался. Ща его тока чмырить будут.
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15.02.2022 22:43 Відповісти
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15.02.2022 22:53 Відповісти
"...вікно можливостей для мирного вирішення кризи залишається відкритим".
Ну а нет- так нет...

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15.02.2022 23:01 Відповісти
 
 