Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються, – Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що українську кризу, як і раніше, можна вирішити мирним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він підкреслив, що... ми, як і раніше, віддані дипломатичному шляху і віримо, що вікно можливостей для мирного вирішення кризи залишається відкритим", - йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Блінкен також наголосив на необхідності досягти "достовірної і значної" деескалації ситуації навколо України.

Держсекретар США знову нагадав, що "подальша агресія Росії проти України" зустріне швидку та єдину відповідь трансатлантичної спільноти.

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Крім того, Блінкен зазначив, що у Вашингтоні з очікують на відповідь від Москви на передані в січні пропозиції США та НАТО з безпеки в Європі.