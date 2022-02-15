Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні
США, їхні союзники та партнери в разі вторгнення РФ готові запровадити проти Росії серйозні санкції та не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2".
Про це президент США Джо Байден сказав, виступаючи у Білому домі щодо ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати та наші союзники та партнери по всьому світу готові ввести сильні санкції на експортний контроль, включаючи дії, які ми не вживали, коли Росія вторглася до Криму та Східної України в 2014 році. Ми створимо сильний тиск на найбільші та найзначніші фінансові інституції і ключові галузі промисловості. Ці заходи готові, тільки-но і якщо Росія зробить крок", - сказав Байден.
Він окремо наголосив, що в разі вторгення РФ газогін "Північний потік-2" не запрацює.
"Коли йдеться про "Північний потік-2" - газопровід, який перекачуватиме газ з Росії до Німеччини - якщо Росія вторгнеться в Україну, його не буде", - пообіцяв президент США.
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Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.
Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.
Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.
За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Бери что дают или вали голый босый.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6898213813585971?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
Я изначально говорил, что вся эта технология с «красными линиями по НАТО» и военная истерия были придуманы для того, чтобы Россия признала ЛДНР. И официально «похоронила» Минские соглашения
И это «договорняк» Байдена и Путина по официальной потере Украиной части Донбасса. Как и Крыма.
А нам в итоге скажут: мол, скажите «спасибо», что не началась Третья мировая…
Это такая "тактика внезапности", ну методичка из академии генштаба кацапо-вояк..
Только бизнес, ничего личного.