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Новини Війна
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Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні

Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а

США, їхні союзники та партнери в разі вторгнення РФ готові запровадити проти Росії серйозні санкції та не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це президент США Джо Байден сказав, виступаючи у Білому домі щодо ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати та наші союзники та партнери по всьому світу готові ввести сильні санкції на експортний контроль, включаючи дії, які ми не вживали, коли Росія вторглася до Криму та Східної України в 2014 році. Ми створимо сильний тиск на найбільші та найзначніші фінансові інституції і ключові галузі промисловості. Ці заходи готові, тільки-но і якщо Росія зробить крок", - сказав Байден.

Він окремо наголосив, що в разі вторгення РФ газогін "Північний потік-2" не запрацює.

Дивіться: Звернення президента США Байдена щодо ситуації довкола України (англійською мовою). ВIДЕО (оновлено)

"Коли йдеться про "Північний потік-2" - газопровід, який перекачуватиме газ з Росії до Німеччини - якщо Росія вторгнеться в Україну, його не буде", - пообіцяв президент США.

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (65002) санкції (11782) США (22634) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
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Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:11
+3
https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=200 Так приятно дублировать момент когда президент Байден говорит что путен всрался...
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15.02.2022 23:11
+2
Пить буду, но курить не брошу.
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15.02.2022 23:18
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Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:11 Відповісти
https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=200 Так приятно дублировать момент когда президент Байден говорит что путен всрался...
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15.02.2022 23:11 Відповісти
Пішла в дупло
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15.02.2022 23:18 Відповісти
Пить буду, но курить не брошу.
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15.02.2022 23:18 Відповісти
Либо каждый день все говорят одно и то же, либо у меня дежавю
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15.02.2022 23:22 Відповісти
фраза не окончена. Она звучит как : северного потока не будет, и русни в Украине не будет. От слова ихтамнет.
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15.02.2022 23:41 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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15.02.2022 23:54 Відповісти
нищие не выбирают, на какую подачку им рассчитывать.
Бери что дают или вали голый босый.
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15.02.2022 23:58 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6898213813585971?__cft__[0]=AZUJTIn9-_9Cd7Bapg4EYdlFX_jQFGabUhhAz5C3-******************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·



Я изначально говорил, что вся эта технология с «красными линиями по НАТО» и военная истерия были придуманы для того, чтобы Россия признала ЛДНР. И официально «похоронила» Минские соглашения

И это «договорняк» Байдена и Путина по официальной потере Украиной части Донбасса. Как и Крыма.

А нам в итоге скажут: мол, скажите «спасибо», что не началась Третья мировая…
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16.02.2022 00:13 Відповісти
ты наверное удмурт. или коми чуваш.
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16.02.2022 00:20 Відповісти
наверно не наверно а вот ты 100% дурак
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16.02.2022 01:00 Відповісти
зачем ты клоун вообще позволил достроить СП2? Чтобы дать куйлу возможность лишить транзита Польшу и Украину ? Пшел вон подкацапский болван . .
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16.02.2022 00:21 Відповісти
А кто-то ожидал от сонного Джо чего то другого...с рейтингом 34% в своей стране!?
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16.02.2022 00:30 Відповісти
Если руснявые говорит, что войны не будет, то скорее всего будет все с точностью наоборот.
Это такая "тактика внезапности", ну методичка из академии генштаба кацапо-вояк..
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16.02.2022 00:48 Відповісти
Байден в принципе не способен на серьезные санкции. Он их только отменяет, и в отношении РФ и в отношении Ирана.
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16.02.2022 02:49 Відповісти
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16.02.2022 06:32 Відповісти
У Америки какая-то одержимость Северным потоком. Кризис на газовом рынке показал что США неспособны поставлять газ в Европу даже по очень высоким ценам. Получается у них даже нет никаких коммерческих интересов. А европейцы, в том числе Украина, расплачиваются.
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16.02.2022 07:20 Відповісти
Они поставляют в Азию, т.к. там газ покупают дороже, чем в Европе.
Только бизнес, ничего личного.
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16.02.2022 08:17 Відповісти
Нападение откладывается до сертификации СП-2, до сентября?
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Бить будут аккуратно, но сильно
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16.02.2022 10:28 Відповісти
 
 