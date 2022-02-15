Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні

США, їхні союзники та партнери в разі вторгнення РФ готові запровадити проти Росії серйозні санкції та не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це президент США Джо Байден сказав, виступаючи у Білому домі щодо ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати та наші союзники та партнери по всьому світу готові ввести сильні санкції на експортний контроль, включаючи дії, які ми не вживали, коли Росія вторглася до Криму та Східної України в 2014 році. Ми створимо сильний тиск на найбільші та найзначніші фінансові інституції і ключові галузі промисловості. Ці заходи готові, тільки-но і якщо Росія зробить крок", - сказав Байден.

Він окремо наголосив, що в разі вторгення РФ газогін "Північний потік-2" не запрацює.

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"Коли йдеться про "Північний потік-2" - газопровід, який перекачуватиме газ з Росії до Німеччини - якщо Росія вторгнеться в Україну, його не буде", - пообіцяв президент США.