Головні новини 15 лютого: Росія каже, що пішла, але не йде, кібератака на банки й сайти оборонних відомств

Росія заявляє, що почала відведення військ, але вони залишаються на місцях; хакери атакували "Приватбанк", "Ощадбанк" та сайти Міноборони й ЗСУ; Держдума РФ закликає Путіна визнати "ЛДНР", - головні новини 15 лютого.

Росія заявила, що відводить війська. І не відвела

Міноборони РФ заявило, що підрозділи Західного та Південного військових округів нібито повертаються на бази після "навчань". Але насправді цього не відбувається: відведення військ не підтверджують ані НАТО, ані США, ані журналісти-розслідувачі.

При цьому Путін каже, що Росія не хоче війни. І навіть пропонує Україні продовжити транзит газу після 2024 року.

Українські ж війська приведені у повну бойову готовність та чекають, чи справдяться прогнози розвідки союзників, яка віщувала напад в ніч з 15 на 16 лютого. ДСНС звернулася до НАТО - просить допомогти автокранами, бульдозерами, спецмашинами радіаційної та хімічної розвідки на випадок масштабних надзвичайних ситуацій.

Кібератака на "Приват", "Ощад" та сайти Міноборони й ЗСУ

Першими про збої в роботі повідомили клієнти "Привату" та "Ощаду": не відкривалися мобільні додатки, неможливо було провести платіж або переказати гроші. Згодом перестали відкриватися сайти Міноборони та ЗСУ. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що причина цього - потужна DDOS-атака. Держспецзв’язок каже, що фахівці докладають зусиль для локалізації кібератаки та протидії.

Держдума РФ закликає Путіна визнати "ЛДНР"

Відповідне рішення російські депутати ухвалили більшістю голосів. Тепер слово має сказати президент РФ Путін. Він поки зазначає тільки, що депутати Держдуми "орієнтуються на громадську думку, орієнтуються на думку своїх виборців".

Україна через рішення Держдуми ініціює позачергові консультації в ТКГ, посольство США заявляє про чергові спроби порушити суверенітет України, глава представництва ЄС в Україні Маасікас вважає, що рішення може спричинити додаткові територіальні претензії до нашої країни.

Шольц каже, що Зеленський пообіцяв обговорити особливий статус Донбасу та зміни до Конституції

"Президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що в рамках ТКГ, яка працює в рамках Мінського процесу, дуже швидко всі законопроєкти щодо статусу Донбасу обговорюватимуться, щодо зміни Конституції та підготовки виборів", - сказав Шольц.

Пенсії будуть індексувати щороку 1 березня

Відповідне рішення підтримали 352 нардепи. Очікується, що мінімальний розмір пенсії вже цього року підвищать до 5025 грн.

За антисемітизм запровадили кримінальну відповідальність

Найменше покарання за нього тепер - штраф у 3400 грн, найбільше - обмеження волі на строк до п’яти років. В разі вчинення групою осіб - від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом

Йдеться про документ, яким Паш намагалася переконати "Суспільне", що в’їжджала до окупованого Криму законно. Прикордонники його не видавали, тож документ може виявитися підробкою. Наглядова рада "Суспільного" завтра збереться на позачергове засідання, на якому вислухають і Паш. Вже зараз голова правління пише у фейсбуці, шо "шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні" та обіцяє звернутися до поліції.