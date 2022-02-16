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Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ
15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Комісія складатиметься з шести осіб, які мають багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
До складу комісії увійшли: Карен Грінавей, Драго Кос, Микола Кучерявенко, Кирило Легких, Повілас Малакаускас, Олексій Савчук.
Зазаначається, що затвердження складу комісії з боку уряду відбулося відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".
Топ коментарі
+4 Amber
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+4 Hanka Panyanka
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+3 Віталій Шатківський
показати весь коментар16.02.2022 00:26
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От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!
🤦♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.
❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».
🤷♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.