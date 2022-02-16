Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Комісія складатиметься з шести осіб, які мають багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

До складу комісії увійшли: Карен Грінавей, Драго Кос, Микола Кучерявенко, Кирило Легких, Повілас Малакаускас, Олексій Савчук.

Зазаначається, що затвердження складу комісії з боку уряду відбулося відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

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