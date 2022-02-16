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Новини Боротьба з корупцією
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Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Комісія складатиметься з шести осіб, які мають багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

До складу комісії увійшли: Карен Грінавей, Драго Кос, Микола Кучерявенко, Кирило Легких, Повілас Малакаускас, Олексій Савчук.

Зазаначається, що затвердження складу комісії з боку уряду відбулося відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Автор: 

НАБУ (5063) Кабмін (14074) конкурс (1285)


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Топ коментарі
+4
Отак тупий клоун НАЛЯКАВ олігархів .....


От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!

🤦‍♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.

❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».

🤷‍♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.
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16.02.2022 01:08
+4
вы, уважаемый, явно не в курсе, требование запада - назначить прокурора сап, который уже выиграл, и это нужно просто произнести вслух...., но никто этого не делает..., а набу без сап, просто как птица без крыльев - бегает, но не летает...
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16.02.2022 09:47
+3
Я навіть не знаю... Горить хата, а вони все ділять та ділять( Майте совість
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16.02.2022 00:26
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Даже костюм рака не пришлось одевать
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16.02.2022 00:17 Відповісти
Я навіть не знаю... Горить хата, а вони все ділять та ділять( Майте совість
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16.02.2022 00:26 Відповісти
На войне ничего не меняется.
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16.02.2022 00:29 Відповісти
Яка ж сволота сидить при владі ц сиділа!… при баризі понавидумували сапів ,дебеерів,фуєрів. Замістьпритиснути корупціонерів жорсткими законами. А зараз скотство таке, країна вже у прірві. Хіба час на це?
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16.02.2022 00:39 Відповісти
Пойди пожри хамона и давай испанские параши мой. Антикоррупционер хренов.
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16.02.2022 10:32 Відповісти
Отак тупий клоун НАЛЯКАВ олігархів .....


От і все, що ви повинні знати про розпіарену «деолігархізацію» Зеленського!

🤦‍♂️Закон про олігархів вигідний Коломойському:
😱який знаходиться під слідством і санкціями США
😱якого американці звинувачують у найбільшій фінансовій афері 21 століття.
😱який лише на Приваті видоїв з кишень українців понад 5.5 мільярдів доларів - більшу частину у часи війни.
😱який за перший рік президенства Зеленського лише за офіційними цифрами збагатився з 800 млн доларів до 1.8 млрд.
😱який продовжує доїти державні компанії перетворюючи їх з прибуткових на банкрутів.

❗️🗣Вигідний, бо «якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході».

🤷‍♂️Тобто, бабця Бєня вибовкала найголовніше - деолігархізацію Зеленський влаштував не тільки, щоб переслідувати Порошенка і підім'яти усі опозиційні інформканали під себе. А й щоб виправдати Бєню в очах західних партнерів.
А то бідося не може навіть з країни втекти, поки Путін брязкає тут зброєю.
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16.02.2022 01:08 Відповісти
Готують для себе слідчих,котрі їх будуть саджать,ще призначте прокурорів і суддів та й буде вам щастя.
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16.02.2022 09:18 Відповісти
Шабунину респект- если б не поднял хай, то зеленые бы втихаря выкинули западных экспертов из комиссии вообще.
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16.02.2022 09:24 Відповісти
Шабунин пустое место. Никуда западных экспертов не выкинут. Это требования запада.
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16.02.2022 09:36 Відповісти
вы, уважаемый, явно не в курсе, требование запада - назначить прокурора сап, который уже выиграл, и это нужно просто произнести вслух...., но никто этого не делает..., а набу без сап, просто как птица без крыльев - бегает, но не летает...
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16.02.2022 09:47 Відповісти
США с Х"йлом разобралось,надеемся,что теперь займутся нашими х"йланами
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16.02.2022 10:02 Відповісти
Если учесть, что зеТварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну, то ничего хорошего от этого конкурса не жду. Будет как и с главой гбр - назначат очередного барыгу "лешу зилли" - ведь так зеУпырям будет проще грабить страну.
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16.02.2022 10:31 Відповісти
 
 