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Новини Війна
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Байден нагадав росіянам, як вони стояли пліч-о-пліч з американцями у Другій світовій

Байден нагадав росіянам, як вони стояли пліч-о-пліч з американцями у Другій світовій

Президент США Джо Байден нагадав Росії, що 77 років тому під час Другої світової війни Вашингтон та Москва воювали пліч-о-пліч під час Другої світової війни.

Про це він сказав у відеозверненні щодо ситуації на кордонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"77 років тому наші народи билися пліч-о-пліч у найгіршій за всю світову історію війні. Друга світова була війною необхідності. Але якщо Росія атакує Україну, це буде війною вибору. Або війною без жодної причини", - сказав він.

Байден наголосив, що ані США, ані НАТО, ані Україна не становлять загрози для Росії.

Читайте: США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але допомагають військовим обладнанням, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) Друга світова війна (291) історія (1071) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+27
...а помнишь, как все начиналось?(с)
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16.02.2022 00:25
+24
Тоді американці рятували ленд-лізом СРСР від німецьких нацистів. Зараз американці рятують ленд-лізом Україну від російських нацистів.
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16.02.2022 00:16
+24
вони стояли пліч-о-плічи спочатку з Гітлером
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16.02.2022 00:21
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Тоді американці рятували ленд-лізом СРСР від німецьких нацистів. Зараз американці рятують ленд-лізом Україну від російських нацистів.
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16.02.2022 00:16 Відповісти
байден - маразматик! немного напоминания, кто стоял плечо к плечу в ВМВ да и просто очень красивая песня https://www.youtube.com/watch?v=E9JOGUK5jyw
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16.02.2022 07:06 Відповісти
Это как убеждать пациента 15 ,что он не Наполеон
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16.02.2022 00:16 Відповісти
Kharkiv?
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16.02.2022 00:38 Відповісти
Ага
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16.02.2022 08:30 Відповісти
Ці тварюки , все забули !!! Немає їм прощення !!! Тільки одна дорога- на концерт , Олександрова!!
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16.02.2022 00:17 Відповісти
Байден знает, что Черчилль просил Трумэна испепелить Москву в 1946 году. Все средства для этого тогда были. Весной 1946-го 11-12 атомных бомб были готовы для применения по Сралину и разным Арзамасам. Не послушались тогда умного Человека. Но теперь всё равно придётся. Правда, последствия будут уже совсем другими, но сделать это всё-таки придётся...
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16.02.2022 00:19 Відповісти
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16.02.2022 00:20 Відповісти
Колись і росіяни з українцями були братьськими народами. А може ніколи і не були, нам тільки лапшу вішали, що ми брати.
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16.02.2022 00:20 Відповісти
Це так радянська окупаційна влада зомбувала населення. 10 - 15% населення зомбуванню не піддається.
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16.02.2022 00:30 Відповісти
У радянських підручниках історіі чого тіко не було...
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16.02.2022 00:48 Відповісти
никогда настоящие украинцы не были братьями кацапским ублюдкам
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16.02.2022 02:38 Відповісти
Бгггг. По мнению расиан, оне пабидиле в той войне единолично, а остальные в лучшем случае мешались под ногами. Поэтому для напоминать им надо не про "бок о бок", а о том, что они стояли у истокой той войны и лобызались взасос с немцами с 39-го по 41-й, когда та же Англия вовсю была в состоянии войны с Германией.
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16.02.2022 00:21 Відповісти
вони стояли пліч-о-плічи спочатку з Гітлером
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16.02.2022 00:21 Відповісти
Тільки москалі спочатку допомогли Гітлеру цю війну розпочати і вести.
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16.02.2022 00:23 Відповісти
Без москалів-комуністів не було би ніякої другої світової.Ці нелюди закатували і вбили мільйони українців.Байдена понесло не туди.Він хвалить москалів.Що на це скажуть прихильники Байдена?
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16.02.2022 00:23 Відповісти
Таки понесло. Він знову намагається говорити з ними, як з людьми. Це велика помилка.
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16.02.2022 09:38 Відповісти
Не даремно був віце-президентом при чмошнике Обаме, перезагрузочніке мля
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16.02.2022 11:37 Відповісти
США зараз ***********, такого ніколи не було. Совок був рази від сьогоднішньої москальщини сильніший і тодішні США жорстко себе прводили.
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16.02.2022 13:18 Відповісти
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16.02.2022 00:24 Відповісти
...а помнишь, как все начиналось?(с)
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16.02.2022 00:25 Відповісти
эту фотку нужно внуку Молотова показывать каждый раз когда он выступает на рашен зомбоящике и трындит что-то про фашистов в Украине
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16.02.2022 02:41 Відповісти
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16.02.2022 05:47 Відповісти
Без україни кацапи в житті б не перемогли у другій світовій.
Саме через потужний опір України Гітлер вирішив поміняти план Барбаросса і направив половину військ на південь України, що стало величезною помилкою і не дало йому взяти Москву.
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16.02.2022 00:26 Відповісти
Так были Украинские фронты!!,не одного руцкого не было
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16.02.2022 00:31 Відповісти
в мацкві заблокувались в себе
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16.02.2022 00:35 Відповісти
Скорш за все стояли американці пліч об пліч з українцем тоді…
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16.02.2022 00:27 Відповісти
Вот это вообще лишнее. Какое там "плечо к плечу".

Из методичек ваты и книг старикова - "Англосаксы специально стравливали Германию с СССР". Вот то есть, грош цена, всем этим пафосным заявлениям про победу над нацизмом. Просто в результате успешной спецоперации "англосаксов" удалось наускать одного союзника на другого.
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16.02.2022 00:27 Відповісти
Меня забавно хотя любитель Стариков это нечто уровня агитпроп ссср
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16.02.2022 00:35 Відповісти
Убрать все Европейское из РКка то остаётся одна винтовка Мосина нечего своего не было все начиная с авиа двигателей заканчивая стрелковым все имеет происхождение из Европы или Сша у сраликова это вызывает выход на орбиту на жопной тяге
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16.02.2022 00:57 Відповісти
Да и мосинка это бельгийская винтовка.
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16.02.2022 10:27 Відповісти
Альо, діду !!!

У лавах тодішньої армії союзу воювало дуже багато українців та представників інших національностей.

А те, що ти зморозив, складає враження, що там були самі москалі.
Тьху.
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16.02.2022 00:33 Відповісти
ну дуже багато, а більшість.
Тому кацапи в статистиці пишуть "русскіє", а в дужках "(велікороси, малороси, булоруси)"
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16.02.2022 00:37 Відповісти
Напевне, так.

Також колись бачила інфу, що кожен третій Герой Радянського Союзу - українець.
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16.02.2022 00:39 Відповісти
і то, "героїв" роздавали квотами, щоб не зіпсувати статистику
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16.02.2022 00:42 Відповісти
Это Байден он не Маккейн и не Патон и даже не Сара Бернар Тихого океана Мак который Артур но за помощь спасибо
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16.02.2022 00:39 Відповісти
Як Ви ?

Я абсолютно впевнена у наших дорогих і рідних ЗСУ.
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16.02.2022 00:40 Відповісти
Схоже, Байдену, в силу його віку, доводиться працювати виключно згідно методички. Врешті, як і Путіну. Але не всі ще розуміють що ці методички пишуться в одному й тому ж місці
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16.02.2022 05:06 Відповісти
До цієї пори не зрозуміли:росіяни - одне, українці - інше, хіба так важко нове слово вивчити?
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16.02.2022 00:38 Відповісти
Все в норме ждём ништяков из Канады для снайперов
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16.02.2022 00:44 Відповісти
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16.02.2022 00:39 Відповісти
Бесполезно.
Уйло уже позаботился на эту тему:
"рассияне победили в ВОВ единолично" - активно вдалбливают пропагандисты в их жидкие мозги.
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16.02.2022 00:39 Відповісти
і в Німеччині давно ведеться пропаганда, що німці завинили саме перед кацапами.
Тому в них таке ставлення.
Хоча найбільше постраждала Україна.
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16.02.2022 00:44 Відповісти
А они себя с Ордой зеленомордой ассоциируют ?
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16.02.2022 00:46 Відповісти
Фашизм в Росії буде повалено .
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 01:04 Відповісти
Схоже на вмовляння гопника, який в темному провулку приставив ножик до шийки і відбирає грошенята!
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16.02.2022 01:05 Відповісти
Пора вже нагадати Росії не як вони стояли пліч опліч а як домовлялись з Німеччиною про поділ Європи! І це велике везіння для Європи що тоді фашистська Німеччина не дотрималась договору з фашистською Росією, тому що зараз не було б Європи! Треба називати речі своїми іменами а не перекручувати історію!
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16.02.2022 01:29 Відповісти
Херассе! Россиянины во Второй Мировой участвовали? Брешет!
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16.02.2022 01:31 Відповісти
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16.02.2022 01:37 Відповісти
****** выжили в 90е за счет окорочков буша и хлеба Украины а теперь?????
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16.02.2022 05:53 Відповісти
Пусть чмодораст ХУ откроет архивы 2й мировой которые запрятал еще на 50 лет!!!! И там мы посмотрим на истину!!!!!! Кто фашист????
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16.02.2022 06:01 Відповісти
Так правда же нас купило ссср за 30 серебряников!!!! 2 деда я потерял в той войне!!!! ******!!!! Далеее сами знаете..... Вырос как в ссср.... лучше бы в 90е подумал как жить!!!! может и депутатом ВР был бы....
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16.02.2022 06:10 Відповісти
Через таких маразматиків, а крнкретно George H W Bush, ерефія взагалі існує.
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16.02.2022 06:18 Відповісти
згадала баба як дівкою була...
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16.02.2022 06:46 Відповісти
России милее другие фотки.
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Союзники і СРСР ніколи не стояли пліч-опліч. Союзники відкрили "Другий фронт" зовсім не для того, щоб добити Німеччину - в 1944 му у поразці Німеччини уже не було сумніву.
Союзники висадилися в Італії і Нормандії щоб під маскою "повалення нацизму" не пустити московську орду в цивілізовану Європу.
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16.02.2022 17:32 Відповісти
 
 