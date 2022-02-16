Байден нагадав росіянам, як вони стояли пліч-о-пліч з американцями у Другій світовій

Президент США Джо Байден нагадав Росії, що 77 років тому під час Другої світової війни Вашингтон та Москва воювали пліч-о-пліч під час Другої світової війни.

Про це він сказав у відеозверненні щодо ситуації на кордонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"77 років тому наші народи билися пліч-о-пліч у найгіршій за всю світову історію війні. Друга світова була війною необхідності. Але якщо Росія атакує Україну, це буде війною вибору. Або війною без жодної причини", - сказав він.

Байден наголосив, що ані США, ані НАТО, ані Україна не становлять загрози для Росії.

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