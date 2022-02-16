Байден нагадав росіянам, як вони стояли пліч-о-пліч з американцями у Другій світовій
Президент США Джо Байден нагадав Росії, що 77 років тому під час Другої світової війни Вашингтон та Москва воювали пліч-о-пліч під час Другої світової війни.
Про це він сказав у відеозверненні щодо ситуації на кордонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"77 років тому наші народи билися пліч-о-пліч у найгіршій за всю світову історію війні. Друга світова була війною необхідності. Але якщо Росія атакує Україну, це буде війною вибору. Або війною без жодної причини", - сказав він.
Байден наголосив, що ані США, ані НАТО, ані Україна не становлять загрози для Росії.
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+24 Максім ХОЙ #398010
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Саме через потужний опір України Гітлер вирішив поміняти план Барбаросса і направив половину військ на південь України, що стало величезною помилкою і не дало йому взяти Москву.
Из методичек ваты и книг старикова - "Англосаксы специально стравливали Германию с СССР". Вот то есть, грош цена, всем этим пафосным заявлениям про победу над нацизмом. Просто в результате успешной спецоперации "англосаксов" удалось наускать одного союзника на другого.
У лавах тодішньої армії союзу воювало дуже багато українців та представників інших національностей.
А те, що ти зморозив, складає враження, що там були самі москалі.
Тьху.
Тому кацапи в статистиці пишуть "русскіє", а в дужках "(велікороси, малороси, булоруси)"
Також колись бачила інфу, що кожен третій Герой Радянського Союзу - українець.
Я абсолютно впевнена у наших дорогих і рідних ЗСУ.
Уйло уже позаботился на эту тему:
"рассияне победили в ВОВ единолично" - активно вдалбливают пропагандисты в их жидкие мозги.
Тому в них таке ставлення.
Хоча найбільше постраждала Україна.
Слава Україні 🇺🇦😎👍
Союзники висадилися в Італії і Нормандії щоб під маскою "повалення нацизму" не пустити московську орду в цивілізовану Європу.