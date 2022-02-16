Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, - Байден
Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, заявив президент США Джо Байден.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США і НАТО не загрожують Росії. Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, ми також не плануємо їх там розміщувати. Ми не націлені на народ Росії. Ми не хочемо дестабілізувати Росію.
Звертаючись до народу Росії: ви - не наш ворог, і я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими ви маєте такі глибокі сімейні, історичні та культурні зв'язки", - сказав Байден, виступаючи у Білому Домі у вівторок.
Топ коментарі
+23 крымский антиватник
показати весь коментар16.02.2022 00:25
+14 Small Jerboa
показати весь коментар16.02.2022 00:36
+13 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар16.02.2022 00:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Надо меньше петь и свое иметь" 😁
Тьфу, ну і гидота ваше ЗЄлівноє ! 👿
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
Зюзи заняты великим крадивництвом и смартфонами для *******
Им не до этого.
Они к выборам себя любимых готовятся
Baby don't sad me
Don't sad me no more
Але спочатку цю всю московську агентуру у вигляді бубочок зелених, дЄрмаків, Демченків і іншої пуйловської нечисті треба позбавитись!
а потом и ядерное восстановим.
https://www.youtube.com/watch?v=8kd6tuot6cA
https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ
Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -
Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.
Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.
https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.
Чтоб сам украинский народ с голоду и холода начали бунтовать. Запустив троянского коня они тогда войдут как освободители .
Посеять панику, дезинформацию , чтоб экономика Украины рухнула. Главное чтоб ,украинцы успели засеять поля. Ещё в 90 велись разговоры что теоретически возможной войне России и Украины .
По этому некоторые военнослужащие ,белорусы, русские не приняли присягу на верность Украины .Поехали дослуживать в свои (республики)
Дедушка по крайней мере честный.