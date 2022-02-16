УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5613 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 319 67

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, - Байден

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, - Байден

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, заявив президент США Джо Байден.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і НАТО не загрожують Росії. Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, ми також не плануємо їх там розміщувати. Ми не націлені на народ Росії. Ми не хочемо дестабілізувати Росію.

Звертаючись до народу Росії: ви - не наш ворог, і я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими ви маєте такі глибокі сімейні, історичні та культурні зв'язки", - сказав Байден, виступаючи у Білому Домі у вівторок.

Також дивіться: Звернення президента США Байдена щодо ситуації довкола України (англійською мовою). ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Байден Джо (2883) НАТО (6429) ракети (4012) США (22634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
А лучше бы имели, тогда бы всей этой х-ни не было.
показати весь коментар
16.02.2022 00:25
+14
ФИГНЯ!
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
показати весь коментар
16.02.2022 00:36
+13
Гурт "Антитіла" вирішив приєднатися до Сил тероборони.
показати весь коментар
16.02.2022 00:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А лучше бы имели, тогда бы всей этой х-ни не было.
показати весь коментар
16.02.2022 00:25 Відповісти
Діду так і сказав:
"Надо меньше петь и свое иметь" 😁
показати весь коментар
16.02.2022 01:20 Відповісти
Дед ты походу заднюю включаешь,а надо шестую в перед!!
показати весь коментар
16.02.2022 00:27 Відповісти
Байден найгірший президент в історії США.Ну чесно.Такого безхребетного ще не було.Могутня США намагається плазувати перед бухими москалями.Коли таке було?
показати весь коментар
16.02.2022 00:27 Відповісти
Америка вообще в жалкое посмешище стремительно превращается, к сожалению. Раньше людей на Луну высаживали, а теперь изобретают местоимения для кучки больных фриков.
показати весь коментар
16.02.2022 00:33 Відповісти
Так воно і багатіїв в США зачепить.Незрозуміло,навіщо воно їм це?
показати весь коментар
16.02.2022 00:34 Відповісти
Сам не понимаю, но подозреваю, что тут без кацапов/Китая не обходится - они не могу победить Америку традиционным способом, поэтому запускают эту отраву молодым поколениям в голову.
показати весь коментар
16.02.2022 00:37 Відповісти
А чим займаються там спецслужби? В США вони найкращі на планеті.Китай запустив тік-ток.Він реально впливає на свідомість.Причому на всю молодь,а не тільки США.
показати весь коментар
16.02.2022 00:42 Відповісти
Они заняты войной с white supremacy, им не до китайского тик-тока.
показати весь коментар
16.02.2022 00:50 Відповісти
Про це і Байден казав.Але в нас це не показують.В нас всі патріотичні змі,блогери і лідери думок хвалять сьогоднішнього президента США.
показати весь коментар
16.02.2022 00:55 Відповісти
ты кацап не трынди если бы не Байден то и Великая Америка и Британия то Украины в том виде как сейчас - уже не было бы или было море крови и беды
показати весь коментар
16.02.2022 02:19 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
16.02.2022 02:38 Відповісти
Чушь пишешь если бы не великая аамерика и чего там ещё, страна б не сидела в глубокой жопе, а тебе лично овца, советую историю почитать
показати весь коментар
16.02.2022 09:16 Відповісти
А, ну и еще эмоджи с беременными мужиками рисуют. Оцените масштаб деградации.
показати весь коментар
16.02.2022 00:43 Відповісти
І доказують,що чоловіки можуть народжувати.
показати весь коментар
16.02.2022 00:53 Відповісти
к сожалению США ждет участь совка. Желтомордые на подходе, рашку проглотят и не подавятся. а Америка станет как сейчас Британия-славное прошлое, но по факту 0. Мир катится в хаос(
показати весь коментар
16.02.2022 09:29 Відповісти
Украинцы каждый год выясняют какой президент США более бесхребетный. Сначала был Обама...
показати весь коментар
16.02.2022 08:04 Відповісти
Америка має діяти виключно з позиції сили.Вона раніше так і робила і це завжди працювало.
показати весь коментар
16.02.2022 00:29 Відповісти
Гурт "Антитіла" вирішив приєднатися до Сил тероборони.
показати весь коментар
16.02.2022 00:30 Відповісти
Молодці. Нехай хоч у такий спосіб спокутують свою провину, що у 2019 голосували за клоуна.
показати весь коментар
16.02.2022 00:34 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 00:33 Відповісти
Клоуну фестиваль з бюджетниками влаштувати дешевше ніж 50 міліардів на ЗСУ дати

Тьфу, ну і гидота ваше ЗЄлівноє ! 👿
показати весь коментар
16.02.2022 01:16 Відповісти
єрмаки...єрмаки... та руSSкій хахол козак...щось "напланували..."
показати весь коментар
16.02.2022 01:23 Відповісти
нафиг ты это постишь от тупого зе торчка ? у Украины УЖЕ ЕСТЬ День СоборностI
показати весь коментар
16.02.2022 02:21 Відповісти
он его выбрал...
показати весь коментар
16.02.2022 09:28 Відповісти
ФИГНЯ!
Украина вполне способна иметь на территории Украины УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ!
Да такой технологичности-дальности-точности, что Уйло не сможет спокойно спать в любом своем Бункере!
Главное, что бы украинский народ не выбрал опять Клоуна "какая разница".
показати весь коментар
16.02.2022 00:36 Відповісти
Именно так, только для этого надо вывести кацапских кротов со всех уровней власти, а это СУЩЕСТВЕННО сложнее, чем построить ракету. Особенно с таким электоратом...
показати весь коментар
16.02.2022 00:39 Відповісти
кроти найбільше бояться Пороха
показати весь коментар
16.02.2022 01:18 Відповісти
Особенно у медведчука от страха перед Попохом коленки дрожали.
показати весь коментар
16.02.2022 07:13 Відповісти
Способна, но не имеет.
Зюзи заняты великим крадивництвом и смартфонами для *******
Им не до этого.
Они к выборам себя любимых готовятся
показати весь коментар
16.02.2022 03:52 Відповісти
What is NLAW

Baby don't sad me

Don't sad me no more
показати весь коментар
16.02.2022 00:37 Відповісти
Ну це поки що не розміщують... Тай ми можемо самі створити і розмістити ракети...
Але спочатку цю всю московську агентуру у вигляді бубочок зелених, дЄрмаків, Демченків і іншої пуйловської нечисті треба позбавитись!
показати весь коментар
16.02.2022 00:39 Відповісти
Мы сами сделаем.в Украине очень хорошо умеют делать ракеты. и теперь уже с дальностью 5 тысяч км.+ ПРО и ПВО.дело скорого времени
а потом и ядерное восстановим.
показати весь коментар
16.02.2022 00:41 Відповісти
Там зачем нам такие излишества, у нас в 5 тыс. км. от нас врагов нет. Достаточно сделать пару небольших боеголовок, которых хватит, чтобы удалить москву и сразу у всяких мудаков поубавится желания гнуть пальцы. ЯО же делают не для того, чтобы использовать, а чтобы всякие окурки знали, что оно у тебя есть.
показати весь коментар
16.02.2022 00:47 Відповісти
про ядерное оружием это кацапсктие мантры так что не трынди
показати весь коментар
16.02.2022 02:22 Відповісти
Мы сами сделаем. А чего не делаете?
показати весь коментар
16.02.2022 03:53 Відповісти
Объявление: "Хороший хирург поможет плохим танцорам"
показати весь коментар
16.02.2022 09:29 Відповісти
Петух клюн(ул)ет - сделаем мигом... Все есть. Небыло достойного Провода и ... воли.
показати весь коментар
16.02.2022 17:11 Відповісти
Ну вот поетому Рашка и напала на Укарину. А вы идиоты еще и заверяете Рашку что ответку она не получит
показати весь коментар
16.02.2022 00:42 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 00:48 Відповісти
Вопрос в другом дойдёт нашей верхушке что время нада у мом распределять .И в 100 раз усилить работу над ПВО системой защиты и ракетами.И быстро усилить.Нептуны в марте станут на дежурство и нада что бы до конца года как минимум ещё 2 дивизиона стали на дежурство .Заводы должны работать круглосуточно и по полной программе.
показати весь коментар
16.02.2022 01:05 Відповісти
Хрен с ними, с ракетами. Лазеры давай и рельсотроны!
показати весь коментар
16.02.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 06:05 Відповісти
А вот это вот вы зря..
показати весь коментар
16.02.2022 01:13 Відповісти
зачекайте....а преЗедент таки ж обіцяв легалізувати носіння зброї...? чи не на часі такий акт?! щоб руSSкі терористи зрозуміли, як їх будуть в Україні зусрічати.....
показати весь коментар
16.02.2022 01:20 Відповісти
не надо сейчас никакого ношения сброи - а то воевать не кому будет
показати весь коментар
16.02.2022 02:34 Відповісти
К какому русскому народу он обращается?Там от народа ничего не осталось,90% населения рашки это ватное стадо с имперско-фашистским говном вместо мозгов.
показати весь коментар
16.02.2022 01:29 Відповісти
давно прочитал довольно прагматичную теорию - Украине нужно было еще лет 20 назад создать ракеты способные достигнуть центра мкад. не обязательно ядерные, просто что бы была угроза такого применения. ни какие ПРО не гарнируют 100% защиту. не было тогда ни крым-наш, ни сегодняшнего кризиса.
показати весь коментар
16.02.2022 01:33 Відповісти
Байден сказав, що Америка буде воювати. Яким способом він не сказав. Байден максимально підняв ставки, далі піднімати не має куди.

https://www.youtube.com/watch?v=8kd6tuot6cA
показати весь коментар
16.02.2022 01:33 Відповісти
Звернення Байдена, переклад від Голос Америки.

https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ https://www.youtube.com/watch?v=KvmYc_Sj1JQ

показати весь коментар
16.02.2022 01:38 Відповісти
Байден попередив путіна. Х@йло погрожувало захистом рускоязичєскіх в Україні. Тепер Байден попередив х@йла, якщо від його атаки постраждають американці в Україні, окурку буде не з медом.

Якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. - If Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. -

Якщо Росія атакує Сполучені Штати або союзників (Україна союзник США) асиметричними засобами, наприклад, руйнівними кібератаками проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти. - If Russia attacks the United States or allies through asymmetric means, like disruptive cyberattacks against our companies or critical infrastructure, we're prepared to respond.

Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не буває без втрат. - American people understand that defending democracy and liberty is never without cost.

https://edition.cnn.com/2022/02/15/politics/joe-biden-ukraine-speech/index.html
показати весь коментар
16.02.2022 02:24 Відповісти
А давно треба мати.
показати весь коментар
16.02.2022 02:46 Відповісти
ужас! их врыть под Харьковом надо было вчера!
показати весь коментар
16.02.2022 03:19 Відповісти
поки що © недонаполеон
показати весь коментар
16.02.2022 05:41 Відповісти
А шо делает великий ЗЕ? Вликий ЗЕ, в виде наступательного оружия, устанавливает бигборды с успокаивающими надписями и обещает ,,бабофоны", а вместо ПВО - свежевыдуманный и никому не нужный праздник с проплаченными хороводами. Гибридная война, фигли. Утрись, Байден, тебе до такого не додуматься
показати весь коментар
16.02.2022 06:21 Відповісти
Лівацька гидота цей Байден, добре що хоч перед ху*лом на коліно не став, як перед кольоровими маргіналами. Ганьбить Америку так само, як зєля Україну.
показати весь коментар
16.02.2022 07:34 Відповісти
А от Трамп казав що *****- ;класний парєнь; і Зеленський- теж ;класний парєнь;, бо хоче помиритися з *****м.
показати весь коментар
16.02.2022 08:03 Відповісти
Очепятка по Фрейду...🙃

Мы не нацелены на народ России. Мы хотим дестабилизировать Россию.
показати весь коментар
16.02.2022 08:20 Відповісти
дурко!
показати весь коментар
16.02.2022 08:24 Відповісти
Надо создавать новые ракеты. В 90-х расформировали части ПВО в Украине . Но рекеты есть ,законсервированные на складе. Вот с их материала сделать новые.. Бесплатно никто не даст
показати весь коментар
16.02.2022 09:00 Відповісти
Россия хочет, сделать Украину банкротом.

Чтоб сам украинский народ с голоду и холода начали бунтовать. Запустив троянского коня они тогда войдут как освободители .

Посеять панику, дезинформацию , чтоб экономика Украины рухнула. Главное чтоб ,украинцы успели засеять поля. Ещё в 90 велись разговоры что теоретически возможной войне России и Украины .
По этому некоторые военнослужащие ,белорусы, русские не приняли присягу на верность Украины .Поехали дослуживать в свои (республики)
показати весь коментар
16.02.2022 09:12 Відповісти
УКРАИНА САМА СЕБЕ РАЗМЕСТИТ !)
показати весь коментар
16.02.2022 10:04 Відповісти
Мы хотим дестабилизировать Россию Источник:

Дедушка по крайней мере честный.
показати весь коментар
16.02.2022 10:17 Відповісти
 
 