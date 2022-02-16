Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, - Байден

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, заявив президент США Джо Байден.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і НАТО не загрожують Росії. Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, ми також не плануємо їх там розміщувати. Ми не націлені на народ Росії. Ми не хочемо дестабілізувати Росію.

Звертаючись до народу Росії: ви - не наш ворог, і я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими ви маєте такі глибокі сімейні, історичні та культурні зв'язки", - сказав Байден, виступаючи у Білому Домі у вівторок.

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