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Зосередження біля кордонів 147 тис. військовослужбовців армії РФ не є звичайною військовою активністю, - Україна в ОБСЄ

Зосередження біля кордонів 147 тис. військовослужбовців армії РФ не є звичайною військовою активністю, - Україна в ОБСЄ

Російська Федерація зосередила уздовж кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму близько 147 тис. військовослужбовців. Це не можна вважати звичайною військовою активністю.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашою загальною оцінкою, на сьогодні Російська Федерація зосередила 126 500 військовослужбовців уздовж кордону з Україною та на окупованому Кримському півострові. Готовими до застосування є 87 батальйонно-тактичних груп, з них 53 - частини посилення. З урахуванням частин бойового забезпечення та тактичних груп загальна чисельність військовослужбовців може становити до 147 500 осіб", - заявив Цимбалюк.

За його словами, загалом угруповання російських військ уздовж державного кордону України та в тимчасово окупованому Криму може бути збільшено до 109 батальйонно-тактичних груп.

Український посол також указав на те, що під приводом проведення перевірки сил реагування Союзної держави Білорусі та Росії (1-20 лютого) на територію Білорусі було передислоковано 15 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ. Основну частину цих військ було розгорнуто вздовж північного кордону України (у районі Бреста, Мозира, Гомеля).

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Крім того, Російська Федерація продовжує збільшувати кількість підрозділів Росгвардії, перекинутих у прилеглі до державного кордону з Україною райони. "Щоб приховати ці переміщення, російська сторона оголосила навчання "Заслон - 2022". Досить показово, що цього року навчання "випадково" збіглися в часі з поточним нарощуванням, а минулого року вони проводилися в червні", - додав Цимбалюк.

За словами посла України в ОБСЄ, особливе занепокоєння викликає те, що російська сторона суттєво посилила свою фронтову та армійську авіацію в районах, близьких до державного кордону з Україною, зокрема у Білорусі, а також в окупованому Криму. "Всього з усіх військових округів РФ на аеродроми, розташовані у Гродненській та Мінській областях Білорусі, Брянській, Курській, Бєлгородській, Ростовській та Краснодарській областях Російської Федерації, а також на територію окупованого Криму було передислоковано 89 літаків та 94 вертольоти. Враховуючи вищесказане, загальна чисельність повітряної складової становить 410 літаків і 260 вертольотів", - повідомив Цимбалюк.

Також він звернув увагу на те, що РФ суттєво посилила свою розвідувально-спостережну діяльність уздовж державного кордону України за допомогою всіх типів наявних літаків, оснащених відповідними системами, зокрема таких, як Іл-20М, Су-24МР, Су-34.

"Не варто забувати про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, де РФ продовжує посилювати свою військово-морську присутність і десантні спроможності. 8-9 лютого група з шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів увійшла в Чорне море. Загалом до складу регіональної військово-морської складової ЗС РФ входить 79 кораблів і 6 підводних човнів", - уточнив український дипломат.

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Він підкреслив, що таке велике зосередження збройних сил у прилеглих до України районах "не можна розглядати як звичайну військову діяльність". І саме тому Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та звернулася до РФ із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Автор: 

армія рф (17264) ОБСЄ (3502) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+13
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16.02.2022 01:03
+9
Переломали хребет німецькому фашизму , переломимо хребет і російському фашизму .
Слава Україні
Слава Союзникам
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16.02.2022 01:07
+7
до учора все у зелених було гараз - не було загрози і все було під контролем.
сьогодні шо змінилося? шо пішло не по зеленому?
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16.02.2022 00:52
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до учора все у зелених було гараз - не було загрози і все було під контролем.
сьогодні шо змінилося? шо пішло не по зеленому?
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16.02.2022 00:52 Відповісти
це все Порох вінават!
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16.02.2022 00:54 Відповісти
...і Байден з Джоносом - от ж нерозуміхи.
спитали б в буби, він би він їм, з висоти свого комбатантного минулого,
все пояснив.
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16.02.2022 00:59 Відповісти
А... какая разница. Нам тупо треба iх перебути.
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16.02.2022 07:15 Відповісти
Я вважаю, що нормас) Єдина проблема: їхні пилорами не справляться з таким обсягом виробництва, пропоную зашивати надлишок в обаполи))) в мене на роту вистачить) під'єднуємось, може назбираємо на армію)
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16.02.2022 01:02 Відповісти
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16.02.2022 01:03 Відповісти
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16.02.2022 01:15 Відповісти
Переломали хребет німецькому фашизму , переломимо хребет і російському фашизму .
Слава Україні
Слава Союзникам
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16.02.2022 01:07 Відповісти
147 тисяч орків для наступу? Ну-ну.
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16.02.2022 01:14 Відповісти
зачекайте....а преЗедент таки ж обіцяв легалізувати носіння зброї...? чи не на часі такій акт?! щоб рукі терористи зрозуміли, як їх будуть в Україні зусрічати.....
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16.02.2022 01:19 Відповісти
ЗЕ, як завжди, брехав.
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16.02.2022 01:39 Відповісти
а обещать не значит жениться...
и слово его царское, захотел дал - захотел забрал...

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16.02.2022 01:46 Відповісти
147 000 для захоплення України? Це смішно. Вони Донецький аеропорт штурмували 242 дня і поклали 14,6 кацапа до 1 ВСУ. Таких будівель в Україні десятки тисяч. Так, в села зайдуть легко і полізуть до комор жерти. Але все там буде отруєне як і вода в криницях. А от в містах їм *******. Питання тільки в тому скільки тварюк залишити "на обмін" - лишнього нам не треба. Ми ж аграрна держава і нам добрива важливіші. Хоча проблеми будуть. Ми знаємо як їх вбивати а от як їх правильно утилізовувати в великій кількості? Це ж пів країни просмердиться кацапським падлом... хоча вбиті шахти це непогані "утилізатори".
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16.02.2022 01:32 Відповісти
А .... ще можна перероблювати кацапів на котячий корм.
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16.02.2022 01:38 Відповісти
Вашi домашнi улюбленцi збоку нервово палять... Бо дохле кацапье сначала дикие животные будут тягать по полям-буеракам...да 300-от летние вороны поклевывать... Останутся только крупные маслаки. Будете своих улюбленцiв тренувати, мовляв фас, та принести.
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16.02.2022 07:27 Відповісти
Не хвилюйся так, Наші чорноземи наразі дуже виснажені, їм тушки якцапів зараз не завадять в любій кількості.
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16.02.2022 01:40 Відповісти
А варто лишати щось на "обмін"?
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16.02.2022 06:28 Відповісти
Варто. Там у ***** десь з пів тисячі українських громадян в тюрмах.
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16.02.2022 08:02 Відповісти
Тю, кацапы своих утилизируют если не в освенциме на колесах, то бульдозером.... У нас тоже , еще с совка, есть опыт, по части скотомогильников, где еще и хлорочкой посыпали, шобы не дай бог чумы....
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16.02.2022 07:20 Відповісти
Доброе утро, 😀
Рашу ведут к развалу и к разделу.

Украине - самое то и нужно Надо действовать в общем ключе с англосаксами ( полный игнор немцев и французов) .
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16.02.2022 07:27 Відповісти
О! Наши - вашим! с Вами все согласны на 100500. Есть еще один немаловажный позитив. Муйлуша сам того не планируя, вынудил нашего слизняка потренироваться насчет боевых тревог.
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16.02.2022 07:30 Відповісти
Насчет парашу ведут к развалу. Соглашусь с тем, шо ведет сама кремлядь. и только. Бо амеры сами боятся полного развала кааазламордии, чтобые ядерное оружие не пошло гулять среди террористов.
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16.02.2022 07:33 Відповісти
Зелі зручно зрадити несподівано, щоб у народу не залишалося до вторгнення часу відреагувати.
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16.02.2022 06:47 Відповісти
Убивать, убивать і убивать!!!
Страшно звучить, але тільки так можна заспокоїти парашних!
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16.02.2022 07:20 Відповісти
 
 