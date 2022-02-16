Зосередження біля кордонів 147 тис. військовослужбовців армії РФ не є звичайною військовою активністю, - Україна в ОБСЄ

Російська Федерація зосередила уздовж кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму близько 147 тис. військовослужбовців. Це не можна вважати звичайною військовою активністю.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашою загальною оцінкою, на сьогодні Російська Федерація зосередила 126 500 військовослужбовців уздовж кордону з Україною та на окупованому Кримському півострові. Готовими до застосування є 87 батальйонно-тактичних груп, з них 53 - частини посилення. З урахуванням частин бойового забезпечення та тактичних груп загальна чисельність військовослужбовців може становити до 147 500 осіб", - заявив Цимбалюк.

За його словами, загалом угруповання російських військ уздовж державного кордону України та в тимчасово окупованому Криму може бути збільшено до 109 батальйонно-тактичних груп.

Український посол також указав на те, що під приводом проведення перевірки сил реагування Союзної держави Білорусі та Росії (1-20 лютого) на територію Білорусі було передислоковано 15 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ. Основну частину цих військ було розгорнуто вздовж північного кордону України (у районі Бреста, Мозира, Гомеля).

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Крім того, Російська Федерація продовжує збільшувати кількість підрозділів Росгвардії, перекинутих у прилеглі до державного кордону з Україною райони. "Щоб приховати ці переміщення, російська сторона оголосила навчання "Заслон - 2022". Досить показово, що цього року навчання "випадково" збіглися в часі з поточним нарощуванням, а минулого року вони проводилися в червні", - додав Цимбалюк.

За словами посла України в ОБСЄ, особливе занепокоєння викликає те, що російська сторона суттєво посилила свою фронтову та армійську авіацію в районах, близьких до державного кордону з Україною, зокрема у Білорусі, а також в окупованому Криму. "Всього з усіх військових округів РФ на аеродроми, розташовані у Гродненській та Мінській областях Білорусі, Брянській, Курській, Бєлгородській, Ростовській та Краснодарській областях Російської Федерації, а також на територію окупованого Криму було передислоковано 89 літаків та 94 вертольоти. Враховуючи вищесказане, загальна чисельність повітряної складової становить 410 літаків і 260 вертольотів", - повідомив Цимбалюк.

Також він звернув увагу на те, що РФ суттєво посилила свою розвідувально-спостережну діяльність уздовж державного кордону України за допомогою всіх типів наявних літаків, оснащених відповідними системами, зокрема таких, як Іл-20М, Су-24МР, Су-34.

"Не варто забувати про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, де РФ продовжує посилювати свою військово-морську присутність і десантні спроможності. 8-9 лютого група з шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів увійшла в Чорне море. Загалом до складу регіональної військово-морської складової ЗС РФ входить 79 кораблів і 6 підводних човнів", - уточнив український дипломат.

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Він підкреслив, що таке велике зосередження збройних сил у прилеглих до України районах "не можна розглядати як звичайну військову діяльність". І саме тому Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та звернулася до РФ із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.