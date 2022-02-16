За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, з опівночі - 1. Ворог застосовував ПТРК та міномети, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Так, у бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської,окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

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Так, станом на 7 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що тільки завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.