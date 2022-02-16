Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Політична географія для контужених

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО

Зе!стратегія

Бункерний гібрид

Відповідь Кутузова Х@йлу

Десь у Швейцарії

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Діагноз

Красівое...

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