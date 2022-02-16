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Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Політична географія для контужених

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!стратегія

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Бункерний гібрид

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Відповідь Кутузова Х@йлу

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь у Швейцарії

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Діагноз

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Красівое...

Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пресалкаше

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) Зеленський Володимир (23727) Пінчук Віктор (377) путін володимир (23772) фотожаба (13822) Кива Ілля (377) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+66
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16.02.2022 08:29
+64
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16.02.2022 08:26
+63
То все фігня. Ось, ловіть, реальна ржака.
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16.02.2022 08:13
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может куйло с собеседниками так далеко рассаживает, потому что от куйла воняет мертвечатиной?
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16.02.2022 07:36 Відповісти
Да от Лаврова тоже также несет
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16.02.2022 07:58 Відповісти
Сама чітка в формулюванні свідомості по рашу. Танка потопленого ще не вистачає, треба було трибуну на нього поставити.

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16.02.2022 07:39 Відповісти
То все фігня. Ось, ловіть, реальна ржака.
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16.02.2022 08:13 Відповісти
неужели США начали выпускать нановаленки и ультрабоярышник?
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16.02.2022 08:23 Відповісти
Не стоит забывать петухов из навоза)
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16.02.2022 08:44 Відповісти
Це вже яскраво виражена "білочка"!
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16.02.2022 08:23 Відповісти
Таки да, кого хоче покарати, того позбавляє розуму
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16.02.2022 08:24 Відповісти

Пам*ятаю совєцький анекдот про мікросхему розміром як чумайдан з Фрязіно. Цікаво, чи ще випускають? 😂
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16.02.2022 08:25 Відповісти
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16.02.2022 08:50 Відповісти
зверху досконаліша модель від живої людини не відрізнити
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16.02.2022 19:03 Відповісти
Ещё-бы...
Темболее, что в комплект входят растянутые треники, в которые уже насрано...
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16.02.2022 20:14 Відповісти
це суперкласс!...
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18.02.2022 09:18 Відповісти
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16.02.2022 08:20 Відповісти
А чого не на 14-е, на День закоханих, поєднати єднання?
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16.02.2022 08:26 Відповісти
А потім будуть знімати вілосіки, що цей виваженний і обдуманий крок Найвєлічайшого спас Україну від вторгнення, бо Пуйло побачило багато українських прапорців, в тому числі і на малоросах "какая разница" та почув гімн України, злякався і не пішов. Це як ***** ль одним постом в фейсбуці вирівняла економіку і втримага гривню від падіння.
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16.02.2022 08:29 Відповісти
Любов до Батьківщини висловить! Раз- два! Вчителям зафіксувать і відзвітувать в райВНО
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16.02.2022 10:46 Відповісти
Звiт одразу у чартерний лiтак
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16.02.2022 12:36 Відповісти
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16.02.2022 08:24 Відповісти
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16.02.2022 08:26 Відповісти
..... і візьме в жаркі "обійми".
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16.02.2022 08:28 Відповісти
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16.02.2022 08:29 Відповісти
Кличка "Зебобібк" буде дуже пасувати.
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16.02.2022 08:48 Відповісти
Собаку із цієї шавки вже не зробити, тільки на мило.
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16.02.2022 10:02 Відповісти
Можеш пояснити, що у твоєму розумінні - День Єднання?
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16.02.2022 10:27 Відповісти
ваще без понятия.
это у зеленожопых спрашивать надо. они придумали этот бред про "день единства". единственно с кем украинцы разъединились - кацапы.
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16.02.2022 10:29 Відповісти
Гарна ілюстрація, так і буде )

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16.02.2022 10:38 Відповісти
в америковсів є день бабака а тут Буба зробив день Єднання (мав на увазі свого собутильника Єлдака)
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16.02.2022 11:00 Відповісти
собутильника????
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16.02.2022 22:17 Відповісти
 
 