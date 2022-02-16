Політична географія для контужених, Зе!стратегія, бункерний гібрид. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Політична географія для контужених
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО
Зе!стратегія
Бункерний гібрид
Відповідь Кутузова Х@йлу
Десь у Швейцарії
Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години
Діагноз
Красівое...
Пресалкаше
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Пам*ятаю совєцький анекдот про мікросхему розміром як чумайдан з Фрязіно. Цікаво, чи ще випускають? 😂
Темболее, что в комплект входят растянутые треники, в которые уже насрано...
это у зеленожопых спрашивать надо. они придумали этот бред про "день единства". единственно с кем украинцы разъединились - кацапы.