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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 лютого у світі зареєстрували 1 917 603 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 10 263 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 416 057 035 випадків інфікування, з них 2 488 751 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 857 018 осіб, з них 10 263 за минулу добу.

Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 338,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є шанс, що після хвилі "Омікрону" гостра фаза пандемії завершиться, але вірус буде повертатися, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками за добу Україна - 10-та у світі та 6-та в Європі.

Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Я скажу що ці тести як ромашка, родича возять в лікарню на маніпуляції вже 2 місяці і один тиждень в нього тест негативний на другий тиждень позитивний і виходить що він уже 4 рази ковідом хворів і виздоровлював)))
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16.02.2022 08:07
+6
Для кого эти новости?Да большинству абсолютно пох на ковид.Занимаем какое то место и что?Главное напугать циферками.
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16.02.2022 08:04
+5
У меня знакомый болел недавно,здавал тест 2 раза,один положительный,другой отрицательный,так и не понял,был ли у него вирус)
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16.02.2022 08:11
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Для кого эти новости?Да большинству абсолютно пох на ковид.Занимаем какое то место и что?Главное напугать циферками.
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16.02.2022 08:04 Відповісти
Антиваксери і ковіддисиденти сміливо плюють на числа, що відображають кількість померлих від ковіда. Поки хтось з їх рідних, або вони самі, не стануть однією зі складових цих чисел.
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16.02.2022 08:28 Відповісти
И шо изменится, если плевать перестанут? Вакцинировано большая часть населения и.... Что- то изменилось? Умирают меньше? Всё изменение состоит в том, что пропали другие болезни. Умирают исключительно от ковидла
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16.02.2022 08:34 Відповісти
У Вас пост складається з суцільної брехні. В Україні від ковіда вакциновано хочаб однією дозою 35,3% населення. Іншші хвороби не пропали. В 2021 від ССЗ померло більше, ковід на 2-му місці. В тому числі завдяки зусиллям таких, як Ви.
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16.02.2022 08:51 Відповісти
Ложь?В чем?В том что с ростом вакцинации должно уменьшится число заболевших и умерших??Вы батенька приболели наверное
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16.02.2022 08:58 Відповісти
Ложь?В чем?В том что с ростом вакцинации должно уменьшится число заболевших и умерших?

БРЕХНЯ САМЕ В ЦЬОМУ..

БО ВАкцина створена для штаму Дельта і раніших,а зараз у більшості "працює "омікрон."

Антиваксерам.. ВИ ,Як ЙО...нуті люди можете інших вважати хворими..

але це не змінює факту ,що вакцинація -єдина протидія вірусам...

а лікування -лише проти наслідків..
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16.02.2022 09:26 Відповісти
вакцинація -єдина протидія вірусам (с)

Эээ, а как жыж масачки из трусов? неужели уже не памагают никак?
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16.02.2022 10:18 Відповісти
Тут цікавий момент. Згадки про маски з трусів зустрічаються переважно в постах антиваксерів. Вони багато чого розуміють неправильно.
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16.02.2022 11:23 Відповісти
А про необоснованную пользу прививачек исключительно от ковидобесов. Причём польза какаято сомнительная аля "если умрёшь - то с чистой совестью (может быть).

Так вот о трусах, цитируем КУпАП:

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Как видим масачки из трусов вполне себе котируются на государственном уровне.
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16.02.2022 12:20 Відповісти
И где в той цитате слово "трусы"? Оно только в тексте, сочиненном Вами.
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Не надо прикидываться дурачком, из текста проистекает, что любая тряпка подходит. В том числе и из трусов.
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16.02.2022 12:59 Відповісти
Дурачком тут прикидываетесть Вы.
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16.02.2022 13:41 Відповісти
Ну ответить то как всегда нечаго

До новых встреч в актуальных темах, хехехе
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17.02.2022 11:34 Відповісти
Так а где брехня? И ссылку на колличество вакцинированных
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16.02.2022 09:13 Відповісти
1. З яких пір 35% стали більшою частиною? (це з приводу Вашої першої брехні - "Вакцинировано большая часть населения и..." )

2. Кількість померлих в Україні в 2021 році з наведенням причин смерті

II
Новоутворення

68353
10,52%

IX
Хвороби системи кровообігу

392328
60,36%

COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
75396
11,60%

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/deaths/2021/

(А це з приводу Вашої другої брехні - "Всё изменение состоит в том, что пропали другие болезни")
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16.02.2022 10:52 Відповісти
Ось посилання на кількість вакцинованих в УКраїні
https://vaccination.covid19.gov.ua/

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/

Тут більш свіжа інфа - принаймні однією дозою в Україні вакциновано 15613183 (37,89 %)
а двома - 15 014 883 (36,44 %)

Але і в цьому випадку це далеко не більша частина населення.
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16.02.2022 11:07 Відповісти
Никто не плюет,с ростом вакинации почему то растет количество количество заболевших и умерших,неужели в этом есть логика?Вывод напрашуется таков-вакцинация смахивает на аферу.
Ну вот ты светлый ум обьясни эту ситуацию
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16.02.2022 08:36 Відповісти
Если посмотреть на числа то можно сказать
смертность зависит кто как считает умерших от ковид
пример Испания и Германия
смертность не завись от процента вакцинацированых
пррмер Испания и Украина
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16.02.2022 08:45 Відповісти
Я скажу що ці тести як ромашка, родича возять в лікарню на маніпуляції вже 2 місяці і один тиждень в нього тест негативний на другий тиждень позитивний і виходить що він уже 4 рази ковідом хворів і виздоровлював)))
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16.02.2022 08:07 Відповісти
У меня знакомый болел недавно,здавал тест 2 раза,один положительный,другой отрицательный,так и не понял,был ли у него вирус)
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16.02.2022 08:11 Відповісти
У антиваксерів одна версія цікавіша за іншу...
https://kyiv.tsn.ua/proyekt-godzilla-gumanoyidi-ta-5g-z-kolayderom-antivakcinatorka-v-kiyevi-shokuvala-absurdnimi-feykami-video-1917625.html Про це жінка заявила журналісту "Апостроф TV". "За документами тих, хто приймає вакцину вони називають "трансгуманами", "транслюдьми" чи "гуманоїдами", - розповіла антивакцинаторка. Жінка висунула ще дві неймовірні версії. Згідно з першою, глобалісти протягом 7 років у колайдері розробляли найбільшу частку вакцини під назвою "Ґадзілла". "Ґад" - це гади, "ілл" - англійською хвороба. І ось ця "Ґадзілла" призначена для того, щоб під час натискання спеціальними променями або ж від 5G можна було людину знищити. Тобто ходить-ходить людина, потім вона їм не сподобалася, і вони її прибрали", - пояснила учасниця протесту. Вона додала, що у російській Казані вже нібито почалися експерименти над людьми. Туди, за словами жінки, 13-15 листопада "заїхало близько 50 радіолокаційних машин", які "оцифрували 50 тисяч вакцинованих".

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16.02.2022 08:17 Відповісти
Версия?Да нет достоверный инфа.Не пойму,почему такая неадекватная реакция у некоторых индивидумов?Удалять коменты,потом бан на 3 дня
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16.02.2022 08:45 Відповісти
Це не версія.

Це чергова антивакцинаторська маячня..
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16.02.2022 09:28 Відповісти
зачем транслировать чей-то бред..., человека просто недолечили... или вообще не лечили...
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16.02.2022 09:49 Відповісти
А шо там блеял на эту тему выпердыш Бени КАЛомойского, буба криворожский? Шо он чемпион мира по вакцинации? По моему, этот никчемный окурок буба действительно чемпион мира. По вранью, другого такого дебила нет нигде.
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16.02.2022 08:18 Відповісти
Яка різниця скільки померло , якщо вмирають лише не вакциновані при тому що вакцини є багато і різної . При такому вільному доступі до вакцинації , невакцинованих взагалі можна викинути зі статистики як мінімум , а з лікарень - як максимум .
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16.02.2022 09:34 Відповісти
а если писать всю правду, например, если человек умирает от сердечной недостаточности, которую спровоцировал ковид..., просто у нас такие цепочки никто не строит...
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16.02.2022 09:50 Відповісти
 
 