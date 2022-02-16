Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 лютого у світі зареєстрували 1 917 603 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 10 263 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 416 057 035 випадків інфікування, з них 2 488 751 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 857 018 осіб, з них 10 263 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 338,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками за добу Україна - 10-та у світі та 6-та в Європі.



