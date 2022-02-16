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РФ може "схвалити рішення не вторгатися" в Україну, але продовжуватиме загрожувати безпеці і суверенітету країни, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

РФ може

Росія може змінити наявні у неї, за версією США та країн Заходу, плани щодо вторгнення в Україну, але при цьому продовжуватиме загрожувати її суверенітету, поки не буде знайдено дипломатичне рішення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю телеканалу Al-Jazeera.

"Я не можу передбачити, що робитимуть росіяни (...) І вони можуть схвалити рішення не вторгатися, але я знаю, що вони продовжуватимуть загрожувати безпеці України та загрожувати їхньому суверенітету, якщо ми не знайдемо спосіб вирішити проблеми безпеки, які, як вони стверджують, існують у регіоні", - заявила Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що США продовжать "активно допомагати їм знайти спосіб уникнути конфронтації, але на дипломатичному рівні та за столом переговорів".

"У них є вибір. Вони можуть займатися дипломатією. Вони можуть сісти за стіл переговорів або взяти участь у дискусіях, які вони вели з нашим президентом, а також з іншими лідерами, та спробувати виробити шляхи вирішення своїх проблем безпеки та вирішення проблем безпеки наших європейських союзників, а також України", - заявила постпред США при ООН.

Томас-Грінфілд укотре повторила, що у разі передбачуваного вторгнення Росії в Україну відповідь США буде "рішучою" і сильно відчутною для Росії.

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вторгнення (380) ООН (3342) США (22634) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+6
Сьогодні Зеленськи призначить нове свято 16 лютого - День Нєнападєнія.
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16.02.2022 08:05
+3
Дипломатичних рішень з крокодилом бути не може. Годуй або вбивай.
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16.02.2022 08:05
+2
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16.02.2022 08:33
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Как пить дать.
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16.02.2022 08:00 Відповісти
ЗЫ... кацапам бояры.
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16.02.2022 08:01 Відповісти
Дипломатичних рішень з крокодилом бути не може. Годуй або вбивай.
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16.02.2022 08:05 Відповісти
Хай шукають розумні голови! І про парабеллум завжди пам"ятають!
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16.02.2022 08:14 Відповісти
Сьогодні Зеленськи призначить нове свято 16 лютого - День Нєнападєнія.
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16.02.2022 08:05 Відповісти
Україну в НАТО не візьмуть, потрібно союз з американцями будувати, але не призарішній владі
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16.02.2022 08:09 Відповісти
Призарішній - это , конечно , круто .
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16.02.2022 08:21 Відповісти
Так, вторгатися з тих позицій де вони стоять не будуть. Це залякування нашого малороса і Європи. Якщо буде нападати, то тільки через окуповані території Донецької і Луганської областей під прпапорами цих терористичних утворень. Ще може використатити "Батьку" і піти під його прапором. Але світ про цей маневр вже знає і знає, що Білорусь вже анексована, так що це буде напад Пуйла і його терористичної армії нападу.
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16.02.2022 08:22 Відповісти
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16.02.2022 08:33 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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16.02.2022 08:37 Відповісти
"росіяни (...) я знаю, що вони продовжуватимуть загрожувати безпеці України та загрожувати їхньому суверенітету, якщо ми не знайдемо спосіб вирішити проблеми безпеки"(с)

Оце куди більш реальний висновок
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16.02.2022 08:50 Відповісти
Є тільки 2 шляхи як це припинити. Або США мають повернути Україні ядерну зброю, або мають взяти Україну до НАТО. Інакше буде продовжуватись постійна підвішена обстановка.
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16.02.2022 09:24 Відповісти
 
 