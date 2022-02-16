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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну

Британський таблоїд The Sun, який напередодні чи не першим "спрогнозував" не тільки дату, а й час можливого вторгнення Росії в Україну, відредагував статтю про це.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН, у новій версії зазначено, що ніч, на яку "планувався" напад, пройшла без пригод. Причиною вказали те, що президент РФ Володимир Путін нібито "продовжив змушувати Захід гадати".

"Холодне ясне небо над столицею Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним, за винятком пролітаючих комерційних рейсів", - йдеться в матеріалі.

The Sun також пише, що напередодні в українській столиці нібито швидкими темпами готувалися до захисту країни - везли озброєння на бойові позиції.

Про нові терміни вторгнення у матеріалі не йдеться - зазначено лише, що воно може початися "у будь-який момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не вторгатиметься в Україну, якщо нас на це не спровокують, - постпред РФ при ЄС Чижов

Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.

25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.

Читайте також на Цензор.НЕТ: The Sun: Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових

вторгнення (380) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+15
каждый может получить информцацию от надёжных источников The Sun - заворите кофейную гущу
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16.02.2022 08:11
+15
У нас и своих хватает таблоидов и зе-блоидов. )
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16.02.2022 08:13
+15
Не знаю когда это вторжение будет и будет ли вообще, но точно могу сказать когда его не будет. В те даты которые анонсируют в сми. Так что мне как-то наоборот спокойнее когда они все назначают даты. Вот когда перестанут, и вообще паника уляжеться и всем уже будет как-то пох и в мире случиться какая-то другая херна котоая отвлечет внимание мировых сми и политиков. Вот тогда очень даже может быть.
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16.02.2022 08:23
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каждый может получить информцацию от надёжных источников The Sun - заворите кофейную гущу
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16.02.2022 08:11 Відповісти
Спостерігайте за чартерами українських політиків і нуворишів. В яку сторону летять.
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16.02.2022 08:33 Відповісти
а смысл? побежавшие "слуги" и "опзж"-опники явно продемонстрировали, что их источники те же, что и у The Sun
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16.02.2022 11:28 Відповісти
Та прекратите надрачивать на дату! Тем самым как бы снимается вопрос признания ДНР! Где эти самые страшные санкции?! Ааааа, ну да, за признание кремлём ДНР, они же не предусмотрены.
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16.02.2022 08:12 Відповісти
Верим в то, что твоё х.йло концерт кабзона в живую посмотрит а не в записи
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16.02.2022 09:27 Відповісти
У нас и своих хватает таблоидов и зе-блоидов. )
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16.02.2022 08:13 Відповісти
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16.02.2022 09:59 Відповісти
Я до 3-ї ночі чекав як д*бил вторгнення, більше The Sun не повірю, тільки особисто Байдену
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16.02.2022 08:17 Відповісти
это вторжение может быть 20 февраля, воскресенье ,100пудов!
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16.02.2022 08:19 Відповісти
22.02.2022 магическая дата
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16.02.2022 09:46 Відповісти
На 23февраля -день советской армии и военно-морского флота -зуб даю!
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16.02.2022 09:10 Відповісти
Да не, это сильно предсказуемо! А вот 22.02.2022 в 2.02 когда Марс войдет в Юпитер и Луна сделает прыжок в Венеру, это 100%
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16.02.2022 10:00 Відповісти
На 23 невозможно...в этот день великая русская армия будет пытаться вставать с колен мужественно цеплясь руками за ножки стола
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16.02.2022 10:59 Відповісти
Да ладно, серьезно? Ну вы же взрослый человек, сразу было явно что все это чушь и бред. Я вам больше скажу, ни на кого ху...ло не нападет. Спите спокойно.
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16.02.2022 09:59 Відповісти
и я ((
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16.02.2022 18:49 Відповісти
150 тис. орків - то хай аж 1000 рублів додатково на харчування і забезпечення в польових умовах і 1000 рублів добових на кожного. Всього 300 мільйонів рублів на день. Ціни на нафту через паніку додали десь $20 за барель, це $100 мільйонів щодня. ***** буде дурний якщо зараз відведе війська.
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16.02.2022 08:20 Відповісти
+
Нефть уже под 100 баксов, а газ и вовсе за 1000 перевалил.
На этом фоне начинают вкрадываться сомнения, на чьей стороне Байден...
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16.02.2022 09:29 Відповісти
Його основне завдання, як і решти "західних друзів" - знищити українську економіку. Закон про продаж землі не просто ж так пропхали. Латиноамериканський сценарій успішно втілюється і в Україні.
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16.02.2022 15:19 Відповісти
Не в "будь-який момент", а в момент, когда опудало попытается изменить Конституцию с помощью особого статуса. Народ попрет на улицу, начнется х.з. что. Вот в этот момент все и произойдет. С точки зрения Путина - это идеальная ситуация для вторжения.
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16.02.2022 08:21 Відповісти
да брось ты, не будет ничего !
Когда Петя подписывал "минск" - никто даже не пикнул.
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16.02.2022 09:31 Відповісти
Минск - попытка Путина снести Украину мирным путем. Но тогда выбора не было, иначе снесли бы путем военным. Но это не значит, что Путин отказался от своих попыток снести Украину как страну. Теперь он создает идеальную ситуацию для этого. И пищи не пищи, он от этого не откажется. А значит, вторжение очень вероятно на фоне массовых протестов против изменения Конституции.
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16.02.2022 09:36 Відповісти
Значит надо сидеть тихо и не высовываться. А то Путин нападет.
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16.02.2022 10:12 Відповісти
Не высунешься, все-равно нападет. Разницы нет. Он создал условия при которых уже не может не напасть.
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16.02.2022 10:14 Відповісти
Ейбогу надёжней на кофейной гуще гадать
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16.02.2022 08:22 Відповісти
Мы сейчас не только нация Ждунов,мы еще и на качельках туда-сюда - будет-не будет...Ну,что - нервы в кулак и никаких соплей!
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16.02.2022 08:22 Відповісти
Не знаю когда это вторжение будет и будет ли вообще, но точно могу сказать когда его не будет. В те даты которые анонсируют в сми. Так что мне как-то наоборот спокойнее когда они все назначают даты. Вот когда перестанут, и вообще паника уляжеться и всем уже будет как-то пох и в мире случиться какая-то другая херна котоая отвлечет внимание мировых сми и политиков. Вот тогда очень даже может быть.
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16.02.2022 08:23 Відповісти
Сьогодні самий спокійний день.... ))) Сьогодні нападу не буде точно.
То викистаєм цей Подаруно на повну!
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16.02.2022 09:01 Відповісти
Тримати в постійній напрузі-бункєрная казліна сама про це казала...
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16.02.2022 08:23 Відповісти
Включив телевізор подивитися новини з "0"-ля, а там відосик від уклоніста, з бодуна вітає мене з об'єднанням та я і не розділявся. Добре що хоть Ленкіну скумбрію по 8 гр крупним планом не показав і то на усіх каналах. Далі свиня Стефанчук на туж тему що правда уже без намордника. Зіпсували настрій на цілий день. На день Соборності України щось такої їх активності не спостерігав. Включив ПК пісні з АТО як ніби в рідний бат повернувся. Слава Україні!!!
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16.02.2022 08:24 Відповісти
А повернутись реально? Ворог на порозі. Чи тепер сцикотно, бо, може, дійсно нападе?
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16.02.2022 15:21 Відповісти
просто мрази русские нервы мотают...выдают видать фэйковые даты для того что бы страна жила в напряжении ожидания наступления..выснажувалась и тратила средства и силы на всё..... эти падлы возможно перед отводом измотать и попить крови ....(( теперь будет дрочь с признанинием или непризнанием лндр...они будут всё новые и новые так сказать(мульки ) придумывать чтобы изматывать весь мир переговорами..... чтобы к ним на уклон все ехали...
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16.02.2022 08:24 Відповісти
согласен - не ***** в Гааге, а наоборот!
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16.02.2022 08:40 Відповісти
The Sun прогнозирует дату следующего наступления из достоверных источников

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16.02.2022 08:31 Відповісти
Ага, а путлер только заработал из-за роста цен на нефть и газ.
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16.02.2022 09:34 Відповісти
Так теперь немчуре и жабоедам опять к )(уйду ездить каждую неделю на поклон? Ну пусть катаются если мозгов нет 😂😂😂
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16.02.2022 08:31 Відповісти
Гра на попередження дає результат. Зашугати світ та Україну цапам не вдалося.Тепер цапи будуть лякати Україну "признанням" лднр.
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16.02.2022 08:33 Відповісти
Такие учения, наверняка влетают раше "в копеечку"... И всё без результата... Это должно иметь оценку в их обществе... Должны слетать головы...
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16.02.2022 08:33 Відповісти
Цена на нефть позволяет...к сожалению...
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16.02.2022 08:36 Відповісти
Как же... Прикиньте, сколько ресурсов потрачено. Те же ГСМ. Сколько слито и украдено. А их кто-то мог задвинуть за валюту...
Не сомневайтесь - с дедушки спросят... Как откровенничал Жванецкий, лилипутин - не главный!
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16.02.2022 08:41 Відповісти
Солярку вже спалили, щоб приїхати. Тепер тільки годувати і розміщати гоблінів треба. Я вище писав, що це обходиться ***** не більше 300 мільйонів рублів на день, а профіт від зростання цін на нафту через напругу - близько $100 мільйонів. Так що там успішна «бізнес стратегія».
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16.02.2022 09:06 Відповісти
А тепер ціни на нафту мають різко впасти. Бо запаси залишились, а вже починає теплішати... Погода + відкладена війна... Швидко виснажать ресурси раші.
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16.02.2022 09:13 Відповісти
Фігушки вони різко впадуть. Може, зкоригуються трохи, нижче $85 не чекайте. І США , і Китай вже місяць черпають потрохи з запасів. ОПЕК пообіцяли збільшити видобуток на 400 тис. барелів на день, але не справляються. Від того, що потеплішає, ефект трохи буде, але незначний, чисто за рахунок того, що впаде ціна на газ через потепління, і деякі країни Азії і Африки знов почнуть палити на електростанціях газ, а не солярку.
Але не в тому справа, ринок зкоригує ціни, але поки є напруга на українському кордоні, премія за ризик $15-$20 за барель до нормальної ринкової ціни, яка була б без цієї напруги, залишиться.
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16.02.2022 09:31 Відповісти
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16.02.2022 08:35 Відповісти
Це вже більш точний прогноз.
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16.02.2022 08:38 Відповісти
Цензор грає на боці ворога, публікуючи всяку маячню
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16.02.2022 08:40 Відповісти
Цензору пох на содержание публикаций. Посмотрите на посещаемость внизу справа:

Посещаемость

за вчера
720 354

за месяц
19 681 239

А это все копеечка...
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16.02.2022 10:02 Відповісти
Я выходной взял, закупил пива, заказал пиццу, чтобы еe доставили прямо к началу блокбастера...
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16.02.2022 08:45 Відповісти
співчуваєм...
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16.02.2022 09:04 Відповісти
Через неделю-две когда все успокоятся появится новая дата. И так будет продолжаться до тех пор пока не сплавят нам все свое устаревшее оружие. Не бесплатно, конечно.
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16.02.2022 08:47 Відповісти
Джавелины и Энлавы-устаревшее оружие?Мы за него хоть что-то платим?Вот бы нам таких мудаков,как ты,куда-то сплавить....
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16.02.2022 08:53 Відповісти
Формально и порох устаревшее изобретение, которому тысяча лет...устаревшее не равно плохое)
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16.02.2022 08:56 Відповісти
Мудак, мы не платим? Американцы никогда не дают бесплатно. Попадает что-то и не очень старое. Но большинство устаревшее.
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16.02.2022 09:10 Відповісти
в Афганистан бесплатно отправляли. И еще и оставили там дофигища
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16.02.2022 09:35 Відповісти
Знаешь,если у тебе,кроме говнистости,больше предоставить нечего,это не обозначает,что все остальные аналогичны тебе.Сколько заплатили Британии ,США и Литве,гниль тупая?Конкретные цифры и источник
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16.02.2022 09:54 Відповісти
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16.02.2022 08:50 Відповісти
"Имеет неоднозначную репутацию"?Та нифига:оно имеет,как раз-таки,однозначную репутацию-ПОМОЙКА.Помойка,которая за ваше бабло напишет что угодно.
Зато у нас все такие
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16.02.2022 08:51 Відповісти
Эта Сан, как у нас Теленеделя ))
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16.02.2022 09:01 Відповісти
Наполеон сидить в бункері за шестиметровим столом і боїться навіть бактерій, зате посилати на убой як кури-гріль тисячі руцкіх це для нього так просто ! )))
Гімн...к хре...ов, сцарь недороблений )))
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16.02.2022 08:52 Відповісти
Ой як обісрався всесвітньо відомий таблоїд аж не зручно.але їм це до лампочки .це не їхня економіка страждає. Біжіть в банки. сикуни .забирайте всі вклади .Завалимо економіку разом .ідійоти!
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16.02.2022 08:55 Відповісти
Після вчорашньої атаки на банки там черга із самого ранку.. тут SUN ні до чого...
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16.02.2022 09:41 Відповісти
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16.02.2022 09:08 Відповісти
Что, карты Таро подкачали?
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16.02.2022 09:12 Відповісти
А ми йдемо на мітинг єднання на 10 годину....
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16.02.2022 09:13 Відповісти
А з ким ти був до цього роз"єднаний? З ким зібрався єднатись на тому мітингу?
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16.02.2022 15:24 Відповісти
Зараз іде інформаційна війна з боку рф,роблячи масовість на цьому заході ми даємо відповідь пропагандистам агресора та їх аудиторії.В день можливого нападу військ рф показуємо нашу непохитність у відстоюванні своєї країни ....ніби головне сказав...Про захист чи незахист найманих менеджерів - президентів казати зараз не буду...на мітингу стрівся з людьми з нашого місцевого Майдану,самооборони,атовцями та волонтерами....Ніхто приходити не примушував і гроші не роздавав...
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16.02.2022 20:13 Відповісти
Британський таблоід як і інші це прото преса яка як завжди...жовта...
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16.02.2022 09:20 Відповісти
ещё раз:
- вначале кровавая провокация
- затем ультиматум Украине
- затем голосование в Госдуме о разрешении на применение войск за границей
и только потом
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16.02.2022 09:28 Відповісти
ВОНИ МОМЕНТ НЮХАЮТЬ !)
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16.02.2022 09:35 Відповісти
Не буде вторгнення тому що виконав свої задачі, в Нато нас не візьмуть уже за каденції Шольца,
і друге ми будемо виконувати Мінські угоди, якщо не вийде їх протиснути через раду, ну там протести
(хоча я сумніваюсь, що будуть серйозні протести..... по перше багато типу патріотичних партій на місцях уже отримали кусок пирога і хочуть спокою, по друге основний кістяк попередніх революцій на роботі в ЄС і також не поїде на протести, і по третє немає олігарха який б виділив гроші студентским активістам)

А якщо дійсно протести відбудуться то почнуть спочатку нести що їх Ху..ло проплатив і навіть скоріше всього будуть арештовувати під цим соусом....

Ну а якщо нічого не пройде зроблять референдум і всі знають яке у нас чесне голосування...

Ху...ло вирішив всі задачі тепер тільки питання часу, плюс як у нас все затихне і ПН2 запустять...
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16.02.2022 09:38 Відповісти
Про НАТО, як і про ЄС, ще в 14-му всі їх лідери твердо заявили: найближчі 20 - 25 років навіть думати нічого. І оцей весь ажіотаж з "нападом" придумав зовсім не пуйло . І не він останнім часом нагнітав істерію і дати призначав.
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16.02.2022 15:28 Відповісти
Пора переименовать Sun в Ssun. Чтобы сразу, по названию было видно, что эта пресса желтая.
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16.02.2022 10:29 Відповісти
Теперь можно подсчитать убытки, люби друзи очень сильно помогли. Вот так жить чужим умом, мы очень в этом научились.
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16.02.2022 10:31 Відповісти
Та я теж можу звангувати. От дивіться- у будьякий момент редактор зе сан помре...
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16.02.2022 10:34 Відповісти
Значит теперь вторжение надо ждать каждый день.
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16.02.2022 10:41 Відповісти
"У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну Джерело:

Sun це ще одно "жовтопресове" видання Руперта Мердока.
Кацапи занадто сцикливі щоб напасти відкрито - це не таємниця
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16.02.2022 10:48 Відповісти
 
 