"У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну
Британський таблоїд The Sun, який напередодні чи не першим "спрогнозував" не тільки дату, а й час можливого вторгнення Росії в Україну, відредагував статтю про це.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН, у новій версії зазначено, що ніч, на яку "планувався" напад, пройшла без пригод. Причиною вказали те, що президент РФ Володимир Путін нібито "продовжив змушувати Захід гадати".
"Холодне ясне небо над столицею Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним, за винятком пролітаючих комерційних рейсів", - йдеться в матеріалі.
The Sun також пише, що напередодні в українській столиці нібито швидкими темпами готувалися до захисту країни - везли озброєння на бойові позиції.
Про нові терміни вторгнення у матеріалі не йдеться - зазначено лише, що воно може початися "у будь-який момент".
Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.
25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.
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Нефть уже под 100 баксов, а газ и вовсе за 1000 перевалил.
На этом фоне начинают вкрадываться сомнения, на чьей стороне Байден...
Когда Петя подписывал "минск" - никто даже не пикнул.
То викистаєм цей Подаруно на повну!
Не сомневайтесь - с дедушки спросят... Как откровенничал Жванецкий, лилипутин - не главный!
Але не в тому справа, ринок зкоригує ціни, але поки є напруга на українському кордоні, премія за ризик $15-$20 за барель до нормальної ринкової ціни, яка була б без цієї напруги, залишиться.
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А это все копеечка...
Зато у нас все такие
Гімн...к хре...ов, сцарь недороблений )))
- вначале кровавая провокация
- затем ультиматум Украине
- затем голосование в Госдуме о разрешении на применение войск за границей
и только потом
і друге ми будемо виконувати Мінські угоди, якщо не вийде їх протиснути через раду, ну там протести
(хоча я сумніваюсь, що будуть серйозні протести..... по перше багато типу патріотичних партій на місцях уже отримали кусок пирога і хочуть спокою, по друге основний кістяк попередніх революцій на роботі в ЄС і також не поїде на протести, і по третє немає олігарха який б виділив гроші студентским активістам)
А якщо дійсно протести відбудуться то почнуть спочатку нести що їх Ху..ло проплатив і навіть скоріше всього будуть арештовувати під цим соусом....
Ну а якщо нічого не пройде зроблять референдум і всі знають яке у нас чесне голосування...
Ху...ло вирішив всі задачі тепер тільки питання часу, плюс як у нас все затихне і ПН2 запустять...
Sun це ще одно "жовтопресове" видання Руперта Мердока.
Кацапи занадто сцикливі щоб напасти відкрито - це не таємниця