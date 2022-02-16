"У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну

Британський таблоїд The Sun, який напередодні чи не першим "спрогнозував" не тільки дату, а й час можливого вторгнення Росії в Україну, відредагував статтю про це.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН, у новій версії зазначено, що ніч, на яку "планувався" напад, пройшла без пригод. Причиною вказали те, що президент РФ Володимир Путін нібито "продовжив змушувати Захід гадати".

"Холодне ясне небо над столицею Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним, за винятком пролітаючих комерційних рейсів", - йдеться в матеріалі.

The Sun також пише, що напередодні в українській столиці нібито швидкими темпами готувалися до захисту країни - везли озброєння на бойові позиції.

Про нові терміни вторгнення у матеріалі не йдеться - зазначено лише, що воно може початися "у будь-який момент".

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Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.

25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.

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