За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ

За добу 15 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 15 лютого в Україні:

зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992);

65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 640 осіб;

летальних випадків – 310;

одужало – 27 684 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 603 930 осіб;

одужало – 3 839 314 осіб;

летальних випадків – 103 565;

проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення", - розповіли в МОЗ.



