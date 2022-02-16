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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ

За добу 15 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 15 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992);

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 3 640 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 310;

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 27 684 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 603 930 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 839 314 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 103 565;

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 11

За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ 12

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Минулого тижня «експерти» визнали, що карантин не знизив рівень смертності - ТЕПЕР вони визнають, що маски були в основному марними

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/wow-last-week-experts-admitted-lockdowns-not-reduce-mortality-rates-now-admit-masking-mostly-worthless/
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16.02.2022 09:16
+3
А ви досі довіряєте ВВС, CNN і Washington Post? Ну то хто вам лікар?
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16.02.2022 11:58
+3
"Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать"

и вообще не было понятно что с ним делать
Да, примерно так же можно махать руками, чтобы крокодилы не разводились. Или прыгать, чтобы зарплата была больше. Ну а вдруг! Хотя нет. Это же НАУКА. В науке "а вдруг" не бывает.
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16.02.2022 17:08
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"31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло"

корону він пабєділ.. а вона ще не закінчилася
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16.02.2022 08:24 Відповісти
Минулого тижня «експерти» визнали, що карантин не знизив рівень смертності - ТЕПЕР вони визнають, що маски були в основному марними

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/wow-last-week-experts-admitted-lockdowns-not-reduce-mortality-rates-now-admit-masking-mostly-worthless/
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16.02.2022 09:16 Відповісти
Тьотя Свєта, ну кушаєтє ви інтернєтный кал, ваша справа. Укінець кінців, зараз такі часи, шо ніхто нікого не засуджує за прєдпочтєнія. Толєрантность. Но зачєм же свої ізвращєнія сюда тягнути та викладивать на всєобщєє обозрєніе?
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16.02.2022 10:30 Відповісти
А ви досі довіряєте ВВС, CNN і Washington Post? Ну то хто вам лікар?
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16.02.2022 11:58 Відповісти
Тьотя Свєта, я цілком здатний опроцесити статті в ланцеті та інших специалізованих виданнях, а не таблоїдах. Окрім того, я цілком можу мати й власну точку зору. Якщо в вас нема відповідної освіти та роботи за фахом, то не займайтесь пошуками та разповсюдженням опінії кало-єкспєрдів.
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16.02.2022 12:39 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10466995/New-study-says-lockdowns-reduced-COVID-mortality-2-percent.html https://www.dailymail.co.uk/news/article-10466995/New-study-says-lockdowns-reduced-COVID-mortality-2-percent.html


а так? клоун грьобаний
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16.02.2022 15:06 Відповісти
та так ці кловуни уже "з'їджають з теми". Ви ж бачите, що уже просто пишуть, тіпа під "стьоб". Просто ігноруйте цих ботів. вони настільки ниці, що цим заробляють. на більш цікаві і вагомі роботи не мають хисту )
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16.02.2022 15:52 Відповісти
Власне, локдауни зараз поступово знімають та все йде до повного зняття всіх обмежень. Так вже роблять скандінави та UK. Україні ж з її 200-300 на добу та ніяким рівнем вакцинації світить лише ізоляція. Але ви й далі займайтесь "кловунами", купуйте фальшиві сертифікати. Мудрий нарід (с)
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16.02.2022 16:32 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/


Это наиболее вакцинированная страна мира. Сам увидишь или мордой макать?
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16.02.2022 17:12 Відповісти
> Это наиболее вакцинированная страна мира.

Внезапно, 66%. В Израиле огромные сообщетва ортодоксов, которые игнорируют вакцинацию.
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16.02.2022 19:13 Відповісти
А. Вакцинированные дважды уже не вакцинированные?
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16.02.2022 22:16 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/

Очень вакцинированные скандинавы.
Как говорится "Если нет разницы, зачем платить больше?" (И это при том что омикрон вроде как считается менее летальным чем предыдущие, в частности дельта.)

Что еще придумаешь?
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16.02.2022 17:16 Відповісти
> омикрон вроде как считается менее летальным

Не "вроде как", а конкретно менее летальный, раз в десять где-то. Поскольку омикрон явно становится эндемичной разновидностью, учитывая также значительный уровень вакцинации и низкую угрозу от ковида, идёт тененция к сниманию мер. Скандинавам сам бог велел, с их-то образом жизни.
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16.02.2022 19:16 Відповісти
Ты вопрос проигнорировал. Вакцинация "в среднем" никак не повлияла на смертность от ковида. в перечисленных странах. Зачем тогда нужны были эти телодвижения? Где эффективность в 90%? Или хотя бы в 50%...
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16.02.2022 22:17 Відповісти
По ссылке видим препринт, ещё не прошедший пир-ревью, но из хорошего источника.Там написано, что локдауны в Европе и США снизили смертность на 0.2%. Во-первых, это НЕ то же самое, что "карантин не снизил уровень смертности", потому что даже 0,2% в масштабах разгула ковида это огромное число людей. Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать. В-третьих, целью карантинов и локдаунов было не только (и не столько) снизить абсолютные числа смертности и остановить пандемию, сколько максимально сгладить пик потока заболевших и дать госпиталям возможность обработать этот поток. Короче, выдыхайте, бобры.
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16.02.2022 16:29 Відповісти
"Во-вторых, карантины и локдауны были самой естественной мерой (по сути единственной), когда ковид только начался и вообще не было понятно что с ним делать"

и вообще не было понятно что с ним делать
Да, примерно так же можно махать руками, чтобы крокодилы не разводились. Или прыгать, чтобы зарплата была больше. Ну а вдруг! Хотя нет. Это же НАУКА. В науке "а вдруг" не бывает.
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16.02.2022 17:08 Відповісти
Ты смотрел когда-нибудь детективные сериалы или фильмы? Там по ходу действия проверяются разные версии, по мерее поступления новых данных. Если же данных нет или слишком мало, то получается нераскрытое преступление. Так же и с ковидом - когда он появился, то что делать непонятно, кроме внедрения естественных планов по распространению инфекции.
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16.02.2022 19:19 Відповісти
Речь не о "когда он появился". Уже два года прошло. А во многих странах продолжают пихать меры, которые абсолютно не работают.
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16.02.2022 22:18 Відповісти
"Во-первых, это НЕ то же самое, что "карантин не снизил уровень смертности", потому что даже 0,2% в масштабах разгула ковида это огромное число людей"

Отказ от экспериментальных протоколов "лечения", убивающих пациентов, дал бы намного больше.
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16.02.2022 17:09 Відповісти
"сколько максимально сгладить пик потока заболевших и дать госпиталям возможность обработать этот поток."

Так не сглаживает. Но упорно в течение 2 уже лет власти продолжают применять меры, которые не действуют.
И при этом сокращать количество больниц и коек в них (не только в Украине). Увольнять невакцинированный персонал. Это, конечно, очень помогает в период разгула выдуманной пандемии))

Пандемия есть только не коронавирусная. Человечество столкнулось с пандемией фальшивых диагнозов на основании фальшивых тестов. И все больше людей это понимает. Даже из тех, кто бездумно укололся первой-второй дозой и выжил.
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16.02.2022 17:19 Відповісти
> Человечество столкнулось с пандемией фальшивых диагнозов на основании фальшивых тестов. И все больше людей это понимает.

Понятно, у юзера проблемы с верхней головой, а об диагнозах и анализах он знает только из мурзилок и интернет-помоек. Вань, иди просвещай плоскоземельщиков, там тебя примут.
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16.02.2022 19:22 Відповісти
Самокритично.
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16.02.2022 22:20 Відповісти
Чувак, понимаешь, можно обсуждать меры, вакцины, препараты, действия властей и ситуацию, её влияние на всех людей и всё такое. Разные страны принимают разные решения. Некоторые решения выглядят и являются разумными, другие не очень. Можно обсуждать как быть дальше, стоит ли полностью отменить все меры или часть придержать, и так далее. Это всё обсуждения вменяемых людей.

Но если человек начинает нести что-то вроде "фальшивые диагнозы" / "всё больше людей это понимает" / "мировой заговор" / "вируса не существует" / "фальшивые тесты", значит перед нами эталонный ******* из палаты мер и весов с тремя классами церковно-приходской за плечами. Иди читай дальше про заговоры, "пцр - зло", закулисные интриги и "всё больше людей начинает понимать". Прихвати с собой Свєту и ройтесь вместе в этом кале, только людям свои наклонности демонстрировать не надо плз.
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16.02.2022 22:44 Відповісти
"значит перед нами"

что ты такое, чтобы твое "значит" хоть что-то значило?)
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17.02.2022 00:33 Відповісти
"вируса не существует"

может, приведешь ссылку на научное исследование, в котором вирус сарс-ков-2 изолирован и выделен в чистом виде?)
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17.02.2022 00:34 Відповісти
то что пцр-тесты на сарс-ков-2 - фальшивая *****, научно доказано не только здесь и не только этими учеными
https://cormandrostenreview.com/
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17.02.2022 00:37 Відповісти
0.2% это меньше в 10 раз статистической погрешности.
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16.02.2022 17:55 Відповісти
Lancet подсчитал результаты COVID-19 в 50 наиболее пострадавших странах мира, а затем сравнил их с различными факторами, от закрытия границ до уровня ожирения. Это исследование показало, что «полная блокировка» и «быстрое закрытие границ» могут заметно снизить уровень заболеваемости в стране, но не имеют такого большого влияния на уровень смертности.

https://nationalpost.com/news/world/johns-hopkins-university-study-covid-19-lockdowns
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16.02.2022 17:53 Відповісти
Есть убедительные доказательства, что они тормозят распространение инфекции (типа ОРВИ)?
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16.02.2022 22:20 Відповісти
Значит больниц нужно больше открывать а не экономику убивать, за счет которой эти больницы существуют.
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16.02.2022 22:33 Відповісти
Филлип Магнес, Питер Эрл "Скользкая "наука" локдаунов"

2021-12-27 11:36
https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/

оригінал:
https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605

зверніть увагу, коли це було написане і, важливо, акценти в статті.
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16.02.2022 19:46 Відповісти
Шкода що ми позбуваємося антиваксерів не лише через вакцинацію , але й у такий брутальний спосіб . Одне радує : кожен пагібший антиваксер "залякує" від 5 до 10 близьких йому антиваксерів (родичі ,друзі, знайомі, сусіди) і вони біжать вакцинуватися . Отже жодна смерть не є марною , а працює на порятунок життя інших , більш розумних антиваксерів , яких страх жене на пункти щеплення і вони залишаються живі , Слава Богу .
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16.02.2022 09:45 Відповісти
310 "бойцов" потєрялі антиваксери за одну лише добу . Це дето ще 2-3 тисячі антиваксерів побігли вакцинуватися . Отак ситуація поступово нормалізується і пандемія буде подолана.
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16.02.2022 09:53 Відповісти
> Це дето ще 2-3 тисячі антиваксерів побігли вакцинуватися .

Та ні. Антиваксери то як вата - навіть ящо їм будуть сипати бонби літаки із червоними звьоздамі, а самі вони будуть мити ноги бойовим бурятам, все одно будуть винними хахли, омєріка та гейропа.
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16.02.2022 10:33 Відповісти
 
 