За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ
За добу 15 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 15 лютого в Україні:
зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992);
65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 640 осіб;
летальних випадків – 310;
одужало – 27 684 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 603 930 осіб;
одужало – 3 839 314 осіб;
летальних випадків – 103 565;
проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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корону він пабєділ.. а вона ще не закінчилася
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/wow-last-week-experts-admitted-lockdowns-not-reduce-mortality-rates-now-admit-masking-mostly-worthless/
а так? клоун грьобаний
Это наиболее вакцинированная страна мира. Сам увидишь или мордой макать?
Внезапно, 66%. В Израиле огромные сообщетва ортодоксов, которые игнорируют вакцинацию.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/
Очень вакцинированные скандинавы.
Как говорится "Если нет разницы, зачем платить больше?" (И это при том что омикрон вроде как считается менее летальным чем предыдущие, в частности дельта.)
Что еще придумаешь?
Не "вроде как", а конкретно менее летальный, раз в десять где-то. Поскольку омикрон явно становится эндемичной разновидностью, учитывая также значительный уровень вакцинации и низкую угрозу от ковида, идёт тененция к сниманию мер. Скандинавам сам бог велел, с их-то образом жизни.
и вообще не было понятно что с ним делать
Да, примерно так же можно махать руками, чтобы крокодилы не разводились. Или прыгать, чтобы зарплата была больше. Ну а вдруг! Хотя нет. Это же НАУКА. В науке "а вдруг" не бывает.
Отказ от экспериментальных протоколов "лечения", убивающих пациентов, дал бы намного больше.
Так не сглаживает. Но упорно в течение 2 уже лет власти продолжают применять меры, которые не действуют.
И при этом сокращать количество больниц и коек в них (не только в Украине). Увольнять невакцинированный персонал. Это, конечно, очень помогает в период разгула выдуманной пандемии))
Пандемия есть только не коронавирусная. Человечество столкнулось с пандемией фальшивых диагнозов на основании фальшивых тестов. И все больше людей это понимает. Даже из тех, кто бездумно укололся первой-второй дозой и выжил.
Понятно, у юзера проблемы с верхней головой, а об диагнозах и анализах он знает только из мурзилок и интернет-помоек. Вань, иди просвещай плоскоземельщиков, там тебя примут.
Но если человек начинает нести что-то вроде "фальшивые диагнозы" / "всё больше людей это понимает" / "мировой заговор" / "вируса не существует" / "фальшивые тесты", значит перед нами эталонный ******* из палаты мер и весов с тремя классами церковно-приходской за плечами. Иди читай дальше про заговоры, "пцр - зло", закулисные интриги и "всё больше людей начинает понимать". Прихвати с собой Свєту и ройтесь вместе в этом кале, только людям свои наклонности демонстрировать не надо плз.
что ты такое, чтобы твое "значит" хоть что-то значило?)
может, приведешь ссылку на научное исследование, в котором вирус сарс-ков-2 изолирован и выделен в чистом виде?)
https://cormandrostenreview.com/
https://nationalpost.com/news/world/johns-hopkins-university-study-covid-19-lockdowns
2021-12-27 11:36
https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/
оригінал:
https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605
зверніть увагу, коли це було написане і, важливо, акценти в статті.
Та ні. Антиваксери то як вата - навіть ящо їм будуть сипати бонби літаки із червоними звьоздамі, а самі вони будуть мити ноги бойовим бурятам, все одно будуть винними хахли, омєріка та гейропа.