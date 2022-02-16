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Верещук назвала умови проведення референдуму щодо мінських угод: "Якщо не залишиться інших варіантів"

Верещук назвала умови проведення референдуму щодо мінських угод:

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що проведення референдуму щодо мінських угод можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Президент припустив таку можливість, якщо не залишиться інших варіантів та інших інструментів", - зазначила Верещук.

Міністр додала, що наразі їй невідомо про якісь серйозні обговорення такого референдуму чи його детальне планування.

Також вона не вбачає прямого тиску західних партнерів на Україну щодо виконання мінських угод.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання щодо того, чи правда, що західні партнери тиснуть на Україну, щоб вона виконала мінські домовленості у тій черговості, у якій вони були прописані під час підписання.

"Мені невідомо нічого про тиск… Я можу сказати лише словами Володимира Зеленського: Мені відомо лише про те, що наші союзники пропонують сідати і розмовляти, в тому числі напряму з ОРДЛО, в тому числі у різній модальності. Були різні модальності, які пропонували нам західні партнери, але заявити про прямий тиск я не можу", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання "ЛДНР" Росією стане порушенням міжнародного права та мінських угод, - Столтенберг

Міністр також прокоментувала слова канцлера Німеччина Олафа Шольца про те, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв йому представити на обговорення в Тристоронній контактній групі законопроєкти щодо статусу Донбасу, зміни до Конституції України та підготовки виборів.

"Ніяких нових законів немає, ніяких напряму погоджень не буде", - заявила вона.

референдум (627) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+108
Дура, НЕТ УЖЕ МИНСКИХ УГОД. Раша все нарушила
Уберите эту тупую сотрудницу фсб !!!
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16.02.2022 08:25
+57
Рашка подтерлась Минском, какой к черту референдум? Окститесь дамочка! Лучше вынести на референдум вопрос " Выгнать вас с ВР вместе с заданным недоразумением, или да".
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16.02.2022 08:29
+43
Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості.
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16.02.2022 08:30
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Верещук тупа, зелена, московська вівця!
Їй світить стаття "Державна зрада"!
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16.02.2022 08:49 Відповісти
краще винести на референдум денонсування Будапештських угод......
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 08:50 Відповісти
ми НЕ МАЄМО можливості проводити ЖОДНИХ "референдумів" на будь-яку тему, ні юридичної, ні парламентскі, от бабусі на лавочках могли б таке провести, могли б також провести "асамблєю" на запрошення пана Кравчука, той це любить
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16.02.2022 12:19 Відповісти
Этой VerуДуре можно доверить стекла протирать на бензоколонке и не больше !!!! так хочется напомнить слова какой то комиссарши из Европарламента " они что там все под наркотиком ? " НИКАКИХ КРИТИЧЕСКИХ ШАГОВ ! тянуть время обещанием дождя в четверг и ВООРУЖАТЬСЯ , УЧИТЬСЯ ВОЕВАТЬ и ВООРУЖАТЬСЯ !!!!!!!
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16.02.2022 08:52 Відповісти
У нас є Конституція , а не якась там Верещук.
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16.02.2022 08:55 Відповісти
Ця зашкірена чорнорота курва може заткнутися
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16.02.2022 08:56 Відповісти
Дебільне створіння. Весь Світ ставить московію на її місце тільки зелені гниди намагаються лизнути дупу.
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16.02.2022 09:04 Відповісти
минский и нормандский договоры мёртворожденные.поскольку РФ не признает своего прямого участия в военном конфликте и себья как страну-оккупант.Поэтому нужны другие площадки полит. урегулирования.Скорее всего пора уже этим вопросом заняться ООН.Что касается применения референдумов как инструмента решения внутренних вопросов в Украине,то сначало нужен чёткий механизм контроля итогов подсчёта.имиенно с итогами подсчётов в Украине больше всего происходит коррупционных подковёрных сделок,что на президентских выборах.что на возможностях референдумов.Нет полного контироля над властью.нет истинных результатов.
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16.02.2022 09:05 Відповісти
Але ніхто не оспорює результати цих т.з. виборів
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16.02.2022 12:21 Відповісти
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16.02.2022 09:07 Відповісти
Есть вариант! Всю эту зелёную шоблу - нахрен с пляжа!
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16.02.2022 09:10 Відповісти
вот и вылезли все крысы
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16.02.2022 09:13 Відповісти
Прости меня Господи из равы-руской с какого хера ты решаешь за всю Украину. Посмешище!
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16.02.2022 09:15 Відповісти
Патриот своей страны не допустит даже мысли о каком-то референдуме, а эта предательница ждет повода для референдума, в отставку немедленно .
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16.02.2022 09:16 Відповісти
ГосДура вже свій "референдум" провела А НАТО - свій! І якщо наші солдати не боялися протистоять кацапам з автоматами і РПГ з "Максимами" в руках то зараз тим більше не бояться тримаючи в руках "Джавеліни" і "Стінгери"! А ця ідіотка хай передасть своїм "роботодавцям" цитату з книги їх же письменика Володимира Возовикова "Поле Куликове" - для "просвітління в мізках" :

"- С чем пришел, хан? - спокойно спросил Димитрий.

- Спроси лучше - за чем? За ответом пришел. Что ты надумал, князь? Войско, говорят, привел в Коломну?

- Слово мое вы слышали, иного не будет.

Высокомерный хан, казалось, смутился - не такого ответа ждал. Но вот желтые глаза его зло блеснули.

- У вас, русских, говорят: худой мир лучше доброй ссоры. Разве ты не желаешь мира с повелителем Золотой Орды?

- У нас говорят и по-другому: сердцем копья не сломишь, покорством врага не вразумишь. Пусть Мамай вернется в свою степь, распустит тумены - тогда получит он ту дань, что платил я до сих пор. Говорю последний раз: разорять Русь для Мамая не стану, в вечное рабство не выдам ему по доброй воле ни одного человека.

- Князь! Ты боишься разорить свое государство большой данью? А подумал ли ты, на какое разорение толкаешь его своим упрямством? Честно скажу тебе: я уж немолод и не хочу войны - мне-то она ничего не принесет, кроме лишней тряски в седле. Но Мамай не я. Он зальет твою землю кровью, покроет пеплом. Рад будешь воротить слово, но когда говорят мечи, слова теряют значение. Разве ты не знаешь Мамая? Он может сделать даже то, чего не сделал Батый, - истребит твой народ поголовно. А согласен ли твой народ оплатить подобной ценой упрямство своего правителя? Ты спросил его, прежде чем произнести последнее слово перед властелином Золотой Орды?

- Ты хочешь знать волю моего народа? Иди за мной, посол.

Димитрий повернулся, широко зашагал к двери, хан удивленно посмотрел ему в спину, заспешил следом.

Князь, не оборачиваясь, пересек небольшую площадь перед теремом, по деревянной ступенчатой лестнице стал подниматься на высокую стену детинца. Посол торопливо догонял его, за ним спешили бояре и мурзы.

Открылись посадские улицы, далеко разбежавшиеся от крепости, сверкнула Ока синей водой, и Москва, притененная сосняками, катила в нее зеленую воду. Загадочно и безмолвно синели древние приокские леса, широко, до самого горизонта расступаясь над левым крутобережьем Оки. И там, на этом поле…

Хан вздрогнул, прикрыл глаза, как бы отгоняя наваждение.

- Не может быть…

- Я спросил мой народ, - негромко сказал Димитрий. - Читай его ответ на том поле.

- Не может быть!

Узкими желтыми глазами - точь-в-точь такими, какие были у его грозного прадеда «Потрясателя вселенной», - хан жадно всматривался в строгие прямоугольники конных и пеших ратей, слитых в один бесконечный гребень, похожий на огромный вал в океане, поднятый внезапным штормом в солнечный день, вал нежданный и оттого особенно страшный. Хану вдруг показалось - сама земля, где полтораста лет назад на снегу, истоптанном копытами, черном от пепла сгоревшего города, красном от застылой крови, бесприютно валялись трупы мужчин, стариков и грудных младенцев, где кричащие женщины и дети волоклись на арканах, где потом еще много раз в долгие зимние ночи после набегов лишь бездомные собаки плакали на пепелищах, - сама земля, накопившая невыносимую боль и обиду, вздыбилась и родила этот вал из людей и железа. Хану стало страшно. Хан уже видел, как двинулся этот вал на кочевые степи, втягивая, усмиряя, поглощая в своем движении человеческие водовороты бесчисленных орд, которые веками питали силу восточных завоевателей."
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16.02.2022 09:17 Відповісти
Шановний, не треба плодити московітські фейки про війни фіно-угорських племен з чингізідами. Читайте украінських істориків (на кшталт "ім.Т Г Шевченка"), та не засівайте украінський простір москальськими висерами на історичні теми.
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16.02.2022 12:01 Відповісти
"Шановний"! Я історію знаю не гірше за тебе! І про те що "Куликівська битва" якщо і була то це було протистояння між старою та новою династією в Золотій орді Я сказав усе "ВИДІЛЕНИМИ ЖИРНИМ ШИФТОМ СЛОВАМИ" - А решта - для "прояснення ситуації" - як "рамочка" А привів цитату з кацапської книжки лише тому що кацапи нікого крім власних "авторитетів" не сприймають (про українські джерела взагалі нічого говорить - вони вже й своїх класиків літератури судить почали : в двох судах визнали Льва Толстого "екстремістом"!)
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16.02.2022 12:09 Відповісти
"Читайте украінських істориків (на кшталт "ім.Т Г Шевченка")"

"ім.Т Г Шевченка" - це художні оповідання на історичні мотиви. Це ви Капранових істориками назвали?
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16.02.2022 12:21 Відповісти
Красиво розписано, хто це?,-Ян. Але скоріш з
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16.02.2022 12:20 Відповісти
Читай уважніше! Автор і твір вказаний на початку коментарю!
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16.02.2022 12:25 Відповісти
Это трусливое оманское говно, даже в этом боится взять на себя ответственность, жалкое ничтожество. Способно только свое ***** корчить в тупых видосиках.
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16.02.2022 09:19 Відповісти
Готова лягти!
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16.02.2022 09:25 Відповісти
Подвесьте её опять на кран с зонтиком.Пусть хоть показывает,куда ветер дует.Другого применения ей нет.
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16.02.2022 09:27 Відповісти
Не знаю от чего вреда больше - от их рук, которые воруют как не в себя, или от их ртов, которые не закрываются.
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16.02.2022 09:29 Відповісти
референдум предполагает просто и понятный всем ОДИН вопрос на который можно дать только два варианта ответа "да" или "нет"

какой вопрос планирует вынести на референдум по минским соглашениям "недопанамера"?
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16.02.2022 09:30 Відповісти
Если не останется других вариантов - пошлём вас нах и варианты сразу появятся...
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16.02.2022 09:32 Відповісти
Зачем же их "посылать" просто так, когда есть Качановская колония.
Сначала в СИЗО, потом следствие, потом суд, потом - за госизмену - в Качановскую.

"Качановская исправительная колония (№54) находится по адресу: Харьков, переулок Вишневый, 16. Телефон (0572) 52-41-2"
Там даже отзывы приведены, как любезно сообщает нам Гугл.
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16.02.2022 09:52 Відповісти
Это и есть варианты, которые появятся
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16.02.2022 10:16 Відповісти
Краще у Юльки запитати,вона в Дубаях добре подумала про долю України...
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16.02.2022 11:54 Відповісти
якщо зелені скоти спробують відмовітіся від НАТО то ти на своій парасольці будеш літати все життя тварюко
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16.02.2022 09:36 Відповісти
Референдум про що? Про визнання папірця, який підписали труп і засуджений на довічне?
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16.02.2022 09:37 Відповісти
Зурабов та кучма
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16.02.2022 10:07 Відповісти
**** кацапська! ПНХ!
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16.02.2022 09:46 Відповісти
Уряд капітулянтів
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16.02.2022 09:48 Відповісти
как бабки пиз...ть из бюджета, так они первые, им помощь народа не нужна! когда наркоманы обосрал...сь и подгорело, сразу закукарекали реХфэрэдум подавай! работайте клоуны!
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16.02.2022 11:30 Відповісти
Верещук, Минские подписали Захарченко и Плотницкий.
Сначал покажи нам их живым, а лишь потом проводи рефендум по поводу бумажки, подписанной трупами.

Ежели про Пушилина рот раскроешь, то скажи сначала, а КТО ПУШИЛИНА ИЗБРАЛ?
Он назначенец?
Назначенец.
У него вообще нет народного мандата, самозванец он.

А с такими заявлениями у тебя народного мандата скоро не будет.
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16.02.2022 09:50 Відповісти
ВОНА ВЖЕ - не депутат, вана - міністерка.
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16.02.2022 12:27 Відповісти
А как это она ухитрилась стать ГЛАВОЙ подкомитета по вопросам гос безопасности и обороны?

"Член https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1 Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 [uk] , глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны" (Википедия)

"Комитет Верховной рады Украины - орган https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной рады Украины , который образуется из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народных депутатов Украины для осуществления по отдельным направлениям законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям Верховной рады Украины, выполнения контрольных функций." (Википедия)

Объясните мне пожалуйста, как такое может быть, что не депутат парламента является ГЛАВОЙ подкомитета парламента, да еще по вопросам государственной безопасности и обороны?
Такого просто не может быть.

Эта власть находится вне правового поля, она незаконна.
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16.02.2022 14:16 Відповісти
Вона не депутат і не голова підкомітету.
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16.02.2022 15:12 Відповісти
Пойди, Википедию исправь.
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17.02.2022 02:12 Відповісти
А для тебе вікі - щось, на кшталт, Талмуду? Я тебе здівую, але педія теж редагується, американцю. Та й в Україні ВСІ знають, що ця клюква - вже міністерка, а не депутатка. І згідно ЗУ суміщення цих посад заборонено.
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17.02.2022 11:21 Відповісти
Какой референдум? Они там в своем долбанном квартале200 совсем обкурились ганджубаса? Нет и еще раз нет!
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16.02.2022 09:53 Відповісти
Статья 81-я Конституции Украины.
"Полномочия народных депутатов Украины прекращаются одновременно с прекращением полномочий Верховной Рады Украины.

Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

1) сложения полномочий по его личному заявлению;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него;

3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

4) прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

6) невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

7) его смерти.

Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно также в случае досрочного прекращения в соответствии с Конституцией Украины полномочий Верховной Рады Украины - в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 части второй настоящей статьи, принимается Верховной Радой Украины, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части второй настоящей статьи, - судом.

В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении народного депутата Украины, признания народного депутата Украины недееспособным или безвестно отсутствующим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда, а в случае смерти народного депутата Украины - со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-%2081.htm "
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16.02.2022 09:55 Відповісти
обьясните тупой манде, что она идет под сокращение
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16.02.2022 09:58 Відповісти
Складається таке враження, що зебіли звечора нанюхаються, і таке верзуть, що на голову не налазить, а Верещалка мабуть коли знімала відосіки, як літала на зеленій парасольці, наїбNулаSя головою об асфальт і її переклинило.
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16.02.2022 10:00 Відповісти
верещучка продажная, заткнись и не ворнякай..
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16.02.2022 10:04 Відповісти
істота відробляє наратиа зеленого непорозуміння дивного тут нема нічого так і тягнуть країну у прірву суки але хер ви вгадали мавпи Україна буде у альянсі
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16.02.2022 10:04 Відповісти
Виконувати минські угоди повинен путєн і фєдєрашка, а не Україна!!!
Нєфіг ставити коня поперед возу…
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16.02.2022 10:06 Відповісти
Закрий свого рота дурепа!Вже один наговорив про НАТО
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16.02.2022 10:09 Відповісти
Ця щуриха не є настільки тупа,щоб говорити про референдум.Вона просто оголошує завдання,отримане від ЗЕДЕРЬМАКА.Безпринципне створіння.Палку тобі в рот,щоб не говорив.
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16.02.2022 10:09 Відповісти
Не переоценивайте ее умственные способности - она реально очень тупая. Что однако не отменяет ее беспринципности и того, что сказали вы.
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16.02.2022 10:48 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
Выбор такой: или послать ОРДЛО нах и обнести колючей проволокой и минными полями, или под крики "не уступим ни пяди украинской замли!" бесконечно мутить про выбоы, амнистии и прочую хрень.
Или вы хотите таки всьавить ОРДЛО в Украину на условиях Путина?
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16.02.2022 10:09 Відповісти
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Довго ми ще терпітемо цю скотину? За поребрик її !!!!
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Она шестеренка от проекта "СКОМОРОХ", гниды зеИУДЫ
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16.02.2022 10:48 Відповісти
ні Віка- це складно схрещена потвора ще Мертвячуком... Вважаю, що пропхали її і для того, щоб викликала блювотний ефект від такої потвори та мови.
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16.02.2022 13:15 Відповісти
То може офіційно опублікуєте ці мінські "угоди"?
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16.02.2022 10:15 Відповісти
Те, що і потрібно було довести.
Все це влаштовано для того, щоб дати можливість пліснявим вазелінським колаборатнам, під виглядом турботи про нарід і досягнення миру любойценой, виконати всі до єдиної хотілки уйла, зробивши країну маріонеткою, на чолі зі слухняним клоуном.
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16.02.2022 10:17 Відповісти
пішов на уйла, ко-ко, що щойно вилупилось, щоб засирати мозок.
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Пані Верещук "не понимает" что тих СН у них не вистачить навіть на формування самих комісій по проведенню референдуму. У незалежності держави варіантів немає, вбий це у свою голівоньку. Вован використав цю гопоту як промокашку - взяли гроші за колаборацію. Взяли, то які дитсадівські хотелки ? Це поле вже давно зайняла і засіває БУК, (бабуся української корупції). Того і витупає природня кислота на фейсі Дуримарів.
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16.02.2022 10:41 Відповісти
Как можно на полном серьёзе воспринимать или комментировать слова этой ********.
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16.02.2022 10:48 Відповісти
тільки і говорити вміють
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Мінські угоди- це про перемир'я під час активної фази війни. У нас іде війна, зміни Конституції не можливі під час війни. Чому ви, слуги, не ввели досихпір воєнний стан на окупованих і прилеглих територіях? Де військова контррозвідка? На вас вес світ дивіться і дивується.
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16.02.2022 10:57 Відповісти
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16.02.2022 10:59 Відповісти
На все воля Божа, щоб ні з ким не сплутали.
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16.02.2022 13:01 Відповісти
На звалище до Пристайка!
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16.02.2022 11:00 Відповісти
Выпустили шоху ***** народу озвучить
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16.02.2022 11:14 Відповісти
Мені відомо лише про те, що наші союзники пропонують сідати і розмовляти, в тому числі напряму з ОРДЛО - це "рашистські союзники "зеленої влади" в Україні таке пропонують,ці "союзники" є рашистські окупанти
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16.02.2022 11:15 Відповісти
референдум покажет, что все против. минские соглашения должны быть бесконечными и нужно бесконечно вести переговоры, чтобы войны не было и санкции на РФ были. А пока Украина должны вооружаться и делать мощную Армию и экономику нужно усиливать. Нужно, как Запад делает, давать кредиты другим странам на нашу продукцию - типа кораблей. Нужно инвесторов найти Западных в производство кораблей в Херсонскую верфь. Самолеты тоже продавать, через кредиты другим странам. Так еще больше денег будет получено ибо с процентами.
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16.02.2022 11:18 Відповісти
по конституції це не можна виносити на референдум
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16.02.2022 11:25 Відповісти
Пішта ти у відставку!!!! НІЯКИХ Прямих переговорів, це те, що хоче путін і Зеленський ось він мир по Зеленському....Зрадники....!!!!!!
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16.02.2022 11:28 Відповісти
раньше люди образованые у власти были а сейчас какое то рагульё колхозное типа этой дуры потеряной
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16.02.2022 11:29 Відповісти
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16.02.2022 11:43 Відповісти
*** да это сестры, **** наверное родные
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16.02.2022 11:54 Відповісти
Раніше нікому навіть у страшному сні не прийшло би в голову вибирати в президенти *****-піаніста. Загальна деградація населення та так званої еліти.
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16.02.2022 12:26 Відповісти
дайте їй парасольку-
пусчай полетает...
на ростов
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16.02.2022 11:35 Відповісти
А краще копняка під зад кованим чоботом щоб летіла до самої рашки.
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16.02.2022 12:21 Відповісти
Напряму з представниками ОРДЛО ти, *****, сядеш тільки у камеру в буцигарні, а не за стіл переговорів. Запам'ятай це добре та передай своєму зеленому хазяіну-піаністу.
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16.02.2022 11:37 Відповісти
Зе боится брать на себя ответственность, решили через референдум Украину развалить.
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16.02.2022 12:12 Відповісти
Ось такими вкидами ця ублюдошна влада і готує свій лєхторат до зради через втілення мінських угод.
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16.02.2022 12:19 Відповісти
Сначала Пристайко, теперь эта Шмара. По-моему они ищут способ по как по тихому капитулировать.
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16.02.2022 12:24 Відповісти
Мужик, якщо ти допетрив про стратегічність Дебальцеве, то ти думаєш що жоден військовий в Україні цього не розумів тоді? Вони тільки ДАПом займались? Дебальцеве було у кліщах. Нам дві бригади і кліщі можна було відрубати. Тому й був Мінськ. Оце ти правильно сказав. Але Мінськ не на умовах ...йло, який заявляв, що українська армія потрапила у котел. (Звідси і пішов міф про котел). Мінськ підписували, щоб покінчити з інтервенцією рф, якої за словами того ж ...йло там не було. ВИХОДУ іншого не було. Ось як зараз. США та НАТО проганяють війська рф від кордонів України. Як і тоді, так і зараз поки що безуспішно
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Насправді це буде референдум по наданню особливого статусу московітам, які за часи радянської влади з'їхались на Донбас по великі заробітки. Та ще тим бурятам, які віджали квартири у Донецьку та Луганську. Вони вже морозити свої сраки на арктичних морозах не бажають. А тут ще й особливий статус підігнали .... українці. Свято продовжується .... не на нашій вулиці.
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16.02.2022 13:14 Відповісти
Про какие "другие" варианты и референдум она верещит? Пробивает почву под хотелки россияк? "Минские соглашения" на фоне решений росгосдуры уже отмирают.Так,что пусть заткнется или свалит куда подальше из своего непонятно какого министерства
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16.02.2022 13:19 Відповісти
вчора натаха влащенко запросила Порткова. Симптоматично, бо намедни сам сурков віщав про козлів з потомака, які зробили з фюрера дурника. Так натаха такими очима дивилися на казбека, як стакан бояришника без закусона ..... Ну а бездипломний юрист сам собі задавав "вопроси" і сам на них відповідав. і їх Вован підло обманув. Не буде в чуваків свого каганату в Україні не буде.
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16.02.2022 13:42 Відповісти
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