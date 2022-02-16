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Територіальна цілісність України - не те, що має диктувати парламент РФ. Вирішують українці, а ми - підтримуємо, - президентка Словаччини Чапутова

Територіальна цілісність України - не те, що має диктувати парламент РФ. Вирішують українці, а ми - підтримуємо, - президентка Словаччини Чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Володимира Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона написала у соцмережі.

"Територіальна цілісність України, в тому числі на Донбасі, не те, що має диктувати російський парламент. Вирішувати можуть лише українці, а ми - підтримувати. Не можна говорити про мир, але робити кроки, які його підривають", - написала Чапутова.

В Євросоюзі раніше закликали Росію утриматися від визнання окупованих територій і виконувати свої зобов’язання та сумлінно брати участь у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання "Л/ДНР" Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями, - МЗС Литви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі мінських домовленостей.

Держдума Росії 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР"..

Держдума (734) путін володимир (23772) Словаччина (1097) Чапутова Зузана (47)


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Чапутовій-респект...
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16.02.2022 08:44 Відповісти
І це правильні слова. Що нам робити буде вирішувати український народ. Підкреслюю - український, а не тимчасові малороси "какая разница", які сьогодні лобіюють інтереси московитів.
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16.02.2022 08:50 Відповісти
Відповідь цапам має бути признання Ічкерії як держави..
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16.02.2022 08:50 Відповісти
Словаки,міняємо Чапутову на Верещучку,хоч тимчасово)
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16.02.2022 08:56 Відповісти
та плювати нам на держдуму та всю раSSію! це терористичні угрупування!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 08:59 Відповісти
Может и нам стоит выбрать
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16.02.2022 09:48 Відповісти
От Олена Зеркаль реально буде гарним президентом!!!
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16.02.2022 11:38 Відповісти
 
 