Територіальна цілісність України - не те, що має диктувати парламент РФ. Вирішують українці, а ми - підтримуємо, - президентка Словаччини Чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Володимира Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона написала у соцмережі.

"Територіальна цілісність України, в тому числі на Донбасі, не те, що має диктувати російський парламент. Вирішувати можуть лише українці, а ми - підтримувати. Не можна говорити про мир, але робити кроки, які його підривають", - написала Чапутова.

В Євросоюзі раніше закликали Росію утриматися від визнання окупованих територій і виконувати свої зобов’язання та сумлінно брати участь у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання "Л/ДНР" Кремлем має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями, - МЗС Литви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі мінських домовленостей.

Держдума Росії 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР"..