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Новини
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"Ми розглядаємо шлях до НАТО чи об'єднаної Європи як шлях додому", - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про незмінність євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час "Марафону єднання" на українських телеканалах у середу.

"Ми знаємо свій шлях. НАТО, ЄС – це той маяк, який світить Україні. Ми тримаємо щоденний курс у цьому напрямку. І жодна хвиля – чи то інформаційно-пропагандистська, чи морально-психологічна, чи збройна – не здатна збити нас із цього курсу", - сказав він.

"Ми розглядаємо шлях до НАТО чи об'єднаної Європи як шлях додому", - наголосив спікер Ради.

Стефанчук заявив, що Україна не робить ставку на силовий сценарій.

"Ми робимо ставку на дипломатію, але фундаментом дипломатії має бути надійна дипломатія, і таку дипломатію ми забезпечуємо всі разом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО, - Псакі

НАТО (6429) членство в НАТО (1716) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+7
Саме цікаво те що всі депутати ОПЗЖ втекли не в Парашу а в країни НАТО
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16.02.2022 09:00
+6
Це все буде, але без вас, зелених гнид
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16.02.2022 08:59
+4
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16.02.2022 09:03
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Це все буде, але без вас, зелених гнид
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16.02.2022 08:59 Відповісти
Саме цікаво те що всі депутати ОПЗЖ втекли не в Парашу а в країни НАТО
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16.02.2022 09:00 Відповісти
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16.02.2022 09:03 Відповісти
Ну да твій колєга Ківа уже втік додому в Іспанію, подалі від параші
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16.02.2022 09:10 Відповісти
Саме до захоплення лапатною ордою Україна була частиною цивілізованої Європи.Саме тому Україна й повертається додому де має бути-в цивілізованій Європі і ніхто не зупинить її на цьому шляху...
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16.02.2022 09:12 Відповісти
Реакция общественности на закидон Пристайко испугала СН....наперебой клянуться в верности НАТО...
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16.02.2022 09:14 Відповісти
Ну да. Київська Русь була ж частиною Європи! Одною з європейських країн.

То Московій була частиною Азії, частиною Орди.
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16.02.2022 09:16 Відповісти
Сказала говорящая ЗЕленая жопа, которая еще недавно в Китай идти собиралась.
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16.02.2022 09:20 Відповісти
А шо там Шольц казав Зе підпише?
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16.02.2022 10:00 Відповісти
 
 