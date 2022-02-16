ЄС впорається у разі скорочення постачання російського газу, - фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз зможе впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом" тепер показують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації", - заявила фон дер Ляєн.
За її словами, ЄС веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.
"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС", - сказала вона, додавши, що Японія готова це зробити.
На думку фон дер Ляєн, можлива агресія Росії проти України говорить про те, що необхідно обмежувати залежність Європи від російського газу.
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