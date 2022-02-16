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ЄС впорається у разі скорочення постачання російського газу, - фон дер Ляєн

ЄС впорається у разі скорочення постачання російського газу, - фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз зможе впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу "Газпромом" тепер показують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.

"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС", - сказала вона, додавши, що Японія готова це зробити.

Читайте також: ЄС веде перемовини зі США та іншими країнами щодо постачання газу, - фон дер Ляєн

На думку фон дер Ляєн, можлива агресія Росії проти України говорить про те, що необхідно обмежувати залежність Європи від російського газу.

Автор: 

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Чекаєм на обрушення цін на нафту і газ...
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16.02.2022 09:08 Відповісти
"ЄС впорається у разі скорочення постачання російського газу, - фон дер Ляєн"- прногноз від авторитетного гінеколога по газах?
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16.02.2022 09:13 Відповісти
ЕМБАРГО НА РОСІЙСЬКУ НАФТУ І ГАЗ!

І ПІШЛИ ВОНИ НА ФІГ!

А ВТОРГНУТЬСЯ - ВВЕСТИ ВІЙСЬКА НАТО НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ! ХВАТИТЬ З НИМИ ГРАТИСЯ!
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16.02.2022 09:18 Відповісти
Касаби довий-сь
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16.02.2022 09:25 Відповісти
Ну ось, добра новина.
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16.02.2022 10:10 Відповісти
Треба взагалі переорієнтовуватися на довгострокові контракти з іншими країнами. І якщо не повністю відмовитися від кацапського газу то хоча б значно зменшити долю газу свинопсів
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16.02.2022 10:20 Відповісти
Draghi, Ит. Премьер, заявил в голос, что в Алжире очень много газа, Италия сможет покупать его там вместо параши. И напротив, Сальвини ( Lega Nord) начал полемику, чтоб не вводить на рашку санкции, потому что Европа берёт у неё газ, но когда весь мир поднялся против *****, изменил риторику.
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28.02.2022 03:21 Відповісти
 
 