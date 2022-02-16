Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після "навчань" в окупованому Криму, - Міноборони РФ. ВIДЕО
Російські військові повідомили про повернення з "навчань" у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міноборони РФ.
"Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст.
Там заявили, що особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу - танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок на залізничні платформи на станціях навантаження.
"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять у пункти постійної дислокації військових частин", - повідомили військові.
У вівторок Міноборони РФ повідомило, що підрозділи Західного та Південного військових округів 15 лютого починають повернення з навчань у пункти базування залізницею і автомобільним транспортом.
"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні розпочнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
"Низку заходів бойової підготовки, зокрема й навчання, виконано відповідно до плану. В міру завершення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом у пункти постійної дисклокації", - сказав він.
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По мотивам известного утверждения Отто фон Бисмарка "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." Во времена СМИ еще не обладали такими убийственными возможностями мгновенного действия на легковерных обывателей - паству. О которой один диктатор говорил, что население это бараны и их необходимо палкой, стаей псов держать в стаде управляемом пастухом - пастырем.
Возможно, сообщение о том, что Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст." Як і раніше "Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом" тоже ложь?
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё».
Ета нивазможно. Мы усе знаем, лоссиане самые добгые сущиства на етай планете, и не только на ней. Так что ета всё бесчинствуютъ замаскированныя гей-солдаты НАТО. А вот к етим "многие" надобы присмотрецца, уж не предатели ли.
Я говорил о том, что прежде чем условно "***********" надо трезво оценивать собственные силы и вероятное поведение противника. Именно в этом ошибся Саакашвили.
пока кабаев сидит в кремле, а не в Гааге, Украине нельзя терять бдительность, потому, что у кабаева острая мания преследования, фобии бандеровцев и бред уничтожения Украины..
https://www.kavkazr.com/a/v-seljskih-poseleniyah-chechni-provodyat-sbor-rezervistov/31704876.html