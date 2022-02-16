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Новини Окуповані території
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Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після "навчань" в окупованому Криму, - Міноборони РФ. ВIДЕО

Російські військові повідомили про повернення з "навчань" у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міноборони РФ.

"Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст.

Там заявили, що особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу - танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок на залізничні платформи на станціях навантаження.

"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять у пункти постійної дислокації військових частин", - повідомили військові.

У вівторок Міноборони РФ повідомило, що підрозділи Західного та Південного військових округів 15 лютого починають повернення з навчань у пункти базування залізницею і автомобільним транспортом.

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"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні розпочнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Низку заходів бойової підготовки, зокрема й навчання, виконано відповідно до плану. В міру завершення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом у пункти постійної дисклокації", - сказав він.

армія рф (17264) Крим (14135)


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Топ коментарі
+17
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16.02.2022 09:14
+16
Возьми себе самолет в кредит и пусть летает без страховки над Украиной.
Если ты не понял многоходовочки Байдена и Британии ,то лучше молчать.
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16.02.2022 09:10
+9
СПУТНИКОВЫХ ФОТОГРАФИЙ НЕТ!
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
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16.02.2022 09:15
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Возьми себе самолет в кредит и пусть летает без страховки над Украиной.
Если ты не понял многоходовочки Байдена и Британии ,то лучше молчать.
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16.02.2022 09:10 Відповісти
Что ты несешь, практически все авиарейсы летают в обычном режиме.
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16.02.2022 09:23 Відповісти

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16.02.2022 09:31 Відповісти
https://kbp.aero/ru/ Не забудь нажать на кнопку " показать все "
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16.02.2022 09:32 Відповісти
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16.02.2022 09:25 Відповісти
Вже можуть повертатись втікачі, що залишили на чартерах нас... Плякаль...
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16.02.2022 09:06 Відповісти
Стінгери, Товсь!
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16.02.2022 09:22 Відповісти
"Никогда столько и ТАК ЦИНИЧНО не лгут, как НАКАНУНЕ и во время войны*.

По мотивам известного утверждения Отто фон Бисмарка "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." Во времена СМИ еще не обладали такими убийственными возможностями мгновенного действия на легковерных обывателей - паству. О которой один диктатор говорил, что население это бараны и их необходимо палкой, стаей псов держать в стаде управляемом пастухом - пастырем.

Возможно, сообщение о том, что Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст." Як і раніше "Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом" тоже ложь?
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16.02.2022 09:10 Відповісти
Судя по тому где находится луна, то они как раз заезжают у Крысм, а не покидают его по мосту
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16.02.2022 09:14 Відповісти
екскременти свої забрали з собою на "историческую родину-уродину"?
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16.02.2022 09:14 Відповісти
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16.02.2022 09:14 Відповісти
СПУТНИКОВЫХ ФОТОГРАФИЙ НЕТ!
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
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16.02.2022 09:15 Відповісти
добрий спосіб виправдати відступ по всіх фронтах : "вазвращєнєє с учєнєй"
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16.02.2022 09:17 Відповісти
Нельзя ближайщие три дня расслабляться (никак), деза - это главная уловка ГБШников, даже, если намеренно ответут несколько подразделений НАПОКАЗ!
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16.02.2022 09:26 Відповісти
Продолжающиеся на территории Беларуси военные учения «Союзная решимость - 2022» точно войдут в анналы белорусской истории если не по численности военнослужащих, принимающих в них участие, то по крайней мере по «пофигизму» его участников относительно как самих себя так, и «окружающей действительности».
Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё».
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16.02.2022 09:36 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ad444ba
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16.02.2022 10:09 Відповісти
> многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.

Ета нивазможно. Мы усе знаем, лоссиане самые добгые сущиства на етай планете, и не только на ней. Так что ета всё бесчинствуютъ замаскированныя гей-солдаты НАТО. А вот к етим "многие" надобы присмотрецца, уж не предатели ли.
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16.02.2022 10:25 Відповісти
Вот именно! С чего бы это они боятся дочек одолжить в член к пепенцам... тьху, в плен к чеченцам и бурятам? Авось трызда не мыло, не вымылится - так нет же, не позволяют поднять боевой йух... тьху, боевой дух русскоглазому солдату! Небось берегут для ЛГБТ-инструкторов НАТО? Измена! К стенке!
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16.02.2022 12:02 Відповісти
вот чисто ради интереса, сколько нептунов надо для нанесения непоправимого урона крымскому мосту?...
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16.02.2022 09:46 Відповісти
Путин делал вид что уходил из Грузии а потом вероломно напал на неё
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16.02.2022 10:06 Відповісти
Путин конечно безбашенное *****, но в Грузии не всё так однозначно было. Там у Михо немного башню подорвало. Не просчитал он путина и слишком на американцев надеялся: типа не позволят, защитят если что ...
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16.02.2022 10:41 Відповісти
И в чем ему башню подорвало?
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16.02.2022 11:37 Відповісти
Тебе в подробностях рассказать всю историю грузинско-российского конфликта 2008 г.? Или сам изучишь? Советую на европейско-американских ресурсах изучать.
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16.02.2022 11:43 Відповісти
Так я с ней знаком в режиме онлайн) Вот мне и интересно когда Михо отдал приказ напасть на рашку?
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16.02.2022 22:15 Відповісти
Не нужно утрировать. Я не утверждал, что Саакашвили виноват в том, что РФ напала на Грузию. Во всех подобных конфликтах вина РФ безусловна (для меня во всяком случае).
Я говорил о том, что прежде чем условно "***********" надо трезво оценивать собственные силы и вероятное поведение противника. Именно в этом ошибся Саакашвили.
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17.02.2022 10:13 Відповісти
кабаев и его кодла никогда открыто не нападает, сегодня все ждали нападения, кабаев ждёт, что завтра все расслабятся, и нагадит из за угла..
пока кабаев сидит в кремле, а не в Гааге, Украине нельзя терять бдительность, потому, что у кабаева острая мания преследования, фобии бандеровцев и бред уничтожения Украины..
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16.02.2022 10:11 Відповісти
В сельских поселениях Чечни объявили о проведении сбора резервистов
https://www.kavkazr.com/a/v-seljskih-poseleniyah-chechni-provodyat-sbor-rezervistov/31704876.html
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16.02.2022 10:55 Відповісти
Значить Україна пішла на поступки...
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Все закончилось именно так, как и должно было. Зачем устроили истерику, уронив нашу экономику, непонятно
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16.02.2022 13:12 Відповісти
Куценко,как можно уронить экономику за две недели? Вот зачем писать бред?
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16.02.2022 13:22 Відповісти
Про нападение с ноября разгоняют и это сказалось, к примеру, на валютном рынке.
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16.02.2022 13:39 Відповісти
Пока мучились розияне в Крыму только по открытым источникам сумели потерять в дтп 10ко авто и плюс 3 бтра с грузом 200 там непонятка ковид тоже считать или нет
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16.02.2022 13:18 Відповісти
Поражен наивностью нашего народа. Зеленский ведет переговоры со старшими из.... А сейчас встречается с олигархами, сегодня с Ахметовым в Мариуполе. Он снова всю страну отдает в руки олигархов. Как позорник клянчит бульдозеры у Европы, а олигархи не одного автомата не купили, а живут за счет страны и народа и как мыши побежали сразу. Но Зеля снова поплакал "вернитесь" и все опять двадцать пять. Только вот Путину похер. Если его олигархи решат, что потерять все в Лондоне выгоднее чем приобрести всю Украину и сесть здесь на все, а через время и Европа склонится к ним и еще вернут все, то Путин войдет и его ничто не остановит. У Украины два главных врага: наши олигархи и Рашисты. Так что придется нам воевать и очень сильно и тяжело. А ВОЙНА НАЧНЕТСЯ 04.04.22 и продлится до 2040 года. Я видел горящую красную книгу, которую держал военный генерал и на ней были золотые написанные числа 04.04.22 ...... 11.40. Не старайтесь писать что я болен, мне все равно. Правду не сотрешь, она пишется наверху у Бога.
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16.02.2022 14:33 Відповісти
Ежели перевезти по мосту танки на материк ,то это никакой не отвод . Не надо дурака включать!
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16.02.2022 16:21 Відповісти
 
 