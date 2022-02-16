Порошенко озвучив план дій для зміцнення оборони країни: Путін продовжуватиме тиск на Україну
Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі "Прямого" та "5 каналу" "Як зберегти Україну" озвучив план дій для зміцнення обороноздатності держави.
Лідер партії "Європейська Солідарність" наголосив, що відповідні законопроєкти вже давно зареєстровані у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Перше – дати достойне фінансове забезпечення українським воїнам. Не може воїн отримувати менше охоронця супермаркету. Причому і воїнам в пунктах постійної дислокації, і воїнам, які на фронті. Людина, яка в окопі захищає нашу з вами свободу, землю і державу, вона заслужила право отримати 50 тис грн", – вважає Порошенко.
"Друге – терміново наповнити порожні стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все напоготові. Починаючи від пального. У нас немає в резерві бронежилетів і кевларових шоломів. Взагалі. Три роки ніхто не хоче підписувати закупівлю бронежилетів. І зараз вони збираються купувати їх за кордоном, хоча за наших часів це було налагоджено в Україні", наголошує Порошенко.
"Третє – профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони, озброїти їх. Зараз я можу вже сказати, що зброя для київської бригади територіальної оборони розташована в Десні. А хто як буде добиратися, везти? Що ви робите? І в цих умовах ми цього не можемо прийняти", – вважає п’ятий Президент.
"Четверте – забезпечити фінансування Державного оборонного замовлення, в першу чергу ракетних технологій. Ми розробили "Нептуни", де вони? Вони дуже якісно себе показали. В першу чергу "Вільха". Перемодернізуйте і забезпечте системи залпового вогню великої дистанції. Державне оборонне замовлення – це понад усе. Для цього ми сьогодні вийшли і вимагали – проголосуйте 50 млрд, все розраховано, ми знаємо звідки зняти, знаємо що дати. Наступна позиція – дайте можливість територіальній обороні застосовувати зброю під час агресії, зніміть законодавчі обмеження", – наголошує Порошенко.
"Наступна позиція: розосередьте авіацію, реактивну крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття об’єктів інфраструктури протиповітряної і протиракетної оборони, щоб не дозволити себе взяти в кільце, захистить лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву з суходолу. Виставте бригаду в Житомирській області, в Поліссі, виставте бригаду розгорнуту в Чернігівській області для північно і північно- східного напрямку", – перераховує Порошенко.
"Ви мене вночі розбудіть, і я вам буду казати, як захистити країну. А найголовніше – не все залежить від Зеленського, не все залежить від цієї некомпетентної, на жаль, хаотичної влади, яка працює виключно на піар. Багато чого залежить і від нас з вами. Кожен має знати своє місце. Не у випадку війни, а зараз", – переконаний Порошенко.
"У 2014 році ви не питали, як перераховувати свої копійчини, будучи волонтером, українському війську. Як завозити бронежилети, яким чином вести генератори, в якій спосіб завозити кровозупиняючі засоби, яким чином одягти чи доставити машини, бо українське військо їздило на шкільних автобусах. Ми це з вами пам’ятаємо і в треніках спортивних вони йшли воювати. Ми маємо зараз іншу армію, але кожен з вас може зробити свій внесок", – наголошує Петро Порошенко.
Він зауважив, що Путін продовжуватиме тиск на Україну.
"Я як п’ятий президент України, як Верховний Головнокомандувач у 2014-2019 роках хочу наголосити – я нікому і ніколи не дозволяв тиснути на Україну в питаннях безпеки і в інших питаннях, імплементації мінських домовленостей або федералізації країни, або обмеження нашої перспективи в НАТО. І точно не дозволю цього в майбутньому. Тому поважайте свою державу, не дайте владі порушити Конституцію. Це дуже важливо – і все в нас буде добре. Ми маємо справжню мотивацію, ми знаємо, за що ми б’ємося, ми знаємо, як захищати нашу свободу, нашу волю, нашу демократію і нашу інтеграцію в ЄС. І все в нас буде добре, бо ми сильніші", – резюмує Порошенко.
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Кстати, при зебиле НИ ОДНОЙ реформы не проведено-отмена моратория на продажу земли--НЕ реформа!
А - армія, асоціація з ЄС, антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ та інші антикорупційні заходи в головних корупційних сферах: Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, конкурси на посади, Прозорро,е-деклараціі, НАБУ, САП, ДБР, Антікорупційний суд, Верховний суд, люстрація,знищени площадки Саші Стоматолога, які існували до 2014 року.
Б - безвіз, банківська система очищена від банків-пилососів, бюджети обласних центрів виросли удвічі, бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність.
В - визначений вектор зовнішньої політики України, як вступ до НАТО та ЄС, введені Європою та США санкції проти путінської Росії, вихід з нафто- і газозалежності від Російської Федерації. Вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК.
Г - геополітичні перемоги, Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта, госпідриемства с прибутком.
Д - декомунізація, деолігархізація, дерусифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, «джавеліни», дороги.
І це лише п'ять перших літер абетки. А повний список складає чотири аркуші!
а дороги втридорога кто строит ? москали как увидят их ( как узнают цену за километр ) так и попадают замертво
а миллиард деревьев ? думаете пиар ? а нет . это что бы было где партизанам прятаться
ну и смартфоны бабусям . это не просто так . это же считай готовые корректировщики и арт наводчики
а вы говорите ничего не делает
Есть принципиальные противники Порошенко. У них была возможность проявить свою позицию в 1-м туре. Во 2-м туре выбора не было: или Порошенко или клоун Коломойского. Тут даже для принципиальных, но ДУМАЮЩИХ, противников Порошенко выбор был очевиден - из двух зол выбирают меньшее. Проблема не в "фанатах Зеленского". Проблема в том, что люди не ДУМАЮТ и не анализируют перед тем как голосовать. Не думающие и не анализирующие люди - это "зебилы"? Ну тогда 95% населения Земли - "зебилы".
Зе-могила.
Нравится, не нравится нынешний президент... но это нормально и правильно!
А этот бывший все одеяло на себя тянет, даже в такой трудный час. Очень "умная" позиция.
И Украине это противостояние явно не на пользу.
Мне не нравится ни тот, ни тот. Но будут выборы, там и будут люди определяться, а не сейчас.
А для Украины сейчас важно сконцентрироваться вокруг того, у кого вся власть и все нужные инструменты чтобы выжить.
До следующих выборов ---дожить нужно, а с нынешними это под большим вопросом, да и к проведению выборов(их честности) вопросов еще больше!
Раскачивайте Украину дальше. Все равно у вас нет ни силы, ни влияния на процессы.
Даже кругов на воде не оставляете. Одними комментариями на ЦН мир не исправить.
"Планеруле партидуле - планеруле народодуле!"©️
P.s. Порох же сейчас в статусе "надоедливая вонючка", что бы что-то планировать.