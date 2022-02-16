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Порошенко озвучив план дій для зміцнення оборони країни: Путін продовжуватиме тиск на Україну

Порошенко озвучив план дій для зміцнення оборони країни: Путін продовжуватиме тиск на Україну

Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі "Прямого" та "5 каналу" "Як зберегти Україну" озвучив план дій для зміцнення обороноздатності держави.

Лідер партії "Європейська Солідарність" наголосив, що відповідні законопроєкти вже давно зареєстровані у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перше – дати достойне фінансове забезпечення українським воїнам. Не може воїн отримувати менше охоронця супермаркету. Причому і воїнам в пунктах постійної дислокації, і воїнам, які на фронті. Людина, яка в окопі захищає нашу з вами свободу, землю і державу, вона заслужила право отримати 50 тис грн", – вважає Порошенко.

"Друге – терміново наповнити порожні стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все напоготові. Починаючи від пального. У нас немає в резерві бронежилетів і кевларових шоломів. Взагалі. Три роки ніхто не хоче підписувати закупівлю бронежилетів. І зараз вони збираються купувати їх за кордоном, хоча за наших часів це було налагоджено в Україні", наголошує Порошенко.

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"Третє – профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони, озброїти їх. Зараз я можу вже сказати, що зброя для київської бригади територіальної оборони розташована в Десні. А хто як буде добиратися, везти? Що ви робите? І в цих умовах ми цього не можемо прийняти", – вважає п’ятий Президент.

"Четверте – забезпечити фінансування Державного оборонного замовлення, в першу чергу ракетних технологій. Ми розробили "Нептуни", де вони? Вони дуже якісно себе показали. В першу чергу "Вільха". Перемодернізуйте і забезпечте системи залпового вогню великої дистанції. Державне оборонне замовлення – це понад усе. Для цього ми сьогодні вийшли і вимагали – проголосуйте 50 млрд, все розраховано, ми знаємо звідки зняти, знаємо що дати. Наступна позиція – дайте можливість територіальній обороні застосовувати зброю під час агресії, зніміть законодавчі обмеження", – наголошує Порошенко.

"Наступна позиція: розосередьте авіацію, реактивну крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття об’єктів інфраструктури протиповітряної і протиракетної оборони, щоб не дозволити себе взяти в кільце, захистить лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву з суходолу. Виставте бригаду в Житомирській області, в Поліссі, виставте бригаду розгорнуту в Чернігівській області для північно і північно- східного напрямку", – перераховує Порошенко.

"Ви мене вночі розбудіть, і я вам буду казати, як захистити країну. А найголовніше – не все залежить від Зеленського, не все залежить від цієї некомпетентної, на жаль, хаотичної влади, яка працює виключно на піар. Багато чого залежить і від нас з вами. Кожен має знати своє місце. Не у випадку війни, а зараз", – переконаний Порошенко.

"У 2014 році ви не питали, як перераховувати свої копійчини, будучи волонтером, українському війську. Як завозити бронежилети, яким чином вести генератори, в якій спосіб завозити кровозупиняючі засоби, яким чином одягти чи доставити машини, бо українське військо їздило на шкільних автобусах. Ми це з вами пам’ятаємо і в треніках спортивних вони йшли воювати. Ми маємо зараз іншу армію, але кожен з вас може зробити свій внесок", – наголошує Петро Порошенко.

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Він зауважив, що Путін продовжуватиме тиск на Україну.

"Я як п’ятий президент України, як Верховний Головнокомандувач у 2014-2019 роках хочу наголосити – я нікому і ніколи не дозволяв тиснути на Україну в питаннях безпеки і в інших питаннях, імплементації мінських домовленостей або федералізації країни, або обмеження нашої перспективи в НАТО. І точно не дозволю цього в майбутньому. Тому поважайте свою державу, не дайте владі порушити Конституцію. Це дуже важливо – і все в нас буде добре. Ми маємо справжню мотивацію, ми знаємо, за що ми б’ємося, ми знаємо, як захищати нашу свободу, нашу волю, нашу демократію і нашу інтеграцію в ЄС. І все в нас буде добре, бо ми сильніші", – резюмує Порошенко.

Автор: 

оборона (4773) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+30
Баран. Зміни швидко не відбуваються (окрім обіцянок янєлоха 4к вчителям, мільярд дерев й т.п.). При Порошенко було зроблено багато незважаючи на відвертий саботаж зрадників. Що зробив янєлох? За 2 роки як зміцнив ЗСУ? Нічого він не зробив окрім кривляння на камеру (улюблена справа янєлоха).
Ти або кацап, або дурко.
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16.02.2022 09:32
+28
не палай патєрпіллєр сцікливий.
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16.02.2022 09:23
+25
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16.02.2022 09:19
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Сторінка 2 з 2
Земельная реформа,реформа ГШ,реформа Укроборонпрома,начата судебная реформа(хоть и со скрипом),дорог,больниц,школ построено и отремонтировано больше,чем за 30 лет до этого,военной и финансовой помощи получено в разы больше,чем за 5 лет правления перекрашенного рыга.Чем может похвастаться Питроликсеич?Нулем.Или укажи хоть одну реформу,начатую Питруней,кроме децентрализации,которую из него выдавили ЕС и США.ХОТЬ ОДНУ
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16.02.2022 11:42 Відповісти
Ты, притрушенный зеленый бот , не знаешь какие реформы были при Порошенко? читай убогое !
Кстати, при зебиле НИ ОДНОЙ реформы не проведено-отмена моратория на продажу земли--НЕ реформа!

А - армія, асоціація з ЄС, антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ та інші антикорупційні заходи в головних корупційних сферах: Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, конкурси на посади, Прозорро,е-деклараціі, НАБУ, САП, ДБР, Антікорупційний суд, Верховний суд, люстрація,знищени площадки Саші Стоматолога, які існували до 2014 року.

Б - безвіз, банківська система очищена від банків-пилососів, бюджети обласних центрів виросли удвічі, бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність.

В - визначений вектор зовнішньої політики України, як вступ до НАТО та ЄС, введені Європою та США санкції проти путінської Росії, вихід з нафто- і газозалежності від Російської Федерації. Вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК.

Г - геополітичні перемоги, Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта, госпідриемства с прибутком.

Д - декомунізація, деолігархізація, дерусифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, «джавеліни», дороги.

І це лише п'ять перших літер абетки. А повний список складає чотири аркуші!
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16.02.2022 17:49 Відповісти
Кого вообще интересует мнение человека, который на время войны продолжал зарабатывать с Россией
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Вот поэтому твое и зекрысино мнение интересует,только оставшуюся кучку зедегенератов)
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16.02.2022 10:03 Відповісти
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16.02.2022 17:32 Відповісти
Спасибо, уже наукреплял
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16.02.2022 09:57 Відповісти
Новина про Порошенка - ознака швидкої появи подоляцьких, агресивних недоумків в коментарях.
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16.02.2022 10:01 Відповісти
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16.02.2022 10:20 Відповісти
І знову жодного,я підкреслюю жодного слова від"лідера опозиціі"про зашкалюючі тарифи на комунальні послуги,ліки і ціни на продукти!!!
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16.02.2022 10:17 Відповісти
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16.02.2022 10:21 Відповісти
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16.02.2022 10:22 Відповісти
А что с САП?🤣
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16.02.2022 10:17 Відповісти
Кому война. а кому то мать родная.
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16.02.2022 10:26 Відповісти
из слов Пороха складывается впечатление что Зеля ничего не делает для обороноспособности страны
а дороги втридорога кто строит ? москали как увидят их ( как узнают цену за километр ) так и попадают замертво
а миллиард деревьев ? думаете пиар ? а нет . это что бы было где партизанам прятаться
ну и смартфоны бабусям . это не просто так . это же считай готовые корректировщики и арт наводчики
а вы говорите ничего не делает
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16.02.2022 10:30 Відповісти
Про дороги не все так просто. Дорожній фонд та його підгрунтя закладалося ще в далекому 14-му, а зелене непорозуміння просто присмокталося до нього й доїть. Гарні дороги почали робити ще десь у 18-му (з тих, де я їжджу).
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16.02.2022 11:29 Відповісти
То що закладалися зараз в тюрмі в польщі
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16.02.2022 12:50 Відповісти
Никто не в курсе: есть ли в мире медаль "чемпион мира по планам"?
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16.02.2022 10:45 Відповісти
може, і є, треба попитати в Зе, той вже стільки планів засмалив і завідосив...
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16.02.2022 10:47 Відповісти
Сначала хотел спросить : Причем тут Зе, если новость о Порошенко, но возник другой, более актуальный вопрос: Ты на полном серьёзе воспринимаешь наркоманский бред клоуна?
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Так ты сам такой же,как зекрыса -раз в войну это выбрал...так что твой бред тоже серьезно не воспринимают
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16.02.2022 10:56 Відповісти
Ты сначала читать научись и вакуум в своей голове заполни, а потом уже фантазируй кто и что "выбрал".
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16.02.2022 11:13 Відповісти
Та да,пора пересчет голосов делать ,а то ,судя по тому что никто за зекрысу не голосовал,были не выборы, а массовая фальсификация
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16.02.2022 11:18 Відповісти
Те, кто голосовал за Зеленского, Цензор не читают и уж тем более не участвуют в форумах. Поэтому все ваши обращения к абстрактным "зебилам" глупы и смешны.
Есть принципиальные противники Порошенко. У них была возможность проявить свою позицию в 1-м туре. Во 2-м туре выбора не было: или Порошенко или клоун Коломойского. Тут даже для принципиальных, но ДУМАЮЩИХ, противников Порошенко выбор был очевиден - из двух зол выбирают меньшее. Проблема не в "фанатах Зеленского". Проблема в том, что люди не ДУМАЮТ и не анализируют перед тем как голосовать. Не думающие и не анализирующие люди - это "зебилы"? Ну тогда 95% населения Земли - "зебилы".
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16.02.2022 11:34 Відповісти
Доходит эта муйня только до тебя и кучки оставшихся зедегенератов)поэтому теперь мы сделаем тебя вместе и лишим вас,тварей малороских,права голоса
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16.02.2022 10:55 Відповісти
Нет,лять,будем смотреть,как малороская марзота Украину гробит -будешь не до гражданином -это не смертельно)
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16.02.2022 12:06 Відповісти
Як воно живеться - без мізків?
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16.02.2022 11:46 Відповісти
Порох-сила,
Зе-могила.
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16.02.2022 11:45 Відповісти
Страна должна консолидироваться вокруг законного президента.
Нравится, не нравится нынешний президент... но это нормально и правильно!
А этот бывший все одеяло на себя тянет, даже в такой трудный час. Очень "умная" позиция.
И Украине это противостояние явно не на пользу.
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16.02.2022 12:46 Відповісти
вопрос не в "нравится-не нравится", а в том, что вокруг беспринципного зебила,предателя и вора,неумного , жадного и брехливого, к тому же шестерке бенямойского, объединяться ПРЕСТУПНО!
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16.02.2022 17:57 Відповісти
Это спорный вопрос. Когда вопрос жизни и смерти, хватаешь любое плавучее средство, что под рукой, и не начинаешь рассуждать православное это бревно, или его вырастил неверный.
Мне не нравится ни тот, ни тот. Но будут выборы, там и будут люди определяться, а не сейчас.
А для Украины сейчас важно сконцентрироваться вокруг того, у кого вся власть и все нужные инструменты чтобы выжить.
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16.02.2022 18:26 Відповісти
Вряд ли ты будешь хвататься за плавучего крокодила, в надежде не утонуть!
До следующих выборов ---дожить нужно, а с нынешними это под большим вопросом, да и к проведению выборов(их честности) вопросов еще больше!
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16.02.2022 19:05 Відповісти
Как с глухим.
Раскачивайте Украину дальше. Все равно у вас нет ни силы, ни влияния на процессы.
Даже кругов на воде не оставляете. Одними комментариями на ЦН мир не исправить.
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16.02.2022 19:12 Відповісти
Мечтай дальше)))
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16.02.2022 19:21 Відповісти
Пороходебіли з порохоботами в екстазі від вологих думок мальдівського
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Как-то шёл по Кишенёву в те благословенные времена, когда там ещё использовали кириллицу, и прочитал подходящий лозунг:
"Планеруле партидуле - планеруле народодуле!"©️
P.s. Порох же сейчас в статусе "надоедливая вонючка", что бы что-то планировать.
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16.02.2022 18:59 Відповісти
Оце дійсно слова справжнього президента нашої країни. Ганьба потерпілому актору!!!! Загрався зі своїми слугами. Україна переможе!!! Україні слава!!
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26.02.2022 01:16 Відповісти
Ми не гуртуємося біля шостого, ми гуртуємось разом. Подивіться як Зе….. патріотичний ролик про нашу армію всунули під пісню Верховного
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26.02.2022 01:22 Відповісти
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