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Україна звернулася в ООН через рішення Держдуми РФ: Визнання "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для глобальної безпеки

Україна звернулася в ООН через рішення Держдуми РФ: Визнання

У зв’язку з рішенням Держдуми РФ ініціювати визнання "ДНР" і "ЛНР" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав звернення до Антоніу Гутерріша та всіх членів цієї організації, у якому привернув увагу до можливих наслідків.

Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери, зазначив Кислиця.

Він підкреслив, що таке визнання не матиме жодних правових наслідків. "При цьому, - зазначив постпред, - РФ не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти" - так само як приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі".

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Підтримка президентом Росії постанови Держдуми матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, наголосив Кислиця. Тому, за його словами, Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

Кислиця поінформував генсека ООН і держави-члени про те, що українська сторона закликала РФ зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше, зазначив він, Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту.

Особливе занепокоєння, за словами Кислиці, викликає те, що нинішні дії РФ повторюють аналогічний алгоритм 2008 року, коли Державна дума ухвалила постанову про звернення до тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва щодо необхідності визнання "Республіки Південна Осетія" та "Республіки Абхазія", після чого з’явився відповідний указ.

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Дипломат також закликав світову спільноту зайняти активну чітку позицію щодо захисту принципів і цілей Статуту ООН, відстоювання суверенітету, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, як це було підтверджено резолюцією Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України".

Як повідомляв Укрінформ, Державна дума РФ у вівторок проголосувала за те, щоб надіслати звернення президенту Росії Володимиру Путіну з проханням визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процесу мирного врегулювання в разі визнання цих незаконних утворень.

Нагадаємо 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР". Водночас, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі

Автор: 

Держдума (734) ООН (3342) росія (65002) Гутерріш Антоніу (388) Кислиця Сергій (207)


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16.02.2022 09:32 Відповісти
А когда ***** признает\непризнает лугандонцев? Есть какие-то времменый рамки. Завтра, через год?
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16.02.2022 09:32 Відповісти
россия какого-то идиотизма насоздавала.

донецкая НАРОДНАЯ республика! луганская НАРОДНАЯ республика!

а есть такой народ, как донетчане? или луганцы?

россияне - тупые обезьяны. только оружие имеют, а мозгов не имеют!
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16.02.2022 09:34 Відповісти
Были там и македонцы: макеевские+донецкие
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16.02.2022 09:35 Відповісти
Мое мнение не популярно, но считаю, что пусть вызнают и вообще пусть сами там рулят на этой территории быдла и дебилов. Не будет в нашей стране мира при наличии территорий, на которой живут у*бки безмозглые...
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16.02.2022 09:34 Відповісти
Щас тебе напишут, шо если их признать они полезут дальше
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16.02.2022 09:37 Відповісти
Тоді ***** туди зайде вже офіційно і буде защіщать узкоязичних від цинічних бандер.
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16.02.2022 09:47 Відповісти
А санкції проти Засрашки попросили? Чому ні? Чи поганяли понти, щоб сподобалося для 73%?
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16.02.2022 09:40 Відповісти
 
 