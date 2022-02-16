Україна не готує провокацій, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь, - Резніков

Збройні сили України готові повністю виконувати свої завдання. Провокацій з боку українських військових не буде.

Про це він заявив під час спеціального телемарафону до Дня єднання, передає Цензор.НЕТ.

Резніков нагадав, що Україна вже отримала від партнерів "понад 2 тис тонн сучасної зброї та боєприпасів". "Джавеліни, NLAW-и, Стінгери.

"Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це добре знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. Ми одночасно створюємо 176 військових частин", - наголосив він.

"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі проблеми, повернути наших людей та наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щодня зміцнюємо нашу територію, але не плануємо жодних агресивних дій ні на сході, ні щодо Криму та на інших напрямках. Жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь", - підсумував він.

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