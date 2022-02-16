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Новини Війна
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Україна не готує провокацій, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь, - Резніков

Україна не готує провокацій, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь, - Резніков

Збройні сили України готові повністю виконувати свої завдання. Провокацій з боку українських військових не буде.

Про це він заявив під час спеціального телемарафону до Дня єднання, передає Цензор.НЕТ.

Резніков нагадав, що Україна вже отримала від партнерів "понад 2 тис тонн сучасної зброї та боєприпасів". "Джавеліни, NLAW-и, Стінгери.

"Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це добре знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. Ми одночасно створюємо 176 військових частин", - наголосив він.

"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі проблеми, повернути наших людей та наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щодня зміцнюємо нашу територію, але не плануємо жодних агресивних дій ні на сході, ні щодо Криму та на інших напрямках. Жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь", - підсумував він.

Також читайте: Резніков провів розмову з міністром оборони Великої Британії Воллесом: Синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної Ради 17 лютого

Автор: 

росія (65002) Резніков Олексій (1446) День єднання (11)


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Топ коментарі
+1
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16.02.2022 09:35
+1
ага размечтался, это твой долг защищать родную землю
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16.02.2022 09:40
+1
Он свою жену молодуху на Учет военный поставил?
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16.02.2022 09:50
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16.02.2022 09:35 Відповісти
ага размечтался, это твой долг защищать родную землю
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16.02.2022 09:40 Відповісти
Ленка, ты? Скумбрия по 8 есть? По-поводу защищать, ты своему на кухне расскажи! Нам не надо, мы в обойме, в отличие, от гидранта.
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Правильнее было бы сказать так:

Ми прагнемо вирішити всі проблеми, повернути наших людей та наші території політико-дипломатичним шляхом.
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16.02.2022 09:41 Відповісти
Все верно, биомусор - в расход
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16.02.2022 09:54 Відповісти
Смотришь на этого Нарциса пидстаркуватого...и сразу как то грустно с его ответом.
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16.02.2022 09:50 Відповісти
Аристарх Киевский, iнодi краще жувати нiж розмовляти!
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16.02.2022 12:20 Відповісти
Он свою жену молодуху на Учет военный поставил?
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16.02.2022 09:50 Відповісти
********, не будет войны в ее обывательском понимании. **** им наши Джавелины, они гибридно действуют, на 8 году уже пора понять.не за окопы и траншеи идет война, а за умы. Хакеры и СМИ основное оружие россии.Сметут зеленое чмо(и правильно) развернется махновщина, и озабоченные введут контингент, под диктовку мокшей, а там и угорщина с Польшей половит рыбку в мутной воде. Наделали дел ***** 73 процентные. Как выруливать, *** знает.Пороха надо было выбирать.
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16.02.2022 09:55 Відповісти
И за окопы в том числе!!!
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16.02.2022 10:07 Відповісти
окопы защитят бабуси та дедуси, с деревянными автоматами, зескот!
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Ты, обдолбыш примитивный, свою гононрейную, на кухне у себя скотинь! ******** именно ты!, причем енаглухо, ибо манера общения, у тебя, как у ***************!
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16.02.2022 10:30 Відповісти
основное оружие россии такой уйопок как Вячеслав Казачук!
в спам москальное насекомое!
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16.02.2022 12:23 Відповісти
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16.02.2022 12:24 Відповісти
 
 