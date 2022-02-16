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Новини Санкції проти Росії
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У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти Росії уже на нинішньому етапі

У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти Росії уже на нинішньому етапі

Група сенаторів-республіканців внесла до верхньої палати Конгресу США законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії уже на нинішньому етапі, а також додаткову підтримку України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті комітету з питань міжнародних відносин Сенату США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Військового вторгнення досі не сталося, але є інші способи, у які Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", – заявив автор законопроєкту, старший член комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.

Він пояснив, що нова законодавча ініціатива передбачає негайні дії з метою зупинки проєкту Nord Stream 2, масштабні економічні втрати для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні. Також пропонуються санкції проти великих банків, а також оточення президента РФ.

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Законопроєкт передбачає $500 мільйонів для іноземного військового фінансування (FMF) для України, включаючи $250 мільйонів на надзвичайну допомогу, зі $100 мільйонами на невідкладну летальну зброю.

Створює новий український "Фонд опору", щоб допомогти Україні протистояти спробам окупувати або підпорядкувати будь-яку нову територію Росією, одночасно надсилаючи Путіну чітке повідомлення, що його військові заплатять ціну за просування на суверенну українську територію.

Документ також передбачає створення нового органу ленд-лізу для України і прискорює розгляд у Конгресі питань щодо продажу зброї та допомоги Україні в безпековому секторі.

Новий законопроєкт має символічну абревіатуру NYET (від російського "нет"), що розшифровується як Never Yielding Europe’s Territory. У перекладі назва документа означає "ніколи не поступатися територією Європи". Проєкт закону одразу підтримали як співавтори понад три десятки сенаторів-республіканців.

Слід зауважити, що цей проєкт внесено після того, як переговори між демократами й республіканцями (вони у Сенаті в меншості) щодо підготовки подібного двопартійного документа із новими санкціями проти Росії зайшли в глухий кут.

Автор: 

росія (65002) санкції (11790) Північний потік (2461) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+10
God bless America
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16.02.2022 09:41
+8
Хунта схвалює
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16.02.2022 09:51
+5
В трудную минуту для Украины вы поставили плечо помощи, поддержали независимость Украины, уберегли мир от войны. Украина этого никогда не забудет. Спасибо Америка!
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16.02.2022 10:02
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God bless America
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16.02.2022 09:41 Відповісти
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16.02.2022 12:15 Відповісти
Хунта схвалює
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16.02.2022 09:51 Відповісти
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16.02.2022 12:17 Відповісти
А я ж говорил, что Байден и Ко обидчивые. Ця многоходовачка путлера встанет им в копеечку...
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16.02.2022 09:51 Відповісти
Це не Байден робить, а опозиція в Сенаті
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16.02.2022 10:19 Відповісти
Оце діло
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16.02.2022 09:54 Відповісти
Це дуже добре! Байден, як Кутузов, дрімав собі в кріслі, але вчасно прокинувся. Ще б замість Зеленського був Порошенко...
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16.02.2022 10:00 Відповісти
"насрать нам на ваши санкции..."
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16.02.2022 10:02 Відповісти
та, походу уже и нечем
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16.02.2022 10:23 Відповісти
В трудную минуту для Украины вы поставили плечо помощи, поддержали независимость Украины, уберегли мир от войны. Украина этого никогда не забудет. Спасибо Америка!
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16.02.2022 10:02 Відповісти
Будь ласка. Свою колонію ми ніякій рашці не віддамо. Хіба що поділити можем...
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16.02.2022 15:10 Відповісти
Ну вот в целом и новый План Маршалла, точнее нечто на базе чего он будет строиться. Не факт что примут, но в этом направлении подвижки будут, но точно не при нынешнем клоуне. Это уже будет работа для следующего президента... я надеюсь.
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16.02.2022 18:08 Відповісти
 
 