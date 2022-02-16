Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков
Станом на сьогоднішній ранок ситуація на кордонах України залишається стабільною, нічого неочікуваного не відбувається.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша розвідка усе бачить, ми на постійному зв’язку з партнерами, наші дані співпадають і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного", - повідомив Резніков.
Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається.
За словами українського міністра, основа оборони країни - це Збройні сили України. Минулого року їхня чисельність складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла ще на 11 тисяч осіб.
Резніков нагадав, що вище військове керівництво ЗСУ - це не тільки досвідчені військові, а й герої, які на практиці знають, що таке війна.
"Хочу, щоб усі розуміли: командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті, які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити. Кожен з них дивився в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, а й дуже відповідальні командири", - зазначив Резніков.
Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається.
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У той же час в Україні існують невелички вакуумни печи для виплавки металевого титану на Мотор-Січ, та Харьковскому турбоатомному, на свої потреби. Тобто і технологіх виплавки Україна має.
Без титану у РФ не буде ракет малої дальності, як Іскандери. та і Іскандер звичайним *********** це максимум 300 км. Але в РФ всього десь 600 таких ракет і для більшості з них ядерні боеголовки, тому я спочатку і написав про титан!!! Бо ключ у титані, якого у РФ немає.
Можуть РСЗО, як у 2014-му, але цеж до 40 км і це ПРЯМА агресія, а відповідно увесь пакет санкцій, до тогож не забуваємо те, про що я тут неодноразово писав - у цьому випадку Україна буде мати ВСІ юридичні права на використання на территорії РФ своїх діверсійних групп, бо як що дивитися тверезо, то ракета такий же засіб доставки вибухівки до целі, як і диверсанти (не путати з терористами, це не одне і теж). До речі, наши ДРГ зможуть покласти вибухівку з рюкзаків точнесенько у центр того, що треба зруйнувати, а кацапським ракетам ще влучити треба.
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
резников вообще военный!?