УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9127 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 606 12

Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков

Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков

Станом на сьогоднішній ранок ситуація на кордонах України залишається стабільною, нічого неочікуваного не відбувається.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка усе бачить, ми на постійному зв’язку з партнерами, наші дані співпадають і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного", - повідомив Резніков.

Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається.

За словами українського міністра, основа оборони країни - це Збройні сили України. Минулого року їхня чисельність складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла ще на 11 тисяч осіб.

Резніков нагадав, що вище військове керівництво ЗСУ - це не тільки досвідчені військові, а й герої, які на практиці знають, що таке війна.

Читайте також: Україна не готує провокацій, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь, - Резніков

"Хочу, щоб усі розуміли: командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті, які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити. Кожен з них дивився в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, а й дуже відповідальні командири", - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається. 

Автор: 

армія рф (17264) вторгнення (380) росія (65002) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Цікаво, а якщо орда буде як у 2014 зі своєї території вести артобстріли по нам то буде відповідь?
показати весь коментар
16.02.2022 09:43
+2
Доброго ранку, Україно!
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
показати весь коментар
16.02.2022 10:01
+2
Байден: "Россия ненадежный партнёр. Я уже несколько раз доводил до Путина точную дату вторжения. А он все никак не нападе".
показати весь коментар
16.02.2022 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, а якщо орда буде як у 2014 зі своєї території вести артобстріли по нам то буде відповідь?
показати весь коментар
16.02.2022 09:43 Відповісти
Треба у Україні робити ПОВНИЙ цікл виробництва титану. Для цього Запоріжський Титаново-магнієвий робить ВСІ цікли, крім останнього, а останній, це виплавка з титанової губки (що взагалі є 98% титаном) у електричної ВАКУУМНОЇ печи металевого титану. Головне витримати температуру плавління та щоб був справжній вакуум, бо навить мали домішки роблять титан неякісним.
У той же час в Україні існують невелички вакуумни печи для виплавки металевого титану на Мотор-Січ, та Харьковскому турбоатомному, на свої потреби. Тобто і технологіх виплавки Україна має.

Без титану у РФ не буде ракет малої дальності, як Іскандери. та і Іскандер звичайним *********** це максимум 300 км. Але в РФ всього десь 600 таких ракет і для більшості з них ядерні боеголовки, тому я спочатку і написав про титан!!! Бо ключ у титані, якого у РФ немає.

Можуть РСЗО, як у 2014-му, але цеж до 40 км і це ПРЯМА агресія, а відповідно увесь пакет санкцій, до тогож не забуваємо те, про що я тут неодноразово писав - у цьому випадку Україна буде мати ВСІ юридичні права на використання на территорії РФ своїх діверсійних групп, бо як що дивитися тверезо, то ракета такий же засіб доставки вибухівки до целі, як і диверсанти (не путати з терористами, це не одне і теж). До речі, наши ДРГ зможуть покласти вибухівку з рюкзаків точнесенько у центр того, що треба зруйнувати, а кацапським ракетам ще влучити треба.
показати весь коментар
16.02.2022 12:07 Відповісти
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
16.02.2022 09:46 Відповісти
Так на те воно й неочiкуване, щоб не спостерiгатися.
показати весь коментар
16.02.2022 09:48 Відповісти
Разогнать паркетников и приспособленцев - заменить вояками с реальным опытом!
показати весь коментар
16.02.2022 09:53 Відповісти
***** постращало, та на тій сраці і сіло.
показати весь коментар
16.02.2022 09:53 Відповісти
Доброго ранку, Україно!
О це піднявся я о другій годині ночі, зробив бутерброди, заварив чай у термосі, нагодував котика, приготувався йти туди де видають зброю...
...А вони, падлюки, не полізли! От б...ть! Ну хіба ж так можна?!?
показати весь коментар
16.02.2022 10:01 Відповісти
У них 23-го день "Бояры" нажрутся, будут обострять
показати весь коментар
16.02.2022 10:03 Відповісти
резников не надо хлопать ушами.. то, что враг маскируется, это не значит, что враг отойдет..

резников вообще военный!?
показати весь коментар
16.02.2022 10:13 Відповісти
С большой тревогой сегодня встал и включил новости. И хорошо, когда всем хорошо.
показати весь коментар
16.02.2022 10:22 Відповісти
Раз не відбувається нічого "нєожвданного", то хочеться знати, а що "нєожвданноє" може відбуватися на лінії розмежування, де лунають постріли, гинуть військові, руйнуються будинки? Що неочікувано може бути на війні, нехай і низької інтенсивності? Хіба що таке диво, як масовий відхід противника, складення ним зброї і оголошення ним вічного миру. Хіба не так? Або неочікуваних може бути появи інопланетян, чи масовий ріст пальмових дерев. Все інше - обстріли, руйнування, навіть атака противника - це очікувані дії, чи повинні бути чікуваними навійні для військових. То що ж заявив цивільний Рєзніков? Констатував відсутність бананів?
показати весь коментар
16.02.2022 10:38 Відповісти
Байден: "Россия ненадежный партнёр. Я уже несколько раз доводил до Путина точную дату вторжения. А он все никак не нападе".
показати весь коментар
16.02.2022 10:38 Відповісти
 
 