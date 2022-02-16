Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков

Станом на сьогоднішній ранок ситуація на кордонах України залишається стабільною, нічого неочікуваного не відбувається.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка усе бачить, ми на постійному зв’язку з партнерами, наші дані співпадають і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного", - повідомив Резніков.

Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається.

За словами українського міністра, основа оборони країни - це Збройні сили України. Минулого року їхня чисельність складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла ще на 11 тисяч осіб.

Резніков нагадав, що вище військове керівництво ЗСУ - це не тільки досвідчені військові, а й герої, які на практиці знають, що таке війна.

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"Хочу, щоб усі розуміли: командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті, які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити. Кожен з них дивився в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, а й дуже відповідальні командири", - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що Росія розпочала війну проти України 8 років тому. За словами Резнікова, загрози з боку РФ є постійно, проте зараз нічого особливого не спостерігається.