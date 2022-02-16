Білоруський аташе сьогодні відвідає військові навчання української армії в Рівному, - Резніков
Білоруський аташе в середу відвідає військові навчання української армії в Рівному.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Два дні тому я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою Віктором Хреніним... Міністр Хренін запевнив мене, що жодних загроз із території Білорусі для України немає і не буде. Ми одразу зробили низку кроків для зміцнення довіри. Наш аташе з питань оборони вчора відвідав навчання в Білорусі. Сьогодні ми прийматимемо в гості білоруського аташе на навчаннях у Рівному", - сказав Резніков під час телевізійного марафону єднання в середу.
Глава Міноборони також зазначив, що в Україні "особливо теплі почуття до білоруського народу".
"Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини", - наголосив Резніков.
Як повідомлялося, 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
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+ пусть приедит посмотрит на то, как должна выглядить армия и обосрется, потом пусть поедит расскажет своим, что бы те тоже обосрались
Там, до речі, і преЗедент буде.
Реальне жму_руку_обнімаю, а не фейкове з плівок кремлядя Деркача.
Может еще секретные документы ему показать?
идиоты!
Бо Україна+Білорусь = справжня Русь, а РФ - Московія.
Українська та білоруська мова - як дві краплі води.
За Україну півсвіту мазу тягнуло, щоб обійшлось без військових дій. І здається вийшло. Цілування в дьосна Білорусі, низка заяв "може Україна в НАТО і не буде" в Україні і за кордоном це кидання кістки російському *************. Щоб він у себе дома продав це плебсу, як велику геополітичну перемогу і мінімально зберіг обличчя в поточній авантюрі, яка в нього на наше щастя не злетіла.
дебіли, бл...
аташе ворожої армії відвідає навчання.....
Под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области (Беларусь), были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты.
«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.
Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.
«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.
Примечательно, что маневры происходит на фоне эскалации ситуации в отношениях России и Запада в связи с тем, что Москва сосредоточила свыше 100 тысяч войск на границе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже отличился несколькими экстравагантными сообщениями, заявив, например, что войска Беларуси могут воевать на Донбассе.
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