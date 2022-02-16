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Новини Оборона
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Білоруський аташе сьогодні відвідає військові навчання української армії в Рівному, - Резніков

Білоруський аташе сьогодні відвідає військові навчання української армії в Рівному, - Резніков

Білоруський аташе в середу відвідає військові навчання української армії в Рівному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Два дні тому я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою Віктором Хреніним... Міністр Хренін запевнив мене, що жодних загроз із території Білорусі для України немає і не буде. Ми одразу зробили низку кроків для зміцнення довіри. Наш аташе з питань оборони вчора відвідав навчання в Білорусі. Сьогодні ми прийматимемо в гості білоруського аташе на навчаннях у Рівному", - сказав Резніков під час телевізійного марафону єднання в середу.

Глава Міноборони також зазначив, що в Україні "особливо теплі почуття до білоруського народу".

"Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков

Білорусь (7926) візит (1576) оборона (4773) Рівне (573) військові навчання (2775) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+41
Я чогось не розумію? Рашистські війська можуть на нас напасти зі сторони Білорусі. Лукашенко нам погрожував. І саме тому ми запрошуємо білоруського аташе на наші військові навчання?
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16.02.2022 09:49
+35
Дайте ему стрельнуть с "Джавелина"...пусть передаст впечатления о результатах попадания своим подчиненным...
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16.02.2022 09:49
+18
Предупреждать о операции по "вагнеровцам" можем, априглашать на учения не можем?....
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16.02.2022 09:50
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Налэйтэ эму водки и пусть идет покорять Запад!!!
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16.02.2022 09:47 Відповісти
Показати йому куди Drang nach La Mansch ...
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16.02.2022 14:23 Відповісти
Я чогось не розумію? Рашистські війська можуть на нас напасти зі сторони Білорусі. Лукашенко нам погрожував. І саме тому ми запрошуємо білоруського аташе на наші військові навчання?
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16.02.2022 09:49 Відповісти
Предупреждать о операции по "вагнеровцам" можем, априглашать на учения не можем?....
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16.02.2022 09:50 Відповісти
Это ответный шаг, на то что военный аташе Украины находится в белоруской области росии и следит за учениями.

+ пусть приедит посмотрит на то, как должна выглядить армия и обосрется, потом пусть поедит расскажет своим, что бы те тоже обосрались
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Дайте ему стрельнуть с "Джавелина"...пусть передаст впечатления о результатах попадания своим подчиненным...
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16.02.2022 09:49 Відповісти
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16.02.2022 09:52 Відповісти
Тогда, логичнее, его в танк посадить.
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16.02.2022 09:55 Відповісти
Это же не бурят. Он вряд ли жаренным выживет. А кто тогда впечатлениями делиться будет?
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16.02.2022 09:57 Відповісти
И устроить прямую трансляцию из танка?...
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16.02.2022 09:57 Відповісти
лайк, подписка, колокольчик!!! Это действительно нужно сделать!!! Засунуть в подбитый уже танк баранов (животных, да простят меня они) и продемонстрировать наочно результаты учений!
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Смерти баранов(любого вида) никак не влияют на решения кацапских генералов.
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Не надо. Лучше посадить в окоп рядом с мишенью для джавелина. Пусть с полными штанами впечатлений поедет и расскажет "красауцам", как их будут встречать в Украине.
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Лучше пусть в танке посидит, в который попадёт джавелин. Впечатления будут ярче.
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16.02.2022 12:19 Відповісти
Нах він там потрібний?
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16.02.2022 09:50 Відповісти
Братани .
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16.02.2022 09:50 Відповісти
ЛУКА ЗУБЫ СКАЛИТ ВОЛЧАРА ПОЗОРНЫЙ !!!
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16.02.2022 10:19 Відповісти
Зеля мечтает стать диктатором как Лукашенко.
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16.02.2022 11:22 Відповісти
с хера ли тут пособники оккупантов будут аташировать? гоните нах этого подкацапника
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16.02.2022 09:50 Відповісти
Нахуа он тут?
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16.02.2022 09:51 Відповісти
Кому б ще показали квартальні навчання української армії, як не призначенцям Луки, який незаконно захопив владу в Білорусі і є спільником злочинця та окупанта Хутіна ....

Там, до речі, і преЗедент буде.
Реальне жму_руку_обнімаю, а не фейкове з плівок кремлядя Деркача.
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16.02.2022 09:51 Відповісти
Покажите возможности штатовского и британского оружия воочию. Пусть "порадует" фюреров.
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16.02.2022 09:52 Відповісти
Закончились эпитеты, даже матерные!.. Кем надо быть, чтобы пригласить на военные учения врага??Во время войны, б@@дь!!!
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16.02.2022 09:52 Відповісти
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16.02.2022 09:55 Відповісти
Передайте атташе, что мы заберём все свои территории назад у России, саму Россию развалим, Белоруссия тоже отдаст территории севернее Киева, как союзник *****.
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16.02.2022 09:53 Відповісти
Только севернее Киева? Брест тоже земля Украины - еще со времен Данилы Галицкого - князя Руси.
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16.02.2022 10:15 Відповісти
Берестьє пропонував Хрущ повернути Україні, Сталін не погодився
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16.02.2022 10:32 Відповісти
Так пусть ЗЕленые хенералы Таран с Хомчаком ему баню натопят в "Десне", как они делали всем проверяющим, и пусть себе инспектирует веники.
Может еще секретные документы ему показать?
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16.02.2022 09:54 Відповісти
Может ещё и наблюдателей из белорусской области на выборы пускать?
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16.02.2022 09:54 Відповісти
Хламидии эта идея понравится...
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Я предлагаю сразу из генштаба МО ерефии пригласить чтобы им не нужно было мучаться с развед данными
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Білоруський народ нічого там не вирішує. Запрошення аташе правильний крок. Тільки треба влаштувати гарну та ефектну демонстрацію. Найкращий засіб зупинення війни демонстрація потужності ЗСУ. Щоб ні у кого не було ілюзії, що морда буде вмита кров'ю.
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Це ще не факт , що морда взагалі залишиться триматися на плечах 😁
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16.02.2022 10:02 Відповісти
****, банда пи..расов. Так давайте уже и кацапского аташе.
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16.02.2022 09:57 Відповісти
Нехай дивиться і розповість Бульбофюреру як Захід нас озброїв.
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16.02.2022 09:59 Відповісти
То ли буденовка на голове, то ли вещмешок "Сидор" за плечами, то ли вонь прелых портянок из кирзовых сапог, то ли что запах перегара из рта, неуловимо выдавало в белорусском военном атташе российского шпиона.
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Ви шо там взагалі кукухою поїхали???Який нахер аташе,нахіба нам тут троянський кінь.Резніков ти хоч усвідомлюєш що ти робиш?Про що можна з мацкальом домовитись?Курва бульбофошист посилає свого аташе подивитись навчання сторони яка готується відбивати напад,де логіка дибі..и!!!!!!!!!
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Дожились. Уже ФСБшных агентов на военные учения приглашаем. Надеюсь в качестве презента подарите ему секретные карты с и агентурные данные?
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Подарите?
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16.02.2022 10:03 Відповісти
Эти ЗЕбилы запросто на такое способны
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16.02.2022 10:10 Відповісти
Вы не поняли, подарите это будущее время...
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Може його в полон взяти?
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16.02.2022 10:03 Відповісти
*** він ше колегою називає того гопніка,який дубасив і вбивав власний народ.Резніков іди туди куди зе любить посилати!!!
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16.02.2022 10:08 Відповісти
красавцы ваще. вы еще ему карты и планы покажите и дайте откопировать
идиоты!
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16.02.2022 10:08 Відповісти
Рано чи пізно Білорусь буде в тісному союзі з Україною
Бо Україна+Білорусь = справжня Русь, а РФ - Московія.
Українська та білоруська мова - як дві краплі води.
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16.02.2022 10:08 Відповісти
Ви что там курітє, резніков?
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16.02.2022 10:12 Відповісти
Зеленые недоумки,вы бы еще кацапов пригласили. ДБЛ БЛД
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16.02.2022 10:16 Відповісти
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16.02.2022 10:17 Відповісти
Люди, чого ви лютуєте? Це називється дипломатія. Якби ми могли їх закатати в чорнозем силовим шляхом, це була б інша ситуація. А так маємо те що маємо: дипломатія, військова допомога, заяви політиків, м'яка сила - все йде в хід.
За Україну півсвіту мазу тягнуло, щоб обійшлось без військових дій. І здається вийшло. Цілування в дьосна Білорусі, низка заяв "може Україна в НАТО і не буде" в Україні і за кордоном це кидання кістки російському *************. Щоб він у себе дома продав це плебсу, як велику геополітичну перемогу і мінімально зберіг обличчя в поточній авантюрі, яка в нього на наше щастя не злетіла.
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16.02.2022 10:18 Відповісти
Резников все правильно говорит. Наши народы должны дружить. Уверен, меры доверия способствуют этому.
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16.02.2022 10:19 Відповісти
народы да, но дружить с лукой после всех его заявления и дел- нiт
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16.02.2022 10:21 Відповісти
лукашист
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16.02.2022 10:21 Відповісти
ну і як тут не процитувати грустную лошадь?!
дебіли, бл...
аташе ворожої армії відвідає навчання.....
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16.02.2022 10:20 Відповісти
Вусате опудало, зібралось брати Київ, а Покидьки та шкідники запросили його в Україну...
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16.02.2022 10:20 Відповісти
млять, вот для чего его приглашать?! не иначе, как хочет рассмотреть подарки для ВСУ, доставленные воздушным экспрессом от союзников Украины, чтобы потом отчитаться перед хозяином Беларуси.
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16.02.2022 10:21 Відповісти
"Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения", - подчеркнул Резников....... Норм так.... Незаконный президент захватил власть у сябров , а тут министр обороны дружбы хочет. Кстати посмотрите кто прищнал Лукашенко и там ваш любимый эрдоган
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16.02.2022 10:21 Відповісти
В якості кого він там буде? Ми не визнаємо владу Білорусі, тото це буде стороння люди на на навчаннях, а це грубе порушення!
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16.02.2022 10:22 Відповісти
ВОНО там перебуватиме в якості мішені сподіваюся
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16.02.2022 10:26 Відповісти
слуги ригАналів керують на чолі з дебілом.
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16.02.2022 10:27 Відповісти
ВОНО там перебуватиме в якості мішені сподіваюся
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16.02.2022 10:25 Відповісти
А Український атеше поїхав дивитися на навчанея росіян і білорусів?
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16.02.2022 10:32 Відповісти
https://www.facebook.com/100003086248805/videos/903741780290301/ https://www.facebook.com/100003086248805/videos/903741780290301/ але то пікуй що до твого так званого колеги приїхали його братушки,і чи не підготовка чього аташе гіршого???От на послухай.

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16.02.2022 10:37 Відповісти
Цирк...
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16.02.2022 10:52 Відповісти
Білоруський аташе буде тоді білоруський коли не буде мати чужої армії в себе в дома більше ніж свої, а так це показ наших позицій для кацапів перед атакою, зелені ви в свому розумі?
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16.02.2022 10:55 Відповісти
Він такий же зрадник як Зеля!
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16.02.2022 11:19 Відповісти
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16.02.2022 10:56 Відповісти
А наші аташе де? Може ще Путіна запросимо?
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16.02.2022 10:58 Відповісти
"Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини", - наголосив Резніков. - рашистський холуй "бульбенфюрер" теж зберігає "добросусідські" відносини з Україною і для знищення українського народу на всяк випадок запросив на свою територію рашистського окупанта з різьними там військовими страшилками ."Зелений позорище України" ,а не міністр Української держави, рашистська загроза для котрої ,базується на території держави білоруського посібника рашистського окупанта України,
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16.02.2022 11:09 Відповісти
Нащо це робить Резніков ? Він вже до вторгнення заграває з мокшами та белорусами.
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16.02.2022 11:14 Відповісти
Байден вчора сказав, що український Міністр Оборони оголосив про отход воїнських частин Россії від кордонів України, але США цього не бачить.
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16.02.2022 11:18 Відповісти
///
Под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области (Беларусь), были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты.
«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.

Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.
«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.

Примечательно, что маневры происходит на фоне эскалации ситуации в отношениях России и Запада в связи с тем, что Москва сосредоточила свыше 100 тысяч войск на границе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже отличился несколькими экстравагантными сообщениями, заявив, например, что войска Беларуси могут воевать на Донбассе.
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16.02.2022 11:23 Відповісти
це путлеру вирішувати
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17.02.2022 14:04 Відповісти
На разведку в пользу РФ?
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16.02.2022 11:23 Відповісти
?
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16.02.2022 12:28 Відповісти
таки вони нам не рідні, тож хай нічого такого не вважають
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17.02.2022 14:06 Відповісти
вместо мишеней нужно положить картошку , вой ынспектора будет на все их болота .
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16.02.2022 11:58 Відповісти
Лукашенко ни чего плохого не сделал Украине.только *** *** и ордло он называл сборищем преступников.а русские захватили Крым и добро пожаловать с руским калием
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16.02.2022 15:55 Відповісти
 
 