Білоруський аташе сьогодні відвідає військові навчання української армії в Рівному, - Резніков

Білоруський аташе в середу відвідає військові навчання української армії в Рівному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Два дні тому я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою Віктором Хреніним... Міністр Хренін запевнив мене, що жодних загроз із території Білорусі для України немає і не буде. Ми одразу зробили низку кроків для зміцнення довіри. Наш аташе з питань оборони вчора відвідав навчання в Білорусі. Сьогодні ми прийматимемо в гості білоруського аташе на навчаннях у Рівному", - сказав Резніков під час телевізійного марафону єднання в середу.

Глава Міноборони також зазначив, що в Україні "особливо теплі почуття до білоруського народу".

"Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на ранок на кордоні з РФ нічого неочікуваного не спостерігається, - Резніков