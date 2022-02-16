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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Тисячі тонн зброї, найболючіший пакет санкцій та економічна допомога: Кулеба розповів про підтримку України західними партнерами

Тисячі тонн зброї, найболючіший пакет санкцій та економічна допомога: Кулеба розповів про підтримку України західними партнерами

Західні партнери підтримують Україну за кількома напрямками.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час марафону єдності, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяців завдяки мережевій дипломатії знали, що наші партнери скажуть Росії і що Росія скаже нашим партнерам. Санкції. Найболючіший пакет санкцій, якого не було з 2014 розроблений і готовий до застосування у разі, якщо Росія вдасться до збройної ескалацій. 

Військова підтримка. Тисячі тонн зброї прибули в Україну від наших друзів і партнерів. ... Сьогодні ми отримали від партнерів найсучаснішу, найефективнішу зброю, яка змусить Росію тричі подумати перш ніж йти вперед, адже втрати для них будуть жахливими.

Економічна підтримка. Євросоюз негайно надав макрофінансову допомогу України у розмірі 1,2 млрд євро. Інші країни зробили менші внески, але не менш важливі. США оголосили про надання 1 млрд кредитних гарантій для нашої держави. Це ті рішення, які дають упевненість. Ми бачимо, що наші партнери підтримують Україну", - розповів міністр закордонних справ.

Також читайте: Розраховуємо, що Італія донесе до Росії неприпустимість агресії проти України, - Кулеба

Автор: 

росія (65002) санкції (11790) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
и это не ваша заслуга, зебуины. Спасибо друзьям Украины!
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16.02.2022 09:58
+6
Пристайко должен быть уволен ВЧЕРА!
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16.02.2022 10:01
+4
Так и есть.Просто партнерам надоели эти заглядывания в глаза Пукину и они решили взять ситуацию в свои руки. Жалкие попытки рассказывать о нагнетании ситуации США и Западом, как и вторила паРашкинская пропаганда, не сбили с пути наших партнеров....и слава Богу...
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16.02.2022 10:04
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и это не ваша заслуга, зебуины. Спасибо друзьям Украины!
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16.02.2022 09:58 Відповісти
особисто Петра?
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Саме так! І особиста Порошенка!
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16.02.2022 10:03 Відповісти
ты идиот с рождения или это приобретенное?
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16.02.2022 10:03 Відповісти
це принципово?
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16.02.2022 10:12 Відповісти
в твоем случае нет, интересно с чисто познавательной точки зрения
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16.02.2022 10:18 Відповісти
то виберіть собі відповідь яка до вподоби і скажіть, що Кулеба не старався. Це мабуть один з не багатьох випадків коли це треба визнати.
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16.02.2022 10:22 Відповісти
у нас кулеба министр МЗС или шоумен? ..на день десятки заявлений
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16.02.2022 09:59 Відповісти
нарид выбрал шапито, что им еще делать. Но к слову сказать, Кулеба еще не самый тухлый вариант
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16.02.2022 10:01 Відповісти
более чем тухлый
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16.02.2022 10:01 Відповісти
но менее тухлый чем Вава *******
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16.02.2022 10:05 Відповісти
а менi Кулеба подобаэться! вiн галичанiн i на своэму мiстi зробив дуже богато корисного для Украiни
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16.02.2022 12:14 Відповісти
Не давайте клоуну деньги!
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Пристайко должен быть уволен ВЧЕРА!
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Нє покладая рук Кулеба і ко це все здобували
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16.02.2022 10:02 Відповісти
А ще і розробляли, проектували та виробляли.
У кульбаби і ко заяви були не панікуйте та не нагнітайте, але Боря Джонсон вирішив по своєму. І цій вагінобратії нікуди було діватись.
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16.02.2022 10:12 Відповісти
Канадские политики в шоке от того что страна выделила Украине вооружение фин помощь
, а наш дурачок поблагодарил только за бабло!!
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16.02.2022 10:03 Відповісти
Так бабло вони розкрадуть і до офшорів Зе вивезуть!
А зброя заважає зеленому жабеняті країну здавати.
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16.02.2022 10:06 Відповісти
Не було б щастя, так нещастя помогло. А в 14 році нічого нам не давали.
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16.02.2022 10:03 Відповісти
Так и есть.Просто партнерам надоели эти заглядывания в глаза Пукину и они решили взять ситуацию в свои руки. Жалкие попытки рассказывать о нагнетании ситуации США и Западом, как и вторила паРашкинская пропаганда, не сбили с пути наших партнеров....и слава Богу...
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16.02.2022 10:04 Відповісти
мне вот интересно как будет не дай то бог в случае наступления со стороны лндр для захвата всей территории луганской и донецкой области как пишут вот они видать захотят после снова же если утвердят закон о признании их в госдуме к россии присоеденить? я имею ввиду они повалят и будут палить со всего что есть по нам для своей цели, мы же понимаем все..... а как будем действовать мы в защиту наших территорий если нам постоянно талдычат всегда что мы стрелять не будем туда военным путём .потому что разрушать дома и другое нельзя, так как мы не такие...и там же наши украинцы, там тэж люды ... а как тогда защитить свои земли от нападения и обстрелов не стреляя в ответ?! кто расскажет... так не бывает...((
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16.02.2022 10:05 Відповісти
А тем временем в Раде звучит про референдум, отказ от НАТО и тд. Слава Богу, что в Украине чинуши по настоящему слуги и последнее слово всегда за народом. Кстати, если бы вы, украинцы, были аморфными трусами, как мы, то Запад дальше озабоченностей не пошел бы. А так у вас есть оружие и решимость применить это самое оружие.
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16.02.2022 10:06 Відповісти
ты нас не расслабляй, а то мы от расслабления голосуем за всякую уйню и страдаем по 4 года...
"Роботи - непочатий край"
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16.02.2022 10:21 Відповісти
А можно в пакет помощи включить "забрать куда-нибудь Зелю вместе с его зелёной шоблой"? И если вас это не затруднит, то можете заодно и 95 квартал прихватить.
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16.02.2022 10:29 Відповісти
 
 