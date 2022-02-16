Тисячі тонн зброї, найболючіший пакет санкцій та економічна допомога: Кулеба розповів про підтримку України західними партнерами
Західні партнери підтримують Україну за кількома напрямками.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час марафону єдності, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом місяців завдяки мережевій дипломатії знали, що наші партнери скажуть Росії і що Росія скаже нашим партнерам. Санкції. Найболючіший пакет санкцій, якого не було з 2014 розроблений і готовий до застосування у разі, якщо Росія вдасться до збройної ескалацій.
Військова підтримка. Тисячі тонн зброї прибули в Україну від наших друзів і партнерів. ... Сьогодні ми отримали від партнерів найсучаснішу, найефективнішу зброю, яка змусить Росію тричі подумати перш ніж йти вперед, адже втрати для них будуть жахливими.
Економічна підтримка. Євросоюз негайно надав макрофінансову допомогу України у розмірі 1,2 млрд євро. Інші країни зробили менші внески, але не менш важливі. США оголосили про надання 1 млрд кредитних гарантій для нашої держави. Це ті рішення, які дають упевненість. Ми бачимо, що наші партнери підтримують Україну", - розповів міністр закордонних справ.
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У кульбаби і ко заяви були не панікуйте та не нагнітайте, але Боря Джонсон вирішив по своєму. І цій вагінобратії нікуди було діватись.
, а наш дурачок поблагодарил только за бабло!!
А зброя заважає зеленому жабеняті країну здавати.
"Роботи - непочатий край"