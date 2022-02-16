Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт подій 2014 року. Буде надзвичайно швидка і жорстка реакція, - Монастирський

Наразі в Україні не можливе повторення сценаріїв 2014 року із захопленням адміністративних будівель.

Про це під час марафону до Дня єднання повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать сьогодні з усіх сторін? Так, ми сприймаємо це серйозно. Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Чи можна нас сьогодні залякати? Ні, не можна", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що наразі в Україні не можливе повторення сценаріїв 2014 року.

"В той час не всюди була воля для швидкого і жорсткого реагування. Ми відпрацювали всі можливі сценарії ...захоплення адмінбудівель, відділків поліції... Необхідні рішення сьогодні будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів в середині країни на кшталт як це було 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю - реакція буде надзвичайно швидка і жорстка. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа". Реакція буде миттєвою, - зазначив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження", - Монастирський. ВIДЕО