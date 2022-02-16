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Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт подій 2014 року. Буде надзвичайно швидка і жорстка реакція, - Монастирський

Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт подій 2014 року. Буде надзвичайно швидка і жорстка реакція, - Монастирський

Наразі в Україні не можливе повторення сценаріїв 2014 року із захопленням адміністративних будівель.

Про це під час марафону до Дня єднання повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать сьогодні з усіх сторін? Так, ми сприймаємо це серйозно. Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Чи можна нас сьогодні залякати? Ні, не можна", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що наразі в Україні не можливе повторення сценаріїв 2014 року. 

"В той час не всюди була воля для швидкого і жорсткого реагування. Ми відпрацювали всі можливі сценарії ...захоплення адмінбудівель, відділків поліції... Необхідні рішення сьогодні будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів в середині країни на кшталт як це було 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю - реакція буде надзвичайно швидка і жорстка. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа". Реакція буде миттєвою, - зазначив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження", - Монастирський. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3500) сепаратизм (757) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+13
Чи було кермо в автівці Трухіна - вже з´ясували???
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16.02.2022 10:08
+13
він має на увазі сепаратистські заяви цього типочка?
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16.02.2022 10:10
+11
в золотому сепари сидять, до зеленої шмарклі їх там не було
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16.02.2022 10:06
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в золотому сепари сидять, до зеленої шмарклі їх там не було
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16.02.2022 10:06 Відповісти
Не верю нашей власти, сепары в Раде и ОП и их допускают, даже тогда, когда они убежали недавно в страхе из страны и бросили народ в беде и возможном обострении на фронте. Рос. шпионов в стране так же никто не трогает. Сепаратистские заявления блогеров в интернете и каналов в интернете никто не трогает. Украинские каналы на ТВ, которые откровенно пророссийские никто не трогает. Олигархов, которые убежали из страны недавно тоже никто не трогает, а в Германии хотят конфисковать недвижимость рос. олигархов. Они могут, а мы не можем? Во время войны? Деньги просим, берем в долг на войну, а наши криминальные олигархи неподсудны? Нельзя их судить с конфискацией? А при военном положении можно конфисковывать у всех миллионеров деньги для обороны страны и без суда. Поэтому не вводится военное положение? Исходя их вышесказанного не верю ни единому слову нашей власти.
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16.02.2022 10:37 Відповісти
Ну так он говорил не только о реакции власти, в случае кипиша будет все очень быстро и только мементо мори
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17.02.2022 00:36 Відповісти
А послать нах Наркомана Зелю с его рехверендумом по минским, это уже сепаратизм или ещё нет?
Или рехверендум по минским, это уже сепаратизм или только "на пол шишечки"?
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16.02.2022 10:07 Відповісти
Никаких минских. Их уже нет. Враг сам вделал так что их нет - признал ОРДЛО. теперь Крым и ОРДЛО - оккупированные зоны.
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16.02.2022 10:39 Відповісти
Чи було кермо в автівці Трухіна - вже з´ясували???
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16.02.2022 10:08 Відповісти
"Вы не понимаете, это другое"
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16.02.2022 10:21 Відповісти
Меня сейчас больше Фокс (Ярославский) интересует.,,
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16.02.2022 10:26 Відповісти
Не було керма, він управляв автомобілем через "Дію", тестував смартфони, які будуть роздавати ***********.
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16.02.2022 10:38 Відповісти
хм... а нет ли в этом вопросе "проявлений сепаратизма"?........
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16.02.2022 11:19 Відповісти
Ти впевнеий в цьому. На Домбасі менти відразу переметнулись до сепарів.
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16.02.2022 10:08 Відповісти
и в Крыму. И в Харькове было так же пока спецназ из Киева не приехал.
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16.02.2022 10:23 Відповісти
Слышал звон , но не знаешь , где он ? Киев с Винницей перепутал , не ?
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16.02.2022 10:28 Відповісти
Абсолютно верно. Винницкий Ягуар сепаров в Харькове придушил, довольно жестко.
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16.02.2022 10:37 Відповісти
Типа твоё замечание всё принципиально меняет? Не?
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16.02.2022 10:52 Відповісти
кстати, именно тот самый винницкий спецназ, в общении в которым на Майдане обвиняли Порошенко

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16.02.2022 10:36 Відповісти
Спецназ із Києва не приїхав, приїхав Вінницький Ягуар. А харківських декілька тисяч міліціонерів, офіцерів і генералів чекали росіян і їхніх пенсій. Крім харківських міліціянтів, там є ще академії внутрішніх справ і поліції. Чому ніхто з них не затримав сотню п'яних алкашів і наркоманів із московії, це питання до тих "патріотів-генералів", які сьогодні отримують величезні пенсії і знову чекають приходу кацапів. А як їх пропустили прикордонники?
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Отличные вопросы! И есть подозрение, что с тех пор не много что поменялось, т.к. безнаказанность порождает рецидив. Это правовая аксиома.
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16.02.2022 11:49 Відповісти
всё это болтология уже 7 лет..... а они везде и целая партия в раде! на высшем уровне власти....шуфричи да кивы всякие и бондаренчихи и все остальные...нормально себя (чухают...как говорится) в открытую делят страну и за россию топят вместо того чтобы по 15 лет сидеть по закону...((
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16.02.2022 10:10 Відповісти
Ти собі це зарубай на носі!
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16.02.2022 10:10 Відповісти
він має на увазі сепаратистські заяви цього типочка?
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16.02.2022 10:10 Відповісти
Та це інше, Ви не зрозуміли. Цей не тільки був у Москві, він ще був разом з "кварталом" у Горлівці і Донецьку і сміявся з наших танкістів, яких захопили російські наймити і вбивали і казав, що правильно зробили. А сьогодні воно стало "патріотом" і заставляє чужих діточок надівати вишиванки і йти на лінійки сфоткатися, щоб воно на це подивилося. Спочатку казав "какая разница", що надівати вишиванку чи косоворотку, а сьогодні вже вишиванку. То закупи дітям вишиванки, як бабусям смартфони. Бо не в кожної мами є на це кошти.
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16.02.2022 10:58 Відповісти
С Кивой разберитесь для начала…
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Та шо ты?
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Монастирський в тебе в МВС сепаратістів і зрадників типу Голубана велика кількість просто всі перефарбувались. Ти краще скажи чому Трухіна злив))) Зелений недоміністр, брехун. Чому ще на посаді МАРШАЛ пітухов Жуков, керівник ДПП і укурок Зозуля які можливо по твоїй вказівці приховали відео і Сабаков скористався для піара призначивши такого собі "честного му@ора" Петріка...чому вещдоки пропали по Ярославському...А на рахунок зрадників му@орів ми знаємо по 2014 році...Гірше ворога в тилу чим му@ора і не потрібно. ЗСУ боронять Україну а твої підлеглі займаються здирництвом на дорогах, беруть хабарі, катують і принижують громадян. Керівництво покриває..Я не довіряю Національний поліції України керівництву в тому выгляди яке є на даний час. Гіршого ворога в тилу і не потрібно.
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник основанный Зеленским. И он готов объединяться. "День Єднання", все же. Правда пока не известно с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес? А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко? Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWwBBkb0gGMULgvELA8-s-Jh54MQIAbd7kEsfNCgefUZIm6mCu1CinuP_4b61r3N9Q7hpXy_sRR9187Xr7F2gFMkjtt364Au9OLw2abufrAjl-WDsbZSqAJhUcWjDuyNyTr44N-3qyyJRtXUlDBvwbprTJjrxTsPAZ7h_3J6-oD0g&__tn__=*NK-R #моносброда ? А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР? Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх сидя в ВР? Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт. Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.

И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину. Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина. Родину не по праздникам любят, а всегда!

Борислав Береза
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16.02.2022 10:12 Відповісти
да окстись ты уже , зеблоМакклейн
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16.02.2022 10:12 Відповісти
и прекращайте поборы на дорогах
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16.02.2022 10:13 Відповісти
Жена - Жанна Монастырская, главный специалист юридического отдела Управления правового обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований
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16.02.2022 10:13 Відповісти
Цели и задачи ведомства заключаются в расследовании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE уголовных дел , в которых фигурируют правоохранители, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F судьи и высшие чиновники
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16.02.2022 10:15 Відповісти
Зе плесень это и есть мерзкий сепаратизм!
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16.02.2022 10:28 Відповісти
А як на рахунок "кротів" в офісі? А як себе почуває московська церква, яка є частинкою російської пропаганди і спецслужб ФСБ?
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16.02.2022 10:29 Відповісти
Передайте этому шлемазлу, что у него на Майдане крутят гимн дохлого совка в прямом эфире. Реакции ноль.
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Мы не допустим любого недовольства властью. Назовём их сепаратистами ...
Ростов не резиновый?
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16.02.2022 11:14 Відповісти
Монастирський на своэму мiстi
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16.02.2022 12:12 Відповісти
Бачили, знаємо, - типу, віримо...
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16.02.2022 12:24 Відповісти
моно сруський усё равно пiдеш под монастирь.
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16.02.2022 12:43 Відповісти
Трухіни теж будуть, доки зебіли при владі....
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16.02.2022 13:13 Відповісти
сепар про сепаратизм
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16.02.2022 13:24 Відповісти
 
 