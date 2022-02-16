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Від початку лютого було здійснено 60 дезінформаційних атак з боку Росії, - Ткаченко

Від початку лютого було здійснено 60 дезінформаційних атак з боку Росії, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що від початку лютого Центр протидії дезінформації зафіксував 60 дезінформаційних атак з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив він під час "Марафону єднання" на українських телеканалах у середу.

"Росіяни використовують інформацію для того, щоб впливати на наше суспільство. Наш Центр протидії дезінформації зафіксував, що лише за останній місяць, від початку лютого, було 60 дезінформаційних атак", - сказав він.

За його словами, понад 90% таких фейків і маніпуляцій стосувалися відносин України із Заходом, економіки, охорони здоров'я і лише 10% - окремих районів Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко закликав іноземних журналістів не легітимізувати тероризм та не давати окупантам майданчик для озвучування ідей Кремля

дезінформація (341) росія (65002) Ткаченко Олександр (509)


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И все их устроил Порошенко!
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Надо четко понимать, что !!!ВСЯ!!! инфа в кацапском сегменте это мусор. Не надо её серьезно воспринимать. А лучше вообще не читать.
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16.02.2022 10:12 Відповісти
Дети, по сравнению с будущей президентшей от бени - Мосийчук Она им всем в мамы годится, этим дезинформаторам.
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16.02.2022 10:13 Відповісти
Интересная статья по этому поводу:
https://dou.ua/lenta/interviews/how-to-use-technology-to-fight-russian-propaganda/?from=recent
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16.02.2022 10:28 Відповісти
На тлі безупинної дезінформації з боку "лайноплюсів" це крапля в морі.
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16.02.2022 11:40 Відповісти
 
 