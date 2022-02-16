Від початку лютого було здійснено 60 дезінформаційних атак з боку Росії, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що від початку лютого Центр протидії дезінформації зафіксував 60 дезінформаційних атак з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив він під час "Марафону єднання" на українських телеканалах у середу.

"Росіяни використовують інформацію для того, щоб впливати на наше суспільство. Наш Центр протидії дезінформації зафіксував, що лише за останній місяць, від початку лютого, було 60 дезінформаційних атак", - сказав він.

За його словами, понад 90% таких фейків і маніпуляцій стосувалися відносин України із Заходом, економіки, охорони здоров'я і лише 10% - окремих районів Донецької та Луганської областей.

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