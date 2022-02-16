Рішення Держдуми РФ щодо "визнання "ЛДНР" - крок на ескалацію, а не зменшення напруги, - Корнієнко

Ухвалення Держдумою РФ звернення до президента РФ Володимира Путіна стосовно "визнання "ЛДНР" - крок на ескалацію, а не зменшення напруги.

Про це заявив сьогодні у Раді перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це точно не виконання мінських угод, а демонстрація свого ставлення до них", - наголосив він.

Як нагадав Корнієнко, Путін підтвердив, що прийняття Держдумою такого рішення є нібито волею російського народу.

"Він (Путін. - Ред.) акцентував, якщо рішення приймають депутати, то так думає все суспільство. Я хочу нагадати, що вчора було дві постанови - одна лайтова, як у нас жартують, якщо хочеш заговорити питання - створи робочу групу, от у них одним проєктом постанови було створення робочої групи, але вони не пішли цим шляхом, а підтримали фактично опозиційну постанову, яка прямо вказує на звернення про "визнання "ЛДНР"", - зауважив політик.

Корнієнко вважає, що Путін може підписати це звернення будь-якого дня.

"Якось ми можемо відвернутися на свої справи, чи прокинутися, а їх ("ЛДНР". - Ред.) визнали. Це можу бути, наприклад, о 16,00", - додав перший віцеспікер.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи свідчить це звернення про вихід Росії із мінських угод, Корнієнко зазначив, що це дуже глобальна розмова, яку відповідальні політики не можуть зараз обговорювати.