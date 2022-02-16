Рада проситиме парламенти інших країн накласти санкції на депутатів Держдуми РФ, які підтримали "визнання "ЛДНР", - Стефанчук

Україна має адекватно відповісти на вчорашнє звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо "визнання "ЛДНР"

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам перед початком роботи Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, однією з таких відповідей могли б стати санкції щодо депутатів Держдуми, які проголосували за це звернення.

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"Це буде справедливо і адекватно. Як член Ради національної безпеки і оборони я пропонуватиму таке рішення для РНБО. Також ми звертатимемося до наших зарубіжних колег, щоб вони розглянули питання накладання персональних санкцій на кожного депутата російської Думи, який проголосував за це рішення", - запевнив спікер.

Нагадаємо 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР". Водночас, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.