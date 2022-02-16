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Рада проситиме парламенти інших країн накласти санкції на депутатів Держдуми РФ, які підтримали "визнання "ЛДНР", - Стефанчук

Рада проситиме парламенти інших країн накласти санкції на депутатів Держдуми РФ, які підтримали

Україна має адекватно відповісти на вчорашнє звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо "визнання "ЛДНР"

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам перед початком роботи Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, однією з таких відповідей могли б стати санкції щодо депутатів Держдуми, які проголосували за це звернення.

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"Це буде справедливо і адекватно. Як член Ради національної безпеки і оборони я пропонуватиму таке рішення для РНБО. Також ми звертатимемося до наших зарубіжних колег, щоб вони розглянули питання накладання персональних санкцій на кожного депутата російської Думи, який проголосував за це рішення", - запевнив спікер.

Нагадаємо 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР". Водночас, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.

Автор: 

ВР (14949) Держдума (734) росія (65002) санкції (11790) Стефанчук Руслан (758)


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На беню не хотите наложить санкции? Он же выносит всю страну. Ась?
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16.02.2022 10:35 Відповісти
А на Засрашку не будуть просити накласти санкції?
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16.02.2022 10:35 Відповісти
А сами???
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16.02.2022 10:36 Відповісти
а сами? где наш глыба данилов? почему еще не собрали совещуху и не вломили, как положено по положению про рнбо, санкции против иностранных граждан?
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16.02.2022 10:36 Відповісти
всё правильно! но а как же с санкциями на всех дипутатов ОПЗЖ сепаров нет смысла перечислять фамилии они все там единогласно давно признали их.... когда санкции и посадки их? 7 лет никто их не трогает 7 лет и все власти!(( ну хватит требовать уже то от других что сами не выполняете дома...((
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16.02.2022 10:37 Відповісти
А чому лише на окремих депутатів а не на всю росію. Росіяни вбивці і вони мають нести відповідальність за вбивства.
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16.02.2022 12:41 Відповісти
А ви на своїх "втікачів" вже "наклали" санкції... ? Список "хєроєв" у відкритому доступі...
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16.02.2022 12:46 Відповісти
 
 