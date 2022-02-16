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Воллес про можливе вторгнення РФ в Україну: "Нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу"

Воллес про можливе вторгнення РФ в Україну:

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має діями довести своє бажання до деескалації, а заяви про відведення військ ще нічого не означають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі Sky News.

"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх прес-конференцій, які проводив президент Путін. Досить зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення" - сказав Воллес.

Міністр оборони, який перебуває в Брюсселі на зустрічі НАТО, додав, що хоча Москва заявила, що відправляє деякі військові частини назад на свої бази, коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі та не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися.

Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значну флотилію" на морі.

"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ", – додав Воллес.

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"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність — це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна" - заявив він.

Міністерство оборони Росії у вівторок повідомило, що завершило частину запланованих навчань, і низка військових повертається на свої бази, але більшість все ще продовжує навчання.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

У Держдепі США заявили, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Велика Британія (5563) вторгнення (380) росія (65002) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+7
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 10:44
+5
так і є
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16.02.2022 10:40
+4
Та ви вже на гальма натисніть. Задовбали.
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16.02.2022 10:49
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так і є
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16.02.2022 10:40 Відповісти
УКРАИНА ПОСТАВИЛА БЕТОННЫЕ ПЕРКРЫТИЯ СТОЛБЫ И ВЫРЫЛА РЫВЫ И КОТЛОВАНЫ
удачи кацапы и вперде....
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16.02.2022 10:52 Відповісти
Ще раз нагадую: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.02.2022 10:44 Відповісти
Треба їх на правити в правильний поворот, та підрізати гальма
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16.02.2022 10:45 Відповісти
Та ви вже на гальма натисніть. Задовбали.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
Та нормально. Под этот шухер нас неплохо вооружают. Так что пусть продолжают.
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16.02.2022 11:17 Відповісти
не неплохо, а хоть как-то. то что у нас кичатся десятком купленных беспилотников (вместо хотя бы собственной потенциальной тысячи - и это за 8 лет непрекращающихся боевых действий и ежедневных потерь) это печально. да и на складах сгорело куча говна на ********* из которого в принципе при наличии мозгов можно было бы бабла и вооружения извлечь поболее помощи.
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16.02.2022 13:49 Відповісти
Шольц, гидрант и пристайло уже дали картбланш.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
Тыснуть вси и слева и справа, вероятней всего по Минским соглашениям дотыснуть, заинтересованы обе стороны, кого благодарить, не поймешь.
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16.02.2022 10:56 Відповісти
Треба посольство в Перемишль перевозити.
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16.02.2022 10:57 Відповісти
Забирайте Путлера и войну к себе в страны!!! ********** ВСЕ от Украины падлы.
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16.02.2022 11:07 Відповісти
Сегодня опасный день. Потом дожди и потепление. и хакерская атака была для дестабилизации
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16.02.2022 11:12 Відповісти
Спопудова опасный... с з.00 утра бухаю))) стратегический запас пива и попкорна заканчивается😃...
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16.02.2022 11:21 Відповісти
у нас местный Pale ale не плохой, и колбаски ничо так
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16.02.2022 11:27 Відповісти
да вы уже перестаньте газовать, надоели
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16.02.2022 12:05 Відповісти
 
 