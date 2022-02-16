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"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, - Торгово-промислова палата

"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, а також згубно впливають на вітчизняних виробників харчових продуктів.

 Про це у колонці для "Інтерфакс-Україна" пише член Української ради бізнесу, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами, користуючись монопольним становищем, великі мережі супермаркетів в Україні встановлюють вітчизняним виробникам та постачальникам продуктів власні умови розрахунків. Попри норми європейських директив, які обмежують граничний термін розрахунків 60 днями, постачальники змушені чекати 90, 120, а часом – і 180 днів. Для виробників це означає хронічну нестачу обігових коштів і необхідність додаткового кредитування. Таким чином супермаркети вже заборгували українським виробникам понад 5 млрд долл.

"Крім того, виробники постійно перебувають під "дамокловим мечем" штрафів, санкцій та додаткових доплат, які супермаркети встановлюють на свій розсуд. Ці приховані оплати виливаються в те, що торгова націнка, яка повинна складати 15-25%, сягає 40% і навіть 60%", - пише він.

Таке становище значно обмежує можливості агровиробників та переробників розвивати бізнес, а так вони втрачають конкурентні переваги перед іноземними компаніями.

Для врегулювання цього питання Непран пропонує на законодавчому рівні втрутитися державі у проблему та, використовуючи європейський досвід, розробити законопроект, що зобов’яже торгові мережі щонайменше вчасно розраховуватися з постачальниками, не дискримінувати їх у порівнянні з іноземними виробниками, обмежити розмір штрафів та санкцій та прибрати масу інших речей, які вигідні лише одній стороні.

За його словами, робота в цьому напрямку вже розпочалася, нещодавно відбувся круглий стіл за участі представників профільних комітетів Верховної Ради, підприємств-виробників, провідних бізнес-асоціацій. Учасники погодилися, що вітчизняні виробники та переробники аграрної продукції опинилися в невигідних умовах. Присутні парламентарі підтвердили, що готові працювати над законодавчим посиленням торговельного захисту виробників, зокрема – у стосунках з торговими мережами.

Нагадаємо, раніше навести лад на ринку української роздрібної торгівлі продуктами харчування закликав бізнесмен Денис Парамонов.

Автор: 

продукти (1134) ціни (3917)


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Топ коментарі
+12
Ви приїдьте на захід України, зайдіть у магазини, половина товарів з Польщі, вони краще та дешевше. М'ясо грудинка польска коштує 80 грн. Це її ще треба через кордон провезти, заплатити додаткові податки і вона всеодно дешевша за нашу на 30-40%. Я вже не кажу про польскі сири та консерви, у нас влада замість того, щоб допомагати виробнику, тягне з нього все що може, плюс постійні хабарі різним чиновникам!
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16.02.2022 10:58
+10
Ви не уявляєте, на скільки мережі занурулися до корупції. Так, недержавний бізнес корумпований, вам не почулося! Які відкати постачальники змушені платити окремим представникам цих мереж за право лише зайти до цих мереж. За обсягами це більше за наркобізнес!
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16.02.2022 11:11
+9
А можливо колись настане час змінити антимонопольне законодавство, а не лише піднімати зряплату керівництву АМКУ?
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16.02.2022 10:43
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А в чём моя манипуляция?
В статье обозначены 2 проблемы: наценка и условия поставок. Я пояснил за наценку (нет такой проблемы) и согласился с проблемой "условия поставок".
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16.02.2022 12:10 Відповісти
поясню. ти почав розказувати про класифікаційні групи в торгівлі, хоча це проблема торговельних організацій. А в статті мова йде про те, що крім чистой маржі - яку світять, у торгівельних є ще багато прихованих методів збільшити свій дохід, в першу чергу через можливість викручувати руки постачальникам, що в принципі падає на кишеню покупців.

А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
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16.02.2022 12:18 Відповісти
А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
Розвиток мережі дикими темпами це умови їх існування. Бо основний їх прибуток з торгівельної площі та оберту товару.
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16.02.2022 12:44 Відповісти
ні, мета дикого росту - застовбити місце (гарних місць мало на ринку - специфіка бізнесу) і підвищити капіталізацію бізнесу для можливих інвестицій ))), а те що ви сказали - це уже похідна величина, яка в нашому випадку не є головною у більшості ритейл-систем
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16.02.2022 15:13 Відповісти
Може в чомусь Ви і прави, але похідна величина теж має суттєве значення.
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16.02.2022 16:18 Відповісти
опять же,вы отталкиваетесь от входа, а это ниочем, вы видете только то что вам показали в конечном выражении входящей цены и накрутку сети.А что заложено во входящую - знают те кто работал на поставках в сети .
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16.02.2022 12:04 Відповісти
Статья была о розничных сетях. Причем тут "входящая цена"? "Входящая цена" - это совершенно отдельная тема разговора.
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16.02.2022 12:11 Відповісти
Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, а Джерело:

Ну как я вам могу обьяснить то что и так черным по белому написано???
Входяшая 1 грн от которой отталкивается в своем ценнике сеть, не означает ТОГО ЧТО в этой 1й гривне нет интереса сети.Так понятнее?
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16.02.2022 12:23 Відповісти
Вы о ретробонусах, входных и маркет. отчислениях?
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16.02.2022 12:28 Відповісти
Очевидно о цене торгового места для мерчиков.
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16.02.2022 12:38 Відповісти
обоги, я думал лет 10 как эти слово обороты канули вникуда? Их реально сейчас используют? Откат - вот реальный термин для всего этого.
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16.02.2022 12:44 Відповісти
Не соглашусь. Не откат, а цена торговой выкладки для поставщика. Так красивше зувучит. Это основная чистая прибыль сети. Все что получено от оборота в основном идет на покрытие затрат торговой площадки (арена, зарплата, энергоносители, ослуживание оборудования и т.д.)
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Удивлю вас: это используют во всём мире и прописывают в Договорах.
Удивлю вас еще больше: В АТБ уже лет 10 нет откатов в поставках, как нет и "по звонку". (единичные случаи не в счет). За другие сети не скажу - не знаю.
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16.02.2022 12:52 Відповісти
у атб %60 приватлейбла, на своих мощностях, все вопросы уже там крутятся.
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16.02.2022 13:00 Відповісти
так, в них відносини уже складніше: там же приватлейбл не просто так. а є виробник, який це пиляє, однак випускає (як правило або в більшості випадків) і своє. Чому так? тому, що для приватлейбла важлива технологічність (вона впливає на економіку, логістику, якість і ще на декілька параметрів) - а це можуть запропонувати тільки реальні просунуті виробники, у яких виробничий процес уже вилизаний. Тому є на полках приватлейб в атб і є торгові марки, котрі виробляють "потужності" приватлейблів. Це цікава і неоднозначна проблема. котра має і плюси і мінуси, як для мережі, так і для споживачів, і для виробників, і для ринку, як загальної системи.
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16.02.2022 18:30 Відповісти
В Украине так весь бизнес работает. Потому что не знают что будет завтра и хотят поиметь 200% прибыли уже сегодня. Плюс завтра новой власти снова хабари давать нужно будет. Поэтому и будем скоро польскую молочку и мясо есть, которое дешевле и качественнее
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16.02.2022 11:48 Відповісти
200% прибыли старая мантра с времен 90-х. Такой прибыли уже давным давно нет. В торговых сетях разве что на мелочевке типа жевачек и кофе в пакетиках.
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16.02.2022 12:41 Відповісти
В цьому безладі Зеленський і його команда "слуг" не здатна навести порядків, вони ще тоді коли зробили Земельну реформу, зробили велику помилку, навіть Тимошенко попереджала що це призведе до подорожання всіх продуктів! Як же зараз уряд зможе вирішити це питання - залишається загадкою
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16.02.2022 12:21 Відповісти
Всі мережеві супермаркети - злочинці. Бо використовують становище монополіста. Їх треба примусити працювати з націнкою не більше 25 %.
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16.02.2022 12:21 Відповісти
Ви будете здивовані. Якщо брати націнку суто від вхідної ціни товару у маркет, то переважно вона складає в середньому 9-12%. Але у вхідній ціні додатково ще закладені витрати постачальника на свою господарчу діяльність. У тому числі і ціна торгівельної площі маркета для викладки товару постачальника.
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16.02.2022 12:53 Відповісти
За його словами, робота в цьому напрямку вже розпочалася, нещодавно відбувся круглий стіл за участі представників профільних комітетів Верховної Ради, підприємств-виробників, провідних бізнес-асоціацій. Джере.

Без мене мене одружили. Щось я не бачу в переліку присутніх на круглому столі представників торгівельних мереж. Чи їх думка нецікава? Торгівельні мережі мають доходи з оберту товарів. Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент. Але завдяки "наймудрішої" економічної полтики влади на протязі кількох десятирічч покупна спроможність громадян впала до мінімуму. Більшість взагалі блукають по маркетам в пошуку акційних товарів. Хлопʼята, вгадайте з трьох разів хто сплачує в кінцевому випадку акцизи, логістику, збільшені тариффи ЖКХ, електроенергії, а відповідно аренду? Хто сплачує підвищення зарплатні робітникам мереж, бо в іншому випадку просто нікому працювати буде? Питання звісно риторичні. Бо кінцевий покупець. А в нього ресурсу вже майже нема.
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16.02.2022 12:37 Відповісти


Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент.

вот тут не согласен.
АТБ поставила раком колу, и те повезли , потеряли конечно обе стороны, но атб просто упустило ВЫГОДУ, а кола прибыль, ну и к тому же атб показала кто рулит ситуацией.
Момент на который мало кто обратил внимание не только среди покупателей, а и в инфополе (я если честно уверен что его просто загасили).Поэтому - везти будут полюбому,даже в трудный момент ибо мощностя останавливать очень дорого, договора кабальные,и повторный вход может оказатся дороже .
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16.02.2022 13:14 Відповісти
о-о-о. це дуже добрий кейс ви згадали. він ще атб аукнеться.
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16.02.2022 18:32 Відповісти
15-20% хорошая наценка для крепкого предприятия. Но без планов развития бизнеса и расширения рынков. 20-30% вполне разумная наценка, как раз для расширяющихся производств.
Я был бы только за, если бы запретили законодательно ставить цены выше 30% рентабельности. Хотя бы на 1 год. Экспериментально.
Это сразу бы опустило цены на топливо, на товары широкого потребления и продукты. Себестоимость газа, добытого в Украине 1 грн. А продают нам его уже по 8-45 грн. Кто то ведь получает регулярно эти сливки с народа?
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16.02.2022 16:54 Відповісти
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