"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, - Торгово-промислова палата
"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, а також згубно впливають на вітчизняних виробників харчових продуктів.
Про це у колонці для "Інтерфакс-Україна" пише член Української ради бізнесу, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
За його словами, користуючись монопольним становищем, великі мережі супермаркетів в Україні встановлюють вітчизняним виробникам та постачальникам продуктів власні умови розрахунків. Попри норми європейських директив, які обмежують граничний термін розрахунків 60 днями, постачальники змушені чекати 90, 120, а часом – і 180 днів. Для виробників це означає хронічну нестачу обігових коштів і необхідність додаткового кредитування. Таким чином супермаркети вже заборгували українським виробникам понад 5 млрд долл.
"Крім того, виробники постійно перебувають під "дамокловим мечем" штрафів, санкцій та додаткових доплат, які супермаркети встановлюють на свій розсуд. Ці приховані оплати виливаються в те, що торгова націнка, яка повинна складати 15-25%, сягає 40% і навіть 60%", - пише він.
Таке становище значно обмежує можливості агровиробників та переробників розвивати бізнес, а так вони втрачають конкурентні переваги перед іноземними компаніями.
Для врегулювання цього питання Непран пропонує на законодавчому рівні втрутитися державі у проблему та, використовуючи європейський досвід, розробити законопроект, що зобов’яже торгові мережі щонайменше вчасно розраховуватися з постачальниками, не дискримінувати їх у порівнянні з іноземними виробниками, обмежити розмір штрафів та санкцій та прибрати масу інших речей, які вигідні лише одній стороні.
За його словами, робота в цьому напрямку вже розпочалася, нещодавно відбувся круглий стіл за участі представників профільних комітетів Верховної Ради, підприємств-виробників, провідних бізнес-асоціацій. Учасники погодилися, що вітчизняні виробники та переробники аграрної продукції опинилися в невигідних умовах. Присутні парламентарі підтвердили, що готові працювати над законодавчим посиленням торговельного захисту виробників, зокрема – у стосунках з торговими мережами.
Нагадаємо, раніше навести лад на ринку української роздрібної торгівлі продуктами харчування закликав бізнесмен Денис Парамонов.
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В статье обозначены 2 проблемы: наценка и условия поставок. Я пояснил за наценку (нет такой проблемы) и согласился с проблемой "условия поставок".
А в збитках вони через гіпертрофоване бажання розвиватися дикими темпами. Тобто їхні збитки мають інше походження + неефективний менеджмент.
Розвиток мережі дикими темпами це умови їх існування. Бо основний їх прибуток з торгівельної площі та оберту товару.
Ну как я вам могу обьяснить то что и так черным по белому написано???
Входяшая 1 грн от которой отталкивается в своем ценнике сеть, не означает ТОГО ЧТО в этой 1й гривне нет интереса сети.Так понятнее?
Удивлю вас еще больше: В АТБ уже лет 10 нет откатов в поставках, как нет и "по звонку". (единичные случаи не в счет). За другие сети не скажу - не знаю.
Без мене мене одружили. Щось я не бачу в переліку присутніх на круглому столі представників торгівельних мереж. Чи їх думка нецікава? Торгівельні мережі мають доходи з оберту товарів. Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент. Але завдяки "наймудрішої" економічної полтики влади на протязі кількох десятирічч покупна спроможність громадян впала до мінімуму. Більшість взагалі блукають по маркетам в пошуку акційних товарів. Хлопʼята, вгадайте з трьох разів хто сплачує в кінцевому випадку акцизи, логістику, збільшені тариффи ЖКХ, електроенергії, а відповідно аренду? Хто сплачує підвищення зарплатні робітникам мереж, бо в іншому випадку просто нікому працювати буде? Питання звісно риторичні. Бо кінцевий покупець. А в нього ресурсу вже майже нема.
Їм самим не вигідно затягувати з розрахунками з постачальниками. Бо в такому разі вони не поставлять потрібний асортимент.
вот тут не согласен.
АТБ поставила раком колу, и те повезли , потеряли конечно обе стороны, но атб просто упустило ВЫГОДУ, а кола прибыль, ну и к тому же атб показала кто рулит ситуацией.
Момент на который мало кто обратил внимание не только среди покупателей, а и в инфополе (я если честно уверен что его просто загасили).Поэтому - везти будут полюбому,даже в трудный момент ибо мощностя останавливать очень дорого, договора кабальные,и повторный вход может оказатся дороже .
Я был бы только за, если бы запретили законодательно ставить цены выше 30% рентабельности. Хотя бы на 1 год. Экспериментально.
Это сразу бы опустило цены на топливо, на товары широкого потребления и продукты. Себестоимость газа, добытого в Украине 1 грн. А продают нам его уже по 8-45 грн. Кто то ведь получает регулярно эти сливки с народа?