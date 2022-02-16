"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, - Торгово-промислова палата

"Схеми" та тиск на постачальників дозволяють супермаркетам продавати товари з націнкою 40-60% замість законних 15-20%, а також згубно впливають на вітчизняних виробників харчових продуктів.

Про це у колонці для "Інтерфакс-Україна" пише член Української ради бізнесу, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами, користуючись монопольним становищем, великі мережі супермаркетів в Україні встановлюють вітчизняним виробникам та постачальникам продуктів власні умови розрахунків. Попри норми європейських директив, які обмежують граничний термін розрахунків 60 днями, постачальники змушені чекати 90, 120, а часом – і 180 днів. Для виробників це означає хронічну нестачу обігових коштів і необхідність додаткового кредитування. Таким чином супермаркети вже заборгували українським виробникам понад 5 млрд долл.

"Крім того, виробники постійно перебувають під "дамокловим мечем" штрафів, санкцій та додаткових доплат, які супермаркети встановлюють на свій розсуд. Ці приховані оплати виливаються в те, що торгова націнка, яка повинна складати 15-25%, сягає 40% і навіть 60%", - пише він.

Таке становище значно обмежує можливості агровиробників та переробників розвивати бізнес, а так вони втрачають конкурентні переваги перед іноземними компаніями.

Для врегулювання цього питання Непран пропонує на законодавчому рівні втрутитися державі у проблему та, використовуючи європейський досвід, розробити законопроект, що зобов’яже торгові мережі щонайменше вчасно розраховуватися з постачальниками, не дискримінувати їх у порівнянні з іноземними виробниками, обмежити розмір штрафів та санкцій та прибрати масу інших речей, які вигідні лише одній стороні.

За його словами, робота в цьому напрямку вже розпочалася, нещодавно відбувся круглий стіл за участі представників профільних комітетів Верховної Ради, підприємств-виробників, провідних бізнес-асоціацій. Учасники погодилися, що вітчизняні виробники та переробники аграрної продукції опинилися в невигідних умовах. Присутні парламентарі підтвердили, що готові працювати над законодавчим посиленням торговельного захисту виробників, зокрема – у стосунках з торговими мережами.

Нагадаємо, раніше навести лад на ринку української роздрібної торгівлі продуктами харчування закликав бізнесмен Денис Парамонов.