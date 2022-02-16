Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5-13 лютого відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська Солідарність", яку підтримали б 15,5% серед усіх респондентів і 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів і 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця між партіями – понад похибку, тобто формально "ЄС" перебуває на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці. Третє місце ділять партії "Батьківщина" (відповідно, 7,8% і 11,5%) та "ОПЗЖ" (6,8% і 10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії "Наші" (4,2% і 6,2%), "Розумна політика" (3,9% і 5,8%) і "Сила і честь" (3,5% і 5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила і Честь" - 5,6%, - опитування Active Group. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу – у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій "Сила і честь" та "Голос" має місце деяке зниження рейтингу. Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце", - додали автори дослідження.

"Водночас ми можемо говорити (враховуючи результати нашого опитування, проведеного у січні 2022 року після повернення П. Порошенка в Україну), що наразі стабілізується ситуація з відносним лідируванням "ЄС" у партійному рейтингу, хоча розрив між партіями залишається досить невеликим. А також важливо пам’ятати, що лідирування є відносним і при таких результатах означатиме потребу формування коаліції з щонайменше 3-4 політичних сил. Задача відібрати партії для дієздатної коаліції з таких різних партій як "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ", "Наших", "Розумної політики" та "Сили і честі" виглядає як надскладна логічна задача", - прокоментували у КМІС результати опитування.







Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.