Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 5-13 лютого відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська Солідарність", яку підтримали б 15,5% серед усіх респондентів і 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів і 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця між партіями – понад похибку, тобто формально "ЄС" перебуває на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці. Третє місце ділять партії "Батьківщина" (відповідно, 7,8% і 11,5%) та "ОПЗЖ" (6,8% і 10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії "Наші" (4,2% і 6,2%), "Розумна політика" (3,9% і 5,8%) і "Сила і честь" (3,5% і 5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.
"Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу – у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій "Сила і честь" та "Голос" має місце деяке зниження рейтингу. Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце", - додали автори дослідження.
"Водночас ми можемо говорити (враховуючи результати нашого опитування, проведеного у січні 2022 року після повернення П. Порошенка в Україну), що наразі стабілізується ситуація з відносним лідируванням "ЄС" у партійному рейтингу, хоча розрив між партіями залишається досить невеликим. А також важливо пам’ятати, що лідирування є відносним і при таких результатах означатиме потребу формування коаліції з щонайменше 3-4 політичних сил. Задача відібрати партії для дієздатної коаліції з таких різних партій як "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ", "Наших", "Розумної політики" та "Сили і честі" виглядає як надскладна логічна задача", - прокоментували у КМІС результати опитування.
Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
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та шо там гадати, СН об'їєднаються з *опоблоком та "наші"..
А верещук - ВЖЕ двигають на посаду президента України
https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY
Коломойський дістає з рукава козирну шістку! Вау!
В чистом поле,
В чистом поле,
День ЗЕднання,
День ЗЕлени....
Но, за окном обычный серый день !
где Клоуны на лисапетах ?
где хлопушки и праздничная мишура с неба ?
День Незалежності,
День Українського війська
День Покрови пресвятої.....
а не єже-квартальні
наприклад, виділити 50млрд на ЗСУ у Зеля Ностра - вже пару місяців рука не підіймається, а от зігнати безропотних кріпаків під Прапора України для свята об"єднання лохторату навколо Найвеличнішого Ледаря ********** - будь-ласка..
показуха для ідіотів, сором і ганьба..(
А якщо ці два кольори об'єднати, то виходить колір гі.на (вибачте)
Если жаба подохнет, то от соплей, которыми удавится.
"ОПЗЖ - 10,1%,
"Наші" - 6,2%,
"Розумна політика" - 5,8%,
"Сила і Честь" - 5,1%
Скільки вати, жах.
ЗЕбилам КМИС дорисовали 16%, что бы их не закрыли, на... фиг
Сьогодні аналогічна ситуація. Партія "ЄС"буде першою, а коаліцію створять решта пройдисвитів.
Якщо у 2023 році, тоді вони пройдуть за змішаною системою 50% пропорційна, 50% мажоритарка.
Тоді умовна партія переможець, просто скупить, або змусить мажоритарщиків втупити в коаліцію і нічого суттєво не зміниться.
Якщо вибори відбудуться в 2024 році, тоді вони пройдуть вже за новим виборчим кодексом, де мажоритарщиків не буде. а будуть лише партії та блоки. В такому випадку, багато чого буде залежати від того, хто стане Президентом України в 2024.
Південь / Схід
ОПЗЖ 16,4 / 26,5
Мураєв 7,2 / 18,8
Шарій 4,4 / 6,9
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28,0 / 52,2