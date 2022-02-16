УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8363 відвідувача онлайн
Новини
10 981 99

Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5-13 лютого відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська Солідарність", яку підтримали б 15,5% серед усіх респондентів і 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів і 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця між партіями – понад похибку, тобто формально "ЄС" перебуває на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці. Третє місце ділять партії "Батьківщина" (відповідно, 7,8% і 11,5%) та "ОПЗЖ" (6,8% і 10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії "Наші" (4,2% і 6,2%), "Розумна політика" (3,9% і 5,8%) і "Сила і честь" (3,5% і 5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила і Честь" - 5,6%, - опитування Active Group. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу – у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій "Сила і честь" та "Голос" має місце деяке зниження рейтингу. Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце", - додали автори дослідження.

"Водночас ми можемо говорити (враховуючи результати нашого опитування, проведеного у січні 2022 року після повернення П. Порошенка в Україну), що наразі стабілізується ситуація з відносним лідируванням "ЄС" у партійному рейтингу, хоча розрив між партіями залишається досить невеликим. А також важливо пам’ятати, що лідирування є відносним і при таких результатах означатиме потребу формування коаліції з щонайменше 3-4 політичних сил. Задача відібрати партії для дієздатної коаліції з таких різних партій як "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ", "Наших", "Розумної політики" та "Сили і честі" виглядає як надскладна логічна задача", - прокоментували у КМІС результати опитування.

Рейтинг партій: ЄС - 22,9%, СН - 16,4%, Батьківщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наші - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила і Честь - 5,1%, - опитування КМІС 01
Рейтинг партій: ЄС - 22,9%, СН - 16,4%, Батьківщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наші - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила і Честь - 5,1%, - опитування КМІС 02
Рейтинг партій: ЄС - 22,9%, СН - 16,4%, Батьківщина - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, Наші - 6,2%, Розумна політика - 5,8%, Сила і Честь - 5,1%, - опитування КМІС 03

Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Наші (10) рейтинг (1650) КМІС (334) Батьківщина (586) Слуга народу (2811) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
16.02.2022 10:57
+63
Сколько еще слабоумніх ходят по нашей земле! Просто ужас! Ничего их не исправит!
показати весь коментар
16.02.2022 10:55
+36
"СН" - 16,4%,
"ОПЗЖ - 10,1%,
"Наші" - 6,2%,
"Розумна політика" - 5,8%,
"Сила і Честь" - 5,1%
Скільки вати, жах.
показати весь коментар
16.02.2022 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько еще слабоумніх ходят по нашей земле! Просто ужас! Ничего их не исправит!
показати весь коментар
16.02.2022 10:55 Відповісти
В процентном соотношении 39, 3 процента.
показати весь коментар
16.02.2022 11:02 Відповісти
"Задача відібрати партії для дієздатної коаліції з таких різних партій як "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ", "Наших", "Розумної політики" та "Сили і честі" "

та шо там гадати, СН об'їєднаються з *опоблоком та "наші"..

А верещук - ВЖЕ двигають на посаду президента України

https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY

Коломойський дістає з рукава козирну шістку! Вау!
показати весь коментар
16.02.2022 11:18 Відповісти
Верещук, Мосейчук,... -какая разница?
показати весь коментар
16.02.2022 13:58 Відповісти
******* дерев і мотузки з милом, сірий аусвайс без громадянства і можливості голосувати 25 років на виборах.
показати весь коментар
16.02.2022 11:47 Відповісти
Никакие они не слабоумные..это стабильный процент ваты и врагов Украины которые прекрасно понимают шо при власти их прокацапский преЗЕдент ..этот скот при любом раскладе всегда будет голосовать только за прокацапских кандидатов..даже если это будут зеки, клоуны..и прочая откровенно шваль..
показати весь коментар
16.02.2022 12:37 Відповісти
Хана зелебобику
показати весь коментар
16.02.2022 10:55 Відповісти
думаешь? а мне кажется что соотношение пока еще не в пользу Украины: ишак +бабЮля +бойка +смешко.... Разумков под вопросом
показати весь коментар
16.02.2022 11:35 Відповісти
разумко тоже ватная дрянь
показати весь коментар
16.02.2022 11:59 Відповісти
если не хуже еще
показати весь коментар
16.02.2022 14:52 Відповісти
что то с трудом вериться что избиратели зеленых всосали что когда стране был нужен сторожевой пес они выбрали болонку
показати весь коментар
16.02.2022 13:20 Відповісти
Ще трохи і нарід прозріє від зеленого помутніння!!!
показати весь коментар
16.02.2022 10:55 Відповісти
вряд ли
показати весь коментар
16.02.2022 11:17 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 11:27 Відповісти
Ой божечки, щож воно робиться!
показати весь коментар
16.02.2022 10:57 Відповісти
Які молодці, за три роки все прос ли. Швидше ніж Лєжєк
показати весь коментар
16.02.2022 10:58 Відповісти
після сьогодняшнього позорного совЄцьького "аншлагу єдності" рейтинг зебілів закотиться під плінтус
показати весь коментар
16.02.2022 11:01 Відповісти
Сьогодні був на піднятті Прапора та виконанні Гімну України,Суми.А ти ,..петріот..?не позорний...
показати весь коментар
16.02.2022 12:35 Відповісти
Веселится и ликует ЗЕлебоб!
В чистом поле,
В чистом поле,
День ЗЕднання,
День ЗЕлени....

Но, за окном обычный серый день !
где Клоуны на лисапетах ?
где хлопушки и праздничная мишура с неба ?
показати весь коментар
16.02.2022 13:03 Відповісти
у нормальних людей Державні свята:
День Незалежності,
День Українського війська
День Покрови пресвятої.....

а не єже-квартальні
показати весь коментар
16.02.2022 13:07 Відповісти
У вас ..петріотизм.. забив важливість моменту 16 лютого ,як можливий день нападу...
показати весь коментар
16.02.2022 13:53 Відповісти
сподіваюсь, всім чинушам-сраколизам вистачило дітей, жінок та бюджетників, екстренно зігнаних на свято зелєнінського совкового бенізма-зелінізма-дебілізма, аби прикритись за їх покірнозігнутими спинами..
наприклад, виділити 50млрд на ЗСУ у Зеля Ностра - вже пару місяців рука не підіймається, а от зігнати безропотних кріпаків під Прапора України для свята об"єднання лохторату навколо Найвеличнішого Ледаря ********** - будь-ласка..
показуха для ідіотів, сором і ганьба..(
показати весь коментар
16.02.2022 13:05 Відповісти
на день Конституції проїзджала проспектами Перемоги, Шевченка, Л.Українки в Києві , нарахувала 5 прапорів, про ДеньСоборності -мовчу....
показати весь коментар
16.02.2022 14:55 Відповісти
ЕС против прокацапского дерьма... Сложный выбор...
показати весь коментар
16.02.2022 11:01 Відповісти
Вот только не надо ля ля ля про ЕС
показати весь коментар
16.02.2022 15:26 Відповісти
От тепер цім опитуванням можно довіряти. От тільки на виборах знову буде велике здивування.
показати весь коментар
16.02.2022 11:03 Відповісти
особенно если они захотят онлайн голосование ввести
показати весь коментар
16.02.2022 11:19 Відповісти
Та хоч як. Зелені вже копія пурпурових.
А якщо ці два кольори об'єднати, то виходить колір гі.на (вибачте)
показати весь коментар
16.02.2022 11:27 Відповісти
то виходить, що ти теж "какая разніца" ?
показати весь коментар
16.02.2022 13:09 Відповісти
Ні. Я проти гівна.
показати весь коментар
16.02.2022 13:10 Відповісти
Хотеть не вредно Будет пид🤢р в мордоре
показати весь коментар
16.02.2022 11:39 Відповісти
))))))))))))))))))))
показати весь коментар
16.02.2022 11:06 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 11:06 Відповісти
жаба сдохла гуляй братва
показати весь коментар
16.02.2022 11:42 Відповісти
Эх.... хотелось-бы...
Если жаба подохнет, то от соплей, которыми удавится.
показати весь коментар
16.02.2022 12:33 Відповісти
18,9% надо либо отстреллять либо кастрировать... 12,7 надо бить по голове и возможно ногами...
показати весь коментар
16.02.2022 11:09 Відповісти
Левая часть табл 1... за жопу+мураев + шарий
показати весь коментар
16.02.2022 11:12 Відповісти
Прохання до "слуг уроду" не повертатися в Україну! Рейтинги вашої партії показують, що народ про вас все зрозумів!
показати весь коментар
16.02.2022 11:14 Відповісти
"СН" - 16,4%,
"ОПЗЖ - 10,1%,
"Наші" - 6,2%,
"Розумна політика" - 5,8%,
"Сила і Честь" - 5,1%
Скільки вати, жах.
показати весь коментар
16.02.2022 11:14 Відповісти
Дійсно це жах. За неповних три роки довели народ до реального зубожіння. Навіть я за ті гроші, що отримував при владі Порошенко міг купити в десять раз більше товарів і послуг, чим сьогодні, я вже на кажу про якість цього товару. Армію помножили на нуль, по 40-60% некомплекту, хоча на папері ніби норма, військовим з 2019 року не підващували оклади, не замовили нове озброєння, навіть бронежилети і шоломи. А як це можна назвати, коли оббрехали генерала Марченко і по-тихому злили справу, але залишили армію без бронежилетів і нових шоломів. Це диверсія? Так. Але чому немає справи проти тих "спеців" чи агентів з ДБР? І нарід знову за них голосує. А "Наші" - відверті вороги як і ОПЗЖ. А "Сила і Честь" одного генерала, коли почалася війна то заховався під спідницю разом із одним полковником, вічно непрохідним, щоб не доведи до того, щоб вбили, а то хто ж буде після клоуна "чотирижди" уклоніста правити баранами 73%?
показати весь коментар
16.02.2022 11:24 Відповісти
Вибори 2002 року, де "Наша Україна" мала стільки ж, як зараз партія "ЄС", але правлячу коаліцію створили інші( КПУ, соціалісти, "за єду").
показати весь коментар
16.02.2022 12:06 Відповісти
Опзж плюс Наши - это ватная шизофрения, в шоке, если честно.
показати весь коментар
16.02.2022 11:18 Відповісти
И это еще крысчане с домбасянами не голосуют...
показати весь коментар
16.02.2022 11:20 Відповісти
Додай розумкова,половину слуг,і ахметівського кгбешника смєшка,знову совок рулить,бо й решта у рейтингу далеко не відскочила.
показати весь коментар
16.02.2022 12:03 Відповісти
сн 16, зажоп -10...1/4 відверті вороги...а ви кажете будувати країну(
показати весь коментар
16.02.2022 11:19 Відповісти
Реально осталось 5% упоротых....Остальное дорисовали. ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
показати весь коментар
16.02.2022 11:19 Відповісти
Куди подівся Хетьман № 5, якій підрозділ очолив, де окоп для стрілянини стоячи собі вирив???
показати весь коментар
16.02.2022 11:21 Відповісти
у наркомана 4 повестки. Петр5 может и откосил первый раз. но еще 3 в запасе. тогда быдло73 на выборах точно за него даст 95%.
показати весь коментар
16.02.2022 11:39 Відповісти
Чому Хетьману № 5 ні скористатися прикладом Яроша у 2014 році? Тоді йому і 110% віддадуть!
показати весь коментар
16.02.2022 12:53 Відповісти
Ярошу віддали?
показати весь коментар
16.02.2022 13:50 Відповісти
5 то ГЕТЬМАН, а Хетьман то ото, скорее Хетьманович
показати весь коментар
16.02.2022 16:08 Відповісти
Надо хлоркой эту Зелёную плесень,хлоркой!
показати весь коментар
16.02.2022 11:23 Відповісти
Дустом надежнее.
показати весь коментар
16.02.2022 12:36 Відповісти
зелупа на рейтинг партий пожалел пол ляма ?ну на рейтинг себя ,любимого,нет)
показати весь коментар
16.02.2022 11:25 Відповісти
Пагадите, у моноскота 16% - это очень много! Там на подходе законы про дистанционное голосование депутатам, про спецстатус ордло, про амнистию дырявым и еще куча зашкварных инициатив. Через полгода у зеТварей будет 1.6%.
показати весь коментар
16.02.2022 11:25 Відповісти
Кроме смеха этот рейтинг уже ничем не удивляет!!!! Клоуны вроде потеряли а главный вор и пистабол-скупердяй пэця уже в лидерах, так что скоро и разумков будет в числе первых( хотя партии еще нет) ЦИРК продолжается !!!!!!
показати весь коментар
16.02.2022 11:25 Відповісти
дебилов еще до4уа! хронические!
показати весь коментар
16.02.2022 11:26 Відповісти
Все партии гавно. С ними Украина сгниет заживо. Удивляет ,что жопоблок в такой ситуации и "наши " на что то расчитывают. Порошенко - это хамелеон.Тупой торгаш с приятными лозунгами. Продаст все.
показати весь коментар
16.02.2022 11:28 Відповісти
Да нет, совсем не тупой. В этом-то его опасность.
показати весь коментар
16.02.2022 12:34 Відповісти
Они все умные. Когда правоохранители бездействуют.
показати весь коментар
16.02.2022 13:38 Відповісти
Що, "замайбах" - здувся? Вистрілив на місцевих - і все?
показати весь коментар
16.02.2022 11:31 Відповісти
Беня вже замість них готує Мосєйсучку і ще поки не придумав їй назву.
показати весь коментар
16.02.2022 11:34 Відповісти
От як це пояснити,після всього що відбувається "ОПаЖОПа", "НаЩі"і "Шмарій" взагалі в якомусь списку.Сюрреалізм ***.
показати весь коментар
16.02.2022 11:37 Відповісти
у нас все зроблено, щоб українцям було какая разніца, мови не знаєм, історії не знаєм, про Голодомор взагалі мовчимо....
показати весь коментар
16.02.2022 14:58 Відповісти
Пані,ми всі все починаємо з себе,і тим какая разніца,так було і до цього.Просто в них випав шанс вибрати такого самого.Як би не було,це наш народ і це частина нас.Потрібно робити все,щоб свідомих (кацапів від цього слова аж коробить) дедалі ставало більше.
показати весь коментар
16.02.2022 22:09 Відповісти
"ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила и Честь" - 5,1%, - опрос КМИС.

ЗЕбилам КМИС дорисовали 16%, что бы их не закрыли, на... фиг
показати весь коментар
16.02.2022 11:41 Відповісти
смартфони Зелю не спасают, ха ха ха, обвинение про держ зраду всё ближе и ближе
показати весь коментар
16.02.2022 11:44 Відповісти
1945 рік.Європа лежить в руїнах після 2 -ї Світової війни. 30 років потому у 1975 ріці як відбудувалась і жила Європа?Мабуть нікому пояснювати не треба...І що побудували ми за 30 років Незалежності неповоєнної України. Корумповану мафіозно-кримінальну олігархію?А чому?Ми ж ходили на вибори...Ми ж вибирали... Питання тільки кого і навіщо? Не хочу нікого ні за що агітувати.Мене виборчий список не влаштовує категорично.Все це вже було багато разів.Без кардинальної зміни "будівельників" і усунення від впливу на владу "архітекторів-олігархів" хрін що ми побудуємо ще 30 років!
показати весь коментар
16.02.2022 12:02 Відповісти
Люто підримую!
показати весь коментар
16.02.2022 12:40 Відповісти
У виборах до ВР у 2002 році найбільше -23,5% мала "Наша Україна" В.Ющенка. Але правлячу коаліцію створили 9 інших партій ("за єду",КПУ, сдпу, та інші вороги України)
Сьогодні аналогічна ситуація. Партія "ЄС"буде першою, а коаліцію створять решта пройдисвитів.
показати весь коментар
16.02.2022 11:56 Відповісти
А чому це до переліку партій внесли бандформування ОПЗЖ?
показати весь коментар
16.02.2022 12:25 Відповісти
ЭТО имеет такое же отношение к социологии, как я к парламенту Великобритании. Настоящий соцопрос должен содержать социально-демографический портрет опрашиваемых ( пол, возраст, образование, род занятий, место жительства и т.д.) А так, это похоже на дешевую заказуху, проведенную в офисе канала Г+Г
показати весь коментар
16.02.2022 12:26 Відповісти
я відмовляюсь розуміти тих хто за Мураєва, ваш улюблений мульт-герой Слоненя з "38 попугаїв"?
показати весь коментар
16.02.2022 12:32 Відповісти
не оскуднела Украинская Земля на ИДИОТОВ?
показати весь коментар
16.02.2022 12:41 Відповісти
Все буде залежати від того, коли відбудуться парламентські вибори.
Якщо у 2023 році, тоді вони пройдуть за змішаною системою 50% пропорційна, 50% мажоритарка.
Тоді умовна партія переможець, просто скупить, або змусить мажоритарщиків втупити в коаліцію і нічого суттєво не зміниться.
Якщо вибори відбудуться в 2024 році, тоді вони пройдуть вже за новим виборчим кодексом, де мажоритарщиків не буде. а будуть лише партії та блоки. В такому випадку, багато чого буде залежати від того, хто стане Президентом України в 2024.
показати весь коментар
16.02.2022 12:45 Відповісти
А Петя с Вовой разве не проводили реформ КМИС, Социс и прочих контор этого плана?Особенно Пете надо было этим заняться, а то 73% против него голосовавших , как залп "шилки" по "кукурузнику"!
показати весь коментар
16.02.2022 12:53 Відповісти
Помнится бртушке рузге из Ангола и кубино буритос с Шилки не могли валить цесны буров
показати весь коментар
16.02.2022 12:55 Відповісти
НЕ ссы, друган! Реформированные КМИСы и проч. защитят Киев и страну лучше, чем любая скорострельная шняга в неумелых руках!
показати весь коментар
16.02.2022 13:04 Відповісти
гога, жора или как тебя, молчи уже
показати весь коментар
16.02.2022 14:59 Відповісти
Виходить, що їм ще мало. Путін ще мало їх вбив.
Південь / Схід
ОПЗЖ 16,4 / 26,5
Мураєв 7,2 / 18,8
Шарій 4,4 / 6,9
-------------
28,0 / 52,2
показати весь коментар
16.02.2022 13:07 Відповісти
Тільки Порошенко і ЄС, ефективно захищає зараз Україну усіма силами. Чомусь тільки його партія в Україні, активно просуває курс на НАТО та ЄС. Порошенко не ідеальний, але його курс на захід - це те що повинні обирати українці, а не його особистість. Ідеальних немає, не було і не буде, а той, хто нас рухає в НАТО і ЄС, той є. Це Порошенко і його команда професіоналів. Іншої такої команди в Україні немає. Шкода. Було б більше таких людей, було б краще. А всім, хто захищає зе і його ганебні дії по примирення путіна, - ганьба, бо вони розвалюють країну, захищаючи свого зе. Не знаю, за гроші, чи просто так. Якщо просто так, то вони просто ракова пухлина, як сказав Віталій Портніков днями в Ранденву Яніни Соколової і їх потрібно "вилікувати". Для мене це звучить, як переконати. Ціни на продукти, комірне, відсутність перспектив, обмани від зеленої плісняви, думаю їх вже трохи почали хвилювати. Може вони це зможуть колись пов'язати з їх вибором в 2019 році. Тоді і Україна може вилікується від популізму і "безмізкізму", якими були інфіковані люди олігархічними каналами в 2019 році. Але лікування - це процес, його повинен хтось просувати і проводити, тому нам, пасіонарним патріотам, треба працювати над зміною думки людей, щоб у ЄС було не 22%, як зараз, а 52% в першому турі. І люди вже хотіли позачергових парламентських виборів в цьому році і вимагали це від зе. В 2019 році Порошенко шельмували через консенсус олігархів і путіна. У Ахметова було при Порошенко 2.6 мільярди доларів, при Зе стало 12 за 2.5 роки. Непогано? І так у них в усіх. Тому їм Порошенко і не подобався олігархам. У путіна свої цілі, несумісні з нашим і передбачають або поневолення нас, або знащення. А люди (схоже їх було 73%) , які не вміють бачити картину більш широко, аналізувати, прораховувати наперед, дуже легко піддалися впливу зомбопомийок олігархічних і жадібності своєї, очікуючи дармовину у вигляді 4000$. Але отримали зедермовину і дєрмаків.
показати весь коментар
16.02.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 13:15 Відповісти
по моим подсчетам тут на Цензоре....ЕС - 98%...и Петро Алексеич безальтернативный президент)))))))))....будет подписывать "минск 5"
показати весь коментар
16.02.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 13:35 Відповісти
Гарно рахуєш. Головне гроші наші не рахуй, які ми готові витрачати на потреби армії, її забезпечення і на захист України і її захисників, яких переслідує Зе.
показати весь коментар
16.02.2022 13:38 Відповісти
Ти читаєш лєнта.ру ?
показати весь коментар
16.02.2022 14:52 Відповісти
Єдина проукраїнська і проєвропейська партія яка здатна пртистояти зеле-ватному кодлу це ЄС і Порох. тільки упоротий двбйб може це заперечувати. Як і те що на 90% ЄС в майбутньому парламенті з її 30% залишиться в опозиції бо коаліцію створювати немає з ким.
показати весь коментар
16.02.2022 14:04 Відповісти
согласен,только если бы он не был барыгой и не думал только о своем кармане!
показати весь коментар
16.02.2022 14:22 Відповісти
нах пшол дебл смішний.
показати весь коментар
16.02.2022 16:44 Відповісти
это все треп! расчитаный на дилетанта.
показати весь коментар
16.02.2022 14:19 Відповісти
ОПЗЖ, Розумна політика, Наші,Шарій -в сумі жахлива картина існуючої вати в Україні.Не приведи Господи війна з Рашою і вся ця нечисть або буде стріляти нам в спину або піде здаватися Путіну,а може і зустріне з хлібом-сіллю
показати весь коментар
16.02.2022 14:59 Відповісти
анонс продажу місць у партійних списках?
показати весь коментар
16.02.2022 15:08 Відповісти
25% в стране, тупорыло- упоротых, красноперых совкодрочеров, 15% них-железобетонных! столько же, 25% людей с включенными мозгами и 15% из них- жел\бет патриотов, остальные -ситуационные пох..исты, кто больше Лэси или гречки даст....если есть в стране столько голосующих за прохиндея петуШарика, Шлюшка, Замурашки, упоротого нациста-сиониста Изи желчного+Илька Дурка из Зажопы, бестолочи, к тому же еще и безпартийной, Разумка, такую страну непуганных идиотов, только Пиночет привести в чувство может или из аналогов кто, известных..
показати весь коментар
16.02.2022 15:17 Відповісти
если этот рейтинг хотя бы на половину правдив, то 30% живущих в Украине, гражданами их назвать язык не поворачивается, тупая быдло-вата с промытым спинным мозгом, который им заменяет головной. надеюсь, что этот рейтинг купленный, но червячок сомнения точит...
показати весь коментар
16.02.2022 15:34 Відповісти
 
 