Наступного тижня може відбутися позачергове пленарне засідання ВР щодо справи Трухіна, - Арахамія

Наступного тижня може відбутися позачергове пленарне засідання щодо справи "слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВРУ сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Зараз інші пріоритети. Але ми це (позачергове засідання. - Ред.) зробимо. Коли? Думаю, наступного тижня, якщо ми зробимо його пленарним. Більш вірогідно, що в середу. Тому що це на годину коротший пленарний день", - зазначив він і додав, що якщо тиждень з 21 по 25 лютого буде не пленарним, то позачергове засідання проведуть на наступному пленарному за календарним графіком.

Арахамія також зауважив, що на найближчому засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання про позбавлення мандатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухін передумав складати мандат. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.