Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон депутатам та чиновникам, - Стефанчук

Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб в період воєнного стану, як тільки він пройде всі процедури.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам перед початком роботи Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук.

"Це додаткова мотиваційна річ для тих депутатів, які, на превеликий жаль, чомусь виїхали, але зараз повертаються з опущеними очима", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мільярдер Косюк запевнив, що він залишається в Україні: "Зберігаю спокій та веду бізнес в робочому ритмі". ФОТО

Стефанчук розповів, що багато депутатів повернулися, однак не зміг назвати точну кількість. Він зазначив, що два дні тому володів інформацією про те, що половина з тих, хто були за кордоном, вже в Україні.

"Найближчими днями ми знову побачимо повний зал", - додав голова Верховної Ради.