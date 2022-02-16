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Новини
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Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон депутатам та чиновникам, - Стефанчук

Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон депутатам та чиновникам, - Стефанчук

Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб в період воєнного стану, як тільки він пройде всі процедури.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам перед початком роботи Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук.

"Це додаткова мотиваційна річ для тих депутатів, які, на превеликий жаль, чомусь виїхали, але зараз повертаються з опущеними очима", - зазначив він.

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Стефанчук розповів, що багато депутатів повернулися, однак не зміг назвати точну кількість. Він зазначив, що два дні тому володів інформацією про те, що половина з тих, хто були за кордоном, вже в Україні.

"Найближчими днями ми знову побачимо повний зал", - додав голова Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14949) кордон (4754) депутат (1773) паніка (30) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+19
А може відразу проголосувати і за заборону на повернення для тих хто все таки встиг здриснути?!
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16.02.2022 11:08
+13
Заборона виїзду буде для вчителів, лікарів, бюджетників, журналістів щоб не робили великого скупчення в аеропортах коли депутати в наступний раз будуть виїзджати.
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16.02.2022 11:06
+9
1000% поддерживаю. Те кто сидит на нашей шее и за наш счет должны с нами быть до конца в любой ситуации. А тех кто убежал в трудную минуту на список и под жопу с конфискацией имущества
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16.02.2022 11:08
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Це по європєйськи. Приклад для західної демократії.
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16.02.2022 11:04 Відповісти
а на каком основании депутаты ******** за границу? выходные дни или отпуск по беременности мозга? какая причина отсутствия госслужащего на рабочем месте?
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16.02.2022 11:13 Відповісти
все просто- там у них избирательные округа - Мальдивский, Испанский (у контуженного нарика кивуни), дубаевский (у воной), Кипрский ( у многих)
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16.02.2022 11:17 Відповісти
Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей. (с)
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16.02.2022 11:29 Відповісти
Лехторат поехал за границу, и позвал избранника к себе, как он мог отказать и не поехать, только муки выбора были в какую страну полететь.
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16.02.2022 11:17 Відповісти
І шо тепер? Здравствуй совок?
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16.02.2022 11:19 Відповісти
причём здесь совок? если такое поразительное количество депутатов "слуги народа" и "опзж", в опасный период для Украины ******** из страны, в то время как их ф-ции необходимы для активного принятия законов, значит нужно ввести запрет на выезд депутатов и получения разрешения на это действие в специальном порядк
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16.02.2022 11:26 Відповісти
ото ж, как можно было выбрать во власть такое тупое и сцыкливое быдло, как "слуги народа" и "опзж"-опников, которые очканули 100 тысяч орков, в то время, как только Украинская Армия - это 250 тысяч бойцов!! какие шансы есть у 100-тысячной толпы расейской салдатни, если они 150-тысячным контингентов не могли захватить Джохар в течении 2х месяцев!!! а Джохар обороняли старики и молодёж - жители этого города
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16.02.2022 11:32 Відповісти
це все для того, шоб аліну паш не випустити на євробачення
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16.02.2022 11:28 Відповісти
Заборона виїзду буде для вчителів, лікарів, бюджетників, журналістів щоб не робили великого скупчення в аеропортах коли депутати в наступний раз будуть виїзджати.
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16.02.2022 11:06 Відповісти
саме так) Не зроблять же вони заборону для зелоха та його шобли на виъзд до Оману, Катара та на Сейшели в той час коли кацапи збирають орди на кордонах з Україною.
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16.02.2022 11:11 Відповісти
виїжджати - правильно по-українському
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16.02.2022 11:30 Відповісти
а хто такий "український" ?

язик ?
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16.02.2022 11:44 Відповісти
ось ти себе викрив...еге ж, заливний

В українській мові правильно вживати три варіанти: говорити українською [мовою], говорити по-українському та говорити по-українськи.
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16.02.2022 11:53 Відповісти
та я знаю, шо написано в правилах )))

там і досі русизмів аж по крокви.

ти мені з логічної точки зору поясни, шо таке "по-українському".

стосовно "українською (мовою)" я розумію

стосовно "по-українськи (відповідь на питання як ?) я також розумію,

а от шо таке "по-українському" ?
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16.02.2022 12:18 Відповісти
отже, ти знаєш, що це правило...
чому звертаєшся до мене за поясненнями правил, котрі, як людина обізнана, і так знаєш?...
...дивний, ти, якийсь
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16.02.2022 12:36 Відповісти
та гедзь якийсь напав
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16.02.2022 12:47 Відповісти
А може відразу проголосувати і за заборону на повернення для тих хто все таки встиг здриснути?!
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16.02.2022 11:08 Відповісти
Ківа!!!
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16.02.2022 11:14 Відповісти
1000% поддерживаю. Те кто сидит на нашей шее и за наш счет должны с нами быть до конца в любой ситуации. А тех кто убежал в трудную минуту на список и под жопу с конфискацией имущества
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16.02.2022 11:08 Відповісти
Насильно мил не будешь, хер они проголосуют, разве что, РНБО? Это только слухи, а если шо? Хер найдешь и с огнем.
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16.02.2022 11:10 Відповісти
Мда.свобода во всей красе,кто не хочет воевать тот и под дулом автомата не будет воевать,вы хоть тех кто желает экипируйте нормально
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16.02.2022 11:13 Відповісти
Не всі люди войовничі. І це добре.
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11.06.2022 11:55 Відповісти
Крысы трусливые! Хотелось бы видеть полный список "чемоданчиков" с указанием фракции.
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16.02.2022 11:13 Відповісти
головне, щоб цей закон сподобався бандіту ахмєтову, аферисту каломойському і всяким там пдорасам шуфрічям, ківам і рабіновічям.
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16.02.2022 11:15 Відповісти
Так ты не подписывай командировки они не поедут.
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16.02.2022 11:19 Відповісти
Казали що Ахметка був здриснув, а потім нахвалявся бути сьогодні в Маріуполі. Мабуть щось знає.
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16.02.2022 11:21 Відповісти
А что толку от этого запрета...если они тикать начнут еще за неделю до обьявления того военного положения??
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16.02.2022 11:29 Відповісти
Зеля боїться, що коли він підписуватиме капіуляцію, багато хто з його однодумців опиняться за кордоном і не підтримають його в боротьбі з народом.
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16.02.2022 11:32 Відповісти
Рада розгляне. Але монобільшовики не проголосують.
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16.02.2022 11:33 Відповісти
Не пугайте их преждевременно, а то все свалят до принятия закона и некому за него голосовать будет..
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16.02.2022 11:36 Відповісти
а зеля разве вводил военное положение, они бы и так уехали
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16.02.2022 11:36 Відповісти
підозра по дезертирам і ківі де?
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16.02.2022 11:38 Відповісти
Черговий лохотрон - діяльність для 73%, а результат - шоу, якіми сумлінні.
Під час воєнного стану закони не діють.
Виконуються розпорядження військової адміністрації, яка може заборонти будь-що, в тому числі і виїзд за кордон.
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16.02.2022 11:44 Відповісти
Так они срыгнут за бугор, а потом дистанционно примут военное положение)))))
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16.02.2022 11:45 Відповісти
Еще срочно нужен запрет на выезд всех, кто допущен к гостайне!
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16.02.2022 11:51 Відповісти
не надо ездить в страну-агрессор, это абсурд, мало того, что ездят некоторые, еще и несут там на передачах всякую чушь, галимую..., вопрос, зачем?
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16.02.2022 12:18 Відповісти
Я якось казав. Що почнеться заворушка у нас на кордоні, відразу криси та щурі почнуть втікати. Щур та підла криса Ілля Кива, ти де? Рабінович твій друг паскудний. Хто проголосує заопсж, того забити потрібно.
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16.02.2022 12:37 Відповісти
Один Андрюша вывез 600 млн грн и никто не заметил..

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом - этичности ее размеров.
Также в компании подчеркнули: утверждения Коболева, которые тот транслирует через различные СМИ, считают заведомо ложными, неблаговидными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.
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16.02.2022 13:07 Відповісти
 
 