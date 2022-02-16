Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон депутатам та чиновникам, - Стефанчук
Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб в період воєнного стану, як тільки він пройде всі процедури.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам перед початком роботи Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук.
"Це додаткова мотиваційна річ для тих депутатів, які, на превеликий жаль, чомусь виїхали, але зараз повертаються з опущеними очима", - зазначив він.
Стефанчук розповів, що багато депутатів повернулися, однак не зміг назвати точну кількість. Він зазначив, що два дні тому володів інформацією про те, що половина з тих, хто були за кордоном, вже в Україні.
"Найближчими днями ми знову побачимо повний зал", - додав голова Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей. (с)
язик ?
В українській мові правильно вживати три варіанти: говорити українською [мовою], говорити по-українському та говорити по-українськи.
там і досі русизмів аж по крокви.
ти мені з логічної точки зору поясни, шо таке "по-українському".
стосовно "українською (мовою)" я розумію
стосовно "по-українськи (відповідь на питання як ?) я також розумію,
а от шо таке "по-українському" ?
чому звертаєшся до мене за поясненнями правил, котрі, як людина обізнана, і так знаєш?...
...дивний, ти, якийсь
Під час воєнного стану закони не діють.
Виконуються розпорядження військової адміністрації, яка може заборонти будь-що, в тому числі і виїзд за кордон.
В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом - этичности ее размеров.
Также в компании подчеркнули: утверждения Коболева, которые тот транслирует через различные СМИ, считают заведомо ложными, неблаговидными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.