Деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР", - Маасікас

Деякі лідери Євросоюзу закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. "Л/ДНР".

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є певні розмови про це. Я бачив, що деякі лідери ЄС закликають до санкцій також у разі, якщо це визнання відбудеться. Але я хочу наголосити, що цього поки що не сталося", - сказав Маасікас.

Дипломат зазначив, що визнання РФ так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України.

"Насамперед, рішення ще не було ухвалено. Але йдеться про розмахування ще однією зброєю, демонстрування, що "ми готові зробити і це". Звісно, визнання так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України, оскільки ви знаєте, як ці дві так звані республіки розглядають свою територію", - пояснив Маасікас.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження санкцій у зв'язку з паспортизацією Росією населення на окупованих територіях, посол зазначив:

"ЄС постійно звертав увагу всіх, що ці цілі принаймні суперечать духу мінських угод, що це не допомагає і що це несприятлива практика", - розповів він.

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Маасікас наголосив, що якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін своїми діями, то це небачена єдність західного світу.

"Ви щойно бачили всіх послів ЄС, які покладали квіти і вшановували жертв цієї війни, агресії. Я ніколи не бачив настільки доброї координації не лише між країнами-членами ЄС та інституціями ЄС, а й між ЄС та його трансатлантичними партнерами і Сполученим Королівством. Тож якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін, то це небачена єдність західного світу", - підсумував голова представництва ЄС.