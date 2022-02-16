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Деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР", - Маасікас

Деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі

Деякі лідери Євросоюзу закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. "Л/ДНР".

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є певні розмови про це. Я бачив, що деякі лідери ЄС закликають до санкцій також у разі, якщо це визнання відбудеться. Але я хочу наголосити, що цього поки що не сталося", - сказав Маасікас.

Дипломат зазначив, що визнання РФ так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України.

"Насамперед, рішення ще не було ухвалено. Але йдеться про розмахування ще однією зброєю, демонстрування, що "ми готові зробити і це". Звісно, визнання так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України, оскільки ви знаєте, як ці дві так звані республіки розглядають свою територію", - пояснив Маасікас.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження санкцій у зв'язку з паспортизацією Росією населення на окупованих територіях, посол зазначив:

"ЄС постійно звертав увагу всіх, що ці цілі принаймні суперечать духу мінських угод, що це не допомагає і що це несприятлива практика", - розповів він.

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Маасікас наголосив, що якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін своїми діями, то це небачена єдність західного світу.

"Ви щойно бачили всіх послів ЄС, які покладали квіти і вшановували жертв цієї війни, агресії. Я ніколи не бачив настільки доброї координації не лише між країнами-членами ЄС та інституціями ЄС, а й між ЄС та його трансатлантичними партнерами і Сполученим Королівством. Тож якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін, то це небачена єдність західного світу", - підсумував голова представництва ЄС.

Автор: 

Держдума (734) путін володимир (23772) санкції (11790) Євросоюз (13358) Матті Маасікас (134) ОРДЛО (320)


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признаете - введем санкции

не ********* с донбасса - введем санкции

не ********* из крыма - введем санкции
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16.02.2022 11:18 Відповісти
В том то и дело, что некоторые. Подозреваю, что Байден против санкций будет. Вся надежда на американских сенаторов
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16.02.2022 11:20 Відповісти
Байден один з лідерів ЄС?
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16.02.2022 11:27 Відповісти
🇪🇪💙💛
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16.02.2022 11:23 Відповісти
коли в ЄС використовують словосполучення"де-які підтримують" .то це вказує на те ,що рашист прикупив "де-яких" котрі не будуть підтримувати.Меркельша таки з "капутіним" створили в Україні "фурункул" за взаємної згоди і згідно рашистської інфекції(війни).котрий потрібно буде лікувати не один десяток років.Щоб Бог примножив і рашистам і фріцам "того добра".котре вони створили в Україні для її народу -.сторицею
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16.02.2022 11:24 Відповісти
Не думаю, что фюреру репоедов нужен еще один гиморой на его старческий тухес. После того, как Байден поставил его раком за Украину и европейские лидеры его отимели по полной программе, ***** не хочется перед своей ордой выглядеть опущенным, стая шакалов под его руководством этого не поймет. Поэтому для отвлечения внимания скрепных поносцев и была придумана эта муйня с лугандонией и даунбассом.
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16.02.2022 11:48 Відповісти
 
 