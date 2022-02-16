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За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,1% серед тих, хто визначився з вибором) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,8%).

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку продовжує мати В. Зеленський, за якого проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто формально В. Зеленський – на першому місці, П. Порошенко – на другому місці. До трійкилідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,3% і 8,3%), Д. Разумков (5,5% і 7,2%), Є. Мураєв (4,9% і 6,5%), І. Смешко (4,6% і 6,1%), В. Гройсман (3,6% і 4,8%), О. Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Ю. Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу – у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між В. Зеленським і П. Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця – 3,3%", - зазначили автори дослідження.

За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС 01
За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС 02
За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС 03

Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Порошенко Петро (15166) рейтинг (1650) Тимошенко Юлія (4697) КМІС (334)


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Топ коментарі
+52
ну как так??? неужели настолько много у нас идиотов в стране??
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16.02.2022 11:21
+47
25 за нарика? не смешите
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16.02.2022 11:18
+34
Трясця! Коли вже нарід розуму набереться?
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16.02.2022 11:21
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если вы вступили в дерьмо то это к деньжатам...
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16.02.2022 12:11 Відповісти
Покажіть мені цих 25% дибіліі
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16.02.2022 12:25 Відповісти
Всі на цензорі порошкоботи
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Какое же ты тупое
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16.02.2022 13:45 Відповісти
та то Єрмак через Подоляка платить грекам. Он мурзаев почав плакати - і вже входить в "число гвардейцев кардинала". Попандопулоси працюють разово чи сидять на ставці ? Таки на ставці! Буба спереду а 4 консерви зад прикривають. Як колись іронізував Медведчук - " з святом демократії, товариші"
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16.02.2022 12:28 Відповісти
Долб...бы не истребимы, вот эти 25% это реально биомусор с полностью протухшими мозгами до них не доходит, что они голосуют не за малоПИД....роского, бениного, Нарко-дегенерата, а за пархатого кидалу гАвномойского!
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16.02.2022 12:29 Відповісти
Сценка в АТБ: выгружает она из телеги кулёк с яйцами.Кулёк рвётся яйца разлетаются.Она-Шо у вас кульки как сопли,я за это платить не буду,позовите главного! Кассирша-Президента штоли?/--я хоть поржала наконец-то....
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16.02.2022 12:29 Відповісти
25% населения нашей страны состоят из полных ********* и откровенных врагов Украины! Ни один здравомыслящий гражданин не будет голосовать за это шутовское ******, который только на одних дорогах украл больше 100 млрд!
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16.02.2022 12:33 Відповісти
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16.02.2022 12:34 Відповісти
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16.02.2022 12:40 Відповісти
2 Квітня 2015 18:09
Несмішні тарифи - на день сміху. З 1 квітня 2015-го мінімальний тариф на газ для населення зріс в 3,3 рази - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.
Тариф на газ для приготування їжі зростає в 6 разів - до 7 188 грн за тисячу кубометрів.
Тариф на тепло на 72% - до 537,2 грн за Гкал.
Також з квітня дорожчає світло в середньому на 19%.
Найближчим часом з 1 травня ще на 40% зростуть тарифи на воду.
До Вашої уваги інфографіка Інститут суспільних досліджень - ISS про життя за новими тарифами (наведено домоволодіння без лічильників).
http://ck.ridna.ua/2015/04/02/zhyttya-za-pershokvitnevymy-taryfamy-skilky-i-za-scho-infohrafika/

,............................
Уряд України 27 квітня 2016 року встановив єдину ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, тим самим здійснивши давню мрію відмовитися
від перехресного субсидування в економці країни.

Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це останнє підвищення ціни природного газу. Однак не варто сподіватися марно.
Це останнє підвищення ціни газу згідно з домовленостями, зафіксованими в меморандумі з МВФ від 2015 року.

Поточна ціна газу багато в чому залежить від сталих низьких цін на енергоносії, які спостерігаються в останні 1,5 року.
Але якщо на глобальному ринку природний газ знову піде на зростання, то і його ціна на внутрішньому українському ринку також зросте
https://www.slovoidilo.ua/2016/04/28/infografika/ekonomika/yak-zrostut-taryfy-pislya-pidvyshhennya-kabminom-cziny-na-haz

................................
Підвищення ціни на газ допоможе Україні й далі отримувати міжнародне фінансування.
Джерело: https://censor.net/n3083868
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16.02.2022 23:32 Відповісти
порося з"їж канхветку і розлаб булочкі.

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16.02.2022 23:35 Відповісти
ванько це ти
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17.02.2022 08:19 Відповісти
Хто за ціх всіх йолопів взагалі буде голосувати. Своїм #іздежем вже готують людей до "правильного"голосування. Важливо не те, як проголосують, але як порахують.
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16.02.2022 12:37 Відповісти
это совсем твердолобые походу 25%
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16.02.2022 12:38 Відповісти
Після всіх зашкварів слуг: Трухін, Трубіцин, Кузьміних рейтинг клоуна росте. Бидло невиліковне.

24.01.22. Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

16.02.22. За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС.

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16.02.2022 12:40 Відповісти
Якісь дивні показники. В обох опитуваннях у Тимошенко - 11,8. СоУпаденіЄ?
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16.02.2022 12:44 Відповісти
У неї по селах і сільських райцентрах ядерний електорат стабільний.
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16.02.2022 13:09 Відповісти
Зрозуміло, що він є. Та таке співпадіння у відсотках ...
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16.02.2022 13:19 Відповісти
Це говорить про те, що у неї вже не має приросту і ще не має відтоку електорату.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Більше цікавить результат другого туру, але останнім часом цю інформацію чомусь перестали публікувати.
І я навіть здогадуюся чому!
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16.02.2022 13:02 Відповісти
все поділено між олігархами
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16.02.2022 13:07 Відповісти
Без крупного національного бізнесу жодна держава не існуватиме. З олігархами не боротися треба, а збільшувати їхнє число, тоді воббчи одне з одним вони невілюватис=муть впливи одне одного.
Де всі голі, там ні хто не голоий!
Де багато олігархів там ніхо не олігарх!
Ви думаєте їх немає у США? Є, але їх там не 5, а 5000!
А ще треба розділяти просто крупний бізнес і олігархічний бузнес. Олігарх це той, хто може поставити державу раком і отримати те, що йому потрібно. Але скажіть мені, як може виробник цукерок, що володіє менш ніж 1/4 ринку кондитерки, щось диктувати державі? А от власник найбільшого банку може лякати державу фінансовою катастрофою, а власник половини енергетики теж завжди примусить до себе прислухатися.
Але якщо б справжніх а не вигаданих олігархів у нас було не 3, а хоча б 30, то вони б нівелювали впливи одне одного і було б так, наче їх взагалі немає.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Власник Порошенко купив за копійки найбільшу кондитерську фабрику ім. Карла Маркса. Ви вмієте витати Вікіпедію? Прочитайте про Порошенка. Як він свій бізнес піднімав сидічи при всих президентах біля державного корита, тобто бюджету. Прийшовши на президента, він тільки за пять років президенства став власником 75 компаній (по його декларації). Він гроші вкладав у державу, брав з цього проценти і розширяв свій бізнес. На війні скажене бабло заробив, купив собі ще два телеканали до 5-го, що був . Я вже мовчу про знищення банків та боєскладів. Олігарх, навіть таке падло як і Ахметов з Коломойським при бюджеті не сиділи, а робили свій бізнес самі. Оце і є та різниця між олігархами тими і чиряком на бюджеті - порошенком . В нього бізнес на наші гроші вибудований. Вам це до голів колись дійде? Гордіться й надалі патріотом.
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16.02.2022 13:33 Відповісти
Та й добре що купив . Тепер вона працює і дає хорошу роботу сотням людей . А могла б бути порізаною на металобрухт і на її місці виріс би якийсь черговий трц . Якби її не викупив Порошенко . .
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16.02.2022 13:41 Відповісти
Не викупив би Порошенко, викупив би справжній бізнесмен, а не це канцелярське падло.
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16.02.2022 17:43 Відповісти
Не за копійки а на аукціоні. А далі, потік ображеної пролетарської свідомості. Сумно все це.
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16.02.2022 14:17 Відповісти
Де він взяв гроші, щоб купити на аукціоні? Ото ж у них такі аукціони злодійські.
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16.02.2022 15:45 Відповісти
На моїх очах у період з 2000 по 2008р одна малюсінька фірмочка з 5 осіб, що займалася мембранними покрівлями, перетворилася у крупну будівельну компанію, що мала 2 наново збудованих підприємства, завод металоконструкцій та завод стінових тришарових панелей і будувала по 300тис м2 логістики, торгцентрів, виробничих будівель за рік. Мали оборот до 100млн. євро.
Бізнес це такий само талант, як вміння малювати чи писати музику і повірте, якщо ви здатні лише копати, або не копати, то це не є чеснотою.
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16.02.2022 18:22 Відповісти
У нас пролетарська свідомість, а у петра свідомість бюджетного ненажери. Нам теж прикро і це відчувають всі українці на своїх карманах.
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16.02.2022 17:41 Відповісти
Написав дурницю. Причина вашої ненависті у вас самих. Ви знаєте, що якби опинилися на його місці, то крали б безбожно, а "він" не може бути кращим за вас.
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16.02.2022 18:25 Відповісти
назовите альтернативу
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16.02.2022 18:30 Відповісти
дуже смачні цукерки, різноманіття тортів і тістечок. при чому тут вікіпендія, та й ще рашинська? купую тільки Рошен, бо якістна продукція. а тобі цукерки Коровка, га?
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Видно, що мізки шоколадом залиті.
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16.02.2022 20:02 Відповісти
Видно,что у тебя их вообще нет. Жизнь медуз вообще без мозгов милионы лет дает тебе надежду
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17.02.2022 08:18 Відповісти
главное не зеленым говном , который у тебя, вместо мозгов.
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17.02.2022 22:12 Відповісти
Коломойський дістає з рукава козирну шістку! Вау!
https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY
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16.02.2022 12:41 Відповісти
Серед моїх знайомих зеідіотів немає ....
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16.02.2022 12:43 Відповісти
Аналогічно. Не залишилось жодного.
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16.02.2022 12:44 Відповісти
Брехня.
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Ці "опросіки" - звичайні маніпуляції українцями...бо лише реальні вибори можуть показати реальну підтримку кандидатів... А якщо врахувати передвиборчу агітацію і реальні розміри грабування країни зеленими більшовиками, то результати будуть взагалі іншими
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16.02.2022 12:49 Відповісти
Зеленский-наш Президент !
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Ми не проти, забирайте.
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16.02.2022 13:20 Відповісти
кто эти люди что постоянно готовы голосовать за Тимошенко
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16.02.2022 13:00 Відповісти
Нормальні люди. Але їх відносно мало.

Упоротих значно більше. А нестабільна обстановка сприяє росту їх популяції.
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16.02.2022 13:04 Відповісти
У моего бати знакомый,всё время слушал Юлю.Как она решила засудить тарифы.Подала иск какой то.Или не подавала,не знаю.Но факт,шо знакомый растопырив уши,слушал её медовые речи на шоу,как она откатит через суд тарифы.Короче этот знакомый,уверенный,шо так и будет,тупо не платил коммуналку,и всем рассказывал,шо Юля выграет суд и коммунальщики, ещё ему будут должны.В итоге получил письмо из суда с повесткой на суд по неуплате.
Так я вот думаю,не слушал бы медовые речи,может и проблем у него небыло-это первое.И во-вторых,Юля понимает цену своему популизму?Или это она намеренно вгоняет людей в долги,рассказывая на шоу,такие вещи
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Не зомбовані олігархічними телеканалами. Вміють думати і робити висновки. А чого ж цю дуру з вищою освітою , з незліченними заводами та фабриками не впускають у своє коло олігархи? Га? Довбодятли?
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Ось вони . На кацапії є - отряди путіна , а в Україні є отряди - ВАНИ . .
.
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16.02.2022 13:51 Відповісти
мені просто цікаво. кого свинарчуки не облили ще своїм, брудом,,,,????? свинарчуки тільки про ОПЗЖопа мовчки.
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16.02.2022 14:35 Відповісти
Це Ви свинарчуками називаєте Ваву і його команду? Тоді Ви помилилися, вони реальні кнурчуки, грабують країну посеред білого дня і заганяють нарід у злидні. Такі ціни, що вже ніхто не вибирає який корисний і смачний хліб, а на який залишилися кошти. Все піднялося в цінах, бо гроші конвертують в долари і виводять в офшори, а для наріду друкують фантики, які не підкріплені товаром. Це і є Кнурчуки.
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16.02.2022 14:45 Відповісти
обоє рябоє і папиреднікі які були при владі і прі папіредніках і ті що зараз.
давайте свіжих. ці вже ПРокисли. і і від них вже погано несе
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17.02.2022 06:41 Відповісти
Опять хочется,новыхлиц,,? Арохамиями не наелись?
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17.02.2022 08:22 Відповісти
Ага , значить , якщо заюльки поливають брудом мене і політика якому я довіряю , то я маю мовчати . ? .. Тобто - обливання брудом має йти тільки в одну сторону , а коли йде атвєтка то це вже не за правилами , так . ?
Вам 73 %-ним говорили перед виборами у 2019 му , вас просили - не починайте війну проти Пороха ,, не починайте війну з його прихильниками , не плюйте в колодязь ,, бо ви цю війну не виграєте .! Вам тоді було пох . А тепер тебе щось не влаштовує , пц .. .
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16.02.2022 14:47 Відповісти
я про порошенка нічого не говорив. чи на ворові шапка горить. ??? відчувши про кого йде річ.
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17.02.2022 06:34 Відповісти
Тобто - згадуючи свинарчуків , в контексті , ти не мав на увазі Порошенка .. ? То навіщо їх було згадувати взагалі ?
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17.02.2022 08:38 Відповісти
Більше цікавить результат другого туру, але останнім часом цю інформацію чомусь перестали публікувати.
І я навіть здогадуюся чому!
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16.02.2022 13:01 Відповісти
порошенко в другому турі програє всім, крім ОПЗЖопа
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16.02.2022 14:30 Відповісти
. .
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16.02.2022 14:52 Відповісти
усі не згодні ні на що, не можна обирати жодного, попередники вже накуролєсили
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16.02.2022 13:08 Відповісти
Що саме накуролесили попередники, конкретніше, будьте ласкаві.
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16.02.2022 13:22 Відповісти
.
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16.02.2022 13:47 Відповісти
против человечества"

- да не согласен я... с обоими Шариков_cut
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16.02.2022 13:53 Відповісти
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16.02.2022 13:47 Відповісти
Yes ЕC !!!!

все буде Україна !
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16.02.2022 13:48 Відповісти
Удивительное чудо--среди моих недалеких знакомых и родственников, проголосовавших в 19 за зеленского по разным причинам ,кроме матов и слюней возмущения, не осталось надежд на халяву от клоуна и слов поддержки ,,найвэлычнейшего,,. Откуда рейтинг у во всем обосравшегося?
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16.02.2022 13:55 Відповісти
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16.02.2022 18:10 Відповісти
У зе-шмарклів ще жевріє надія посадити Порошенка. Іншими чинниками пояснити такий рейтинг зеленої жаби просто немаожливо.
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16.02.2022 14:10 Відповісти
єдине що можно можно стверджувати так це те що якщо барига добереться знову до гетьманської булави, то він як і )(*ло вже її нікому більше не віддасть. тільки після того як через вперед ногами. бо не красти при владі не вміє а залишити булаву потім , можуть і до буцигарні... добрі люди на периховання...
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16.02.2022 14:24 Відповісти
Твой зеленый барыга до булавы уже не доберется. Обосрались вы с ним вместе везде
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17.02.2022 08:25 Відповісти
полные ИДИОТЫ пишущие эту чушь,расчитаная на недоумков!
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16.02.2022 14:29 Відповісти
Виграє той кандидат у президенти у 2024 році, хто пообіцяє посадити Зеленського і його всю шоблу, включаючи і Беню.
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16.02.2022 14:48 Відповісти
Напевно. Бо люди вважають, що від поганої вівці хоч шерсті клок. Що який смисл голосувати за тих, хто такого й не пообіцяє. Але ж справа в тому що хто б таке не пообіцяв, він садити не буде. Брехуни й шахраї.
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16.02.2022 16:08 Відповісти
Межолигархические разборки ботов.

В действительности необходимо делать системные изменения для ликвидации криминальной кланово-олигархической системы и введения демократии, которой у нас никогда не было.

Кучма создал такую систему, а никто из последщих президентов ничего не делал для ее ликвидации. Каждого из них она устраивала, так как каждый из них ставленник этой системы в политике.
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16.02.2022 16:02 Відповісти
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16.02.2022 18:11 Відповісти
Я не вр*ю що в Україні 25% ідіотів і біомусора. Думаю до 10% знайдеться. А рейтинг 25%подають для того щоб фальсифікувати вибори.
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16.02.2022 18:27 Відповісти
мене ні разу не спитали. як проходить опитування? може хтось знає?
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16.02.2022 20:44 Відповісти
Невже у нас 46,9 відсотків дурнів і тільки 11 відсотків людей в яких з головою порядок ? Думаю за Зеленського набрехали, бо не одного дурня не знаю, хіба може лисий з кварталу. А за Пороха може перебільшено, але доля правди є, на фоні зелених дегенератів мародер більш респектабельно виглядає та мародер це невиліковне. Потрібно заборонити на законодавчому рівні другу спробу. Обісрався один раз і досить. Хто хоче ще понюхати, нехай це робить десь в іншому місці, типу приват, а не на Банковій.
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16.02.2022 23:31 Відповісти
Знову за гроші вкраденні з бюджета України агент російських спецслужб П.Порошенко міряється піськами з екс головним продюсером канала"Інтер В.Зеленським.
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16.02.2022 23:43 Відповісти
Сто відсотків!
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17.02.2022 09:10 Відповісти
Порошенко:Илловайск,Дебальцево сдал!Устраивал сотни перемирий на фронте,когда нашим не давали стрелять .Тогда погибли тысячи воинов всу....Снизил ставку есв в 2 раза,тем самым снизил поступления в пенсионный фонд в два раза и обрек всех пенсионеров на голодное существование.А олигархи при нем увеличили своё состояние в 2 раза!И это в воюющей стране!Минимальная зарплата в 2018 году 2660 гр на февраль месяц.Моя зарплата тогда была 2880 гр ))И это при ценах как сейчас.Долларе 28.6 грБензине 28 гр литр! Газе 8550 гр.Порошенко подорвал 6 крупных складов с боеприпасами!Сейчас не было подорвано ни одного!!! Голосуйте за Порошенко!И русские танки будут стоять в Киеве на майдане!Почему при Порошенко США дали Украине всего 200 джавелинов,а при комике 200 тонн джавелинов???Тогда вероятность захвата Украины была в 100 раз больше чем сейчас!И тогда уже стояли русские дивизии для вторжения в Украину со стороны России...Что нельзя было подтянуть пару дивизионов град и расчистить за пару суток такой коридор для выхода всу из Илловайска ,что от русских и пыли даже не осталось!Но нужно было завести всу в ловушку и подло расстрелять!!!Почему никто не понес до сих пор за это наказание ?За это предательство!!!
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17.02.2022 09:09 Відповісти
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