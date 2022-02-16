За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,1% серед тих, хто визначився з вибором) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,8%).

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку продовжує мати В. Зеленський, за якого проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто формально В. Зеленський – на першому місці, П. Порошенко – на другому місці. До трійкилідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,3% і 8,3%), Д. Разумков (5,5% і 7,2%), Є. Мураєв (4,9% і 6,5%), І. Смешко (4,6% і 6,1%), В. Гройсман (3,6% і 4,8%), О. Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

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"Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Ю. Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу – у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між В. Зеленським і П. Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця – 3,3%", - зазначили автори дослідження.







Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.