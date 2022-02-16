За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,1% серед тих, хто визначився з вибором) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,8%).
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільшу підтримку продовжує мати В. Зеленський, за якого проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто формально В. Зеленський – на першому місці, П. Порошенко – на другому місці. До трійкилідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,3% і 8,3%), Д. Разумков (5,5% і 7,2%), Є. Мураєв (4,9% і 6,5%), І. Смешко (4,6% і 6,1%), В. Гройсман (3,6% і 4,8%), О. Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.
"Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Ю. Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу – у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між В. Зеленським і П. Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця – 3,3%", - зазначили автори дослідження.
Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
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Несмішні тарифи - на день сміху. З 1 квітня 2015-го мінімальний тариф на газ для населення зріс в 3,3 рази - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.
Тариф на газ для приготування їжі зростає в 6 разів - до 7 188 грн за тисячу кубометрів.
Тариф на тепло на 72% - до 537,2 грн за Гкал.
Також з квітня дорожчає світло в середньому на 19%.
Найближчим часом з 1 травня ще на 40% зростуть тарифи на воду.
До Вашої уваги інфографіка Інститут суспільних досліджень - ISS про життя за новими тарифами (наведено домоволодіння без лічильників).
http://ck.ridna.ua/2015/04/02/zhyttya-za-pershokvitnevymy-taryfamy-skilky-i-za-scho-infohrafika/
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Уряд України 27 квітня 2016 року встановив єдину ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, тим самим здійснивши давню мрію відмовитися
від перехресного субсидування в економці країни.
Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це останнє підвищення ціни природного газу. Однак не варто сподіватися марно.
Це останнє підвищення ціни газу згідно з домовленостями, зафіксованими в меморандумі з МВФ від 2015 року.
Поточна ціна газу багато в чому залежить від сталих низьких цін на енергоносії, які спостерігаються в останні 1,5 року.
Але якщо на глобальному ринку природний газ знову піде на зростання, то і його ціна на внутрішньому українському ринку також зросте
https://www.slovoidilo.ua/2016/04/28/infografika/ekonomika/yak-zrostut-taryfy-pislya-pidvyshhennya-kabminom-cziny-na-haz
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Підвищення ціни на газ допоможе Україні й далі отримувати міжнародне фінансування.
Джерело: https://censor.net/n3083868
24.01.22. Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС
16.02.22. За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС.
І я навіть здогадуюся чому!
Де всі голі, там ні хто не голоий!
Де багато олігархів там ніхо не олігарх!
Ви думаєте їх немає у США? Є, але їх там не 5, а 5000!
А ще треба розділяти просто крупний бізнес і олігархічний бузнес. Олігарх це той, хто може поставити державу раком і отримати те, що йому потрібно. Але скажіть мені, як може виробник цукерок, що володіє менш ніж 1/4 ринку кондитерки, щось диктувати державі? А от власник найбільшого банку може лякати державу фінансовою катастрофою, а власник половини енергетики теж завжди примусить до себе прислухатися.
Але якщо б справжніх а не вигаданих олігархів у нас було не 3, а хоча б 30, то вони б нівелювали впливи одне одного і було б так, наче їх взагалі немає.
Бізнес це такий само талант, як вміння малювати чи писати музику і повірте, якщо ви здатні лише копати, або не копати, то це не є чеснотою.
https://www.youtube.com/watch?v=sIkFV9gK_xY
Упоротих значно більше. А нестабільна обстановка сприяє росту їх популяції.
Так я вот думаю,не слушал бы медовые речи,может и проблем у него небыло-это первое.И во-вторых,Юля понимает цену своему популизму?Или это она намеренно вгоняет людей в долги,рассказывая на шоу,такие вещи
.
давайте свіжих. ці вже ПРокисли. і і від них вже погано несе
Вам 73 %-ним говорили перед виборами у 2019 му , вас просили - не починайте війну проти Пороха ,, не починайте війну з його прихильниками , не плюйте в колодязь ,, бо ви цю війну не виграєте .! Вам тоді було пох . А тепер тебе щось не влаштовує , пц .. .
І я навіть здогадуюся чому!
- да не согласен я... с обоими Шариков_cut
все буде Україна !
В действительности необходимо делать системные изменения для ликвидации криминальной кланово-олигархической системы и введения демократии, которой у нас никогда не было.
Кучма создал такую систему, а никто из последщих президентов ничего не делал для ее ликвидации. Каждого из них она устраивала, так как каждый из них ставленник этой системы в политике.