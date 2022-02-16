Кабмін умисно створив комісію з обрання глави НАБУ з дефектами, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, - нардеп "Голосу" Осадчук

За останні два дні Кабмін фактично зірвав конкурс на обрання директора НАБУ.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Вчора була створена конкурсна комісія, але це було зроблено з дефектами. … Я стверджую, що це є підставою для того, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, якщо раптом їм не подобатиметься кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро. Так як це вже відбулося зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Навіть якби не було історії з російською ескалацією для мене все одно було б очевидно, що Офіс Президента продовжуватиме робити в цьому питанні те, що й раніше", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

Осадчук розповів, що згідно закону повний склад комісії має бути сформований "в певну дату".

"Але було призначено лише п’ять осіб. Вчора призначили шосту. Однак, цього призначення фактично не відбулося, тому що у розпорядженні Кабінету Міністрів написано: цю особу призначили за умови, якщо вона вийде зі складу конкурсної комісії щодо САП, до складу якої входить ця особа. Тобто з формальної точки зору закладено дефект. Я стверджую, що це зроблено умисно, щоб забезпечити контроль, як за САП, так і за НАБУ", - зауважив нардеп.