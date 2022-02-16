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Кабмін умисно створив комісію з обрання глави НАБУ з дефектами, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, - нардеп "Голосу" Осадчук

Кабмін умисно створив комісію з обрання глави НАБУ з дефектами, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, - нардеп

За останні два дні Кабмін фактично зірвав конкурс на обрання директора НАБУ.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Вчора була створена конкурсна комісія, але це було зроблено з дефектами. … Я стверджую, що це є підставою для того, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, якщо раптом їм не подобатиметься кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро. Так як це вже відбулося зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Навіть якби не було історії з російською ескалацією для мене все одно було б очевидно, що Офіс Президента продовжуватиме робити в цьому питанні те, що й раніше", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

Осадчук розповів, що згідно закону повний склад комісії має бути сформований "в певну дату".

"Але було призначено лише п’ять осіб. Вчора призначили шосту. Однак, цього призначення фактично не відбулося, тому що у розпорядженні Кабінету Міністрів написано: цю особу призначили за умови, якщо вона вийде зі складу конкурсної комісії щодо САП, до складу якої входить ця особа. Тобто з формальної точки зору закладено дефект. Я стверджую, що це зроблено умисно, щоб забезпечити контроль, як за САП, так і за НАБУ", - зауважив нардеп.

Автор: 

НАБУ (5063) Кабмін (14077) Офіс Президента (2021) Осадчук Андрій (41) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+9
Татаров работает на кацапов , а Зеленский назначил Татарова и отмазал его от НАБУ.
Выводы делайте сами.
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16.02.2022 11:26
+4
Жидовские манёвры.
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16.02.2022 11:26
+4
Мати тут Зелю президентом однаково що мати президентом Путлера.
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16.02.2022 11:29
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Жидовские манёвры.
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16.02.2022 11:26 Відповісти
Татаров работает на кацапов , а Зеленский назначил Татарова и отмазал его от НАБУ.
Выводы делайте сами.
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16.02.2022 11:26 Відповісти
ДОбавлю еще , что после переизбрания Зеленского ,вернулся Портнов и против него закрыли УД.
Там все в связке ,у власти та же шайка ,что была при Януковиче.
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16.02.2022 11:37 Відповісти
Мати тут Зелю президентом однаково що мати президентом Путлера.
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16.02.2022 11:29 Відповісти
Всю корупційну ситуацію в країні розлююють бувші регіонали - "новые лица" Зеленського. Та не видумуйте нічого, як буде потрібно, то ніхто не буде звертати увагу на ці ДБР, СБУ, НАБУ, генпрокуроку, все вирішить Майдан і я бачу що до цього все йде. Тільки мають знати прикордонники, що якщо вони випустять за кордон цю шушуру через два роки, то будуть сидіти за них. Другий раз граблі не пройдуть.
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16.02.2022 11:30 Відповісти
а хто не дає нам зрк купол?
а кого саме більше у владі та бізнесі?
а хто не воює і не гине за Україну.
а в кого подвійне громадянство?
всі дружно.
ЦЕ ЄВРЕЇ!!!
от і звертаюсь до всіх свідомих громадян.
як що в майбутньому, побачите в анкеті кандидата, на що завгодно, єврейську кров,
минайте десятою дорогою.
вони не заслуговують, щоб керувати країною та вести бізнес в УКРАЇНІ,
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16.02.2022 11:34 Відповісти
У виборців зебєні шизофренія. Їм вкинули дезу про "вальцмана", вони її схавали і привели до влади беню та його маріонетку.
То ж, вони не почують твій заклик. А нам, свідомим, і так зрозуміло, що за про-московитське лайно не можна голосувати.
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16.02.2022 11:47 Відповісти
В Україні при владі "прорашистські щурі",котрих щедро фінансує рашист і завдання котрих",як і у "папиредникив" ,робити щонайбільше шкоди державі Україна, і в той самий час оббирати до нитки український народ
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16.02.2022 11:35 Відповісти
Ну и к чему этот абстрактный "Кабмин"? Кабмин кто назначает и управляет им? Автора в студию!
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16.02.2022 11:39 Відповісти
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16.02.2022 11:43 Відповісти
1 июля 2020 председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий написал https://tsn.ua/ru/groshi/glava-nacbanka-smoliy-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii-iz-za-sistematicheskogo-politicheskogo-davleniya-1577200.html заявление об увольнении и передал ее на рассмотрение президенту Украины. Он заявил, что решил покинуть пост из-за "систематическое политическое давление".
7 июля 2020
Зеленский признался в нарушении закона.Там напомнили, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и купила ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

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16.02.2022 11:46 Відповісти
КОНЧЕНІ МРАЗІ !
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16.02.2022 18:53 Відповісти
 
 