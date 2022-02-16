Кабмін умисно створив комісію з обрання глави НАБУ з дефектами, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, - нардеп "Голосу" Осадчук
За останні два дні Кабмін фактично зірвав конкурс на обрання директора НАБУ.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.
"Вчора була створена конкурсна комісія, але це було зроблено з дефектами. … Я стверджую, що це є підставою для того, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, якщо раптом їм не подобатиметься кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро. Так як це вже відбулося зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Навіть якби не було історії з російською ескалацією для мене все одно було б очевидно, що Офіс Президента продовжуватиме робити в цьому питанні те, що й раніше", - наголосив він.
Осадчук розповів, що згідно закону повний склад комісії має бути сформований "в певну дату".
"Але було призначено лише п’ять осіб. Вчора призначили шосту. Однак, цього призначення фактично не відбулося, тому що у розпорядженні Кабінету Міністрів написано: цю особу призначили за умови, якщо вона вийде зі складу конкурсної комісії щодо САП, до складу якої входить ця особа. Тобто з формальної точки зору закладено дефект. Я стверджую, що це зроблено умисно, щоб забезпечити контроль, як за САП, так і за НАБУ", - зауважив нардеп.
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Выводы делайте сами.
Там все в связке ,у власти та же шайка ,что была при Януковиче.
а кого саме більше у владі та бізнесі?
а хто не воює і не гине за Україну.
а в кого подвійне громадянство?
всі дружно.
ЦЕ ЄВРЕЇ!!!
от і звертаюсь до всіх свідомих громадян.
як що в майбутньому, побачите в анкеті кандидата, на що завгодно, єврейську кров,
минайте десятою дорогою.
вони не заслуговують, щоб керувати країною та вести бізнес в УКРАЇНІ,
То ж, вони не почують твій заклик. А нам, свідомим, і так зрозуміло, що за про-московитське лайно не можна голосувати.
7 июля 2020
Зеленский признался в нарушении закона.Там напомнили, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и купила ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.