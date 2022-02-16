Ознак деескалації на кордоні Росії з Україною поки що не видно, - Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи заяви Москви про готовність до дипломатії, Столтенберг повторив, що бачить "певні причини для обережного оптимізму".

У відповідь на прохання журналіста оцінити чисельність сил РФ поблизу України, Столтенберг заявив, що, за його оцінками, "кількість військових продовжує збільшуватися".

"Вони завжди переміщали сили туди і назад. Отже пересування - це ще не деескалація", - зазначив генсек НАТО, говорячи про повідомлення російської сторони про відведення частини військових. Також Столтенберг повторив, що для деескалації, на його думку, Росії слід відвести від кордону з Україною не лише військовослужбовців, а й важку військову техніку.

"Якщо вони дійсно почнуть відводити війська, ми вітатимемо це... Переміщення військ не означає повне відведення", - підсумував Столтенберг.

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