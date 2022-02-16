Ознак деескалації на кордоні Росії з Україною поки що не видно, - Столтенберг
У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи заяви Москви про готовність до дипломатії, Столтенберг повторив, що бачить "певні причини для обережного оптимізму".
У відповідь на прохання журналіста оцінити чисельність сил РФ поблизу України, Столтенберг заявив, що, за його оцінками, "кількість військових продовжує збільшуватися".
"Вони завжди переміщали сили туди і назад. Отже пересування - це ще не деескалація", - зазначив генсек НАТО, говорячи про повідомлення російської сторони про відведення частини військових. Також Столтенберг повторив, що для деескалації, на його думку, Росії слід відвести від кордону з Україною не лише військовослужбовців, а й важку військову техніку.
"Якщо вони дійсно почнуть відводити війська, ми вітатимемо це... Переміщення військ не означає повне відведення", - підсумував Столтенберг.
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Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися. Не на користь росії.
Йозеф Кнехт
10 февраля 1992 года началась первая фаза доставки гуманитарной помощи в бывший СССР, впавший в лютую нищету и голод от последствий Великой Победы и достижений развитОго социализма, пишет Сергей Ильченко на сайте https://www.dsnews.ua/world/provide-hope-itogi-i-vyvody-kak-ot-golodaniya-ot-uspehov-privesti-russkiy-narod-k-uspeshnomu-golodaniyu-11022022-451074 ДС .
Чтобы бывшие граждане сгинувшего от всеобщего счастья "первого в мире государства рабочих и крестьян" не передохли от голода, 12 транспортных самолётов ВВС США только за один день доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек. В ходе первой фазы операции "Provide Hope" ("Дай надежду"), продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдову, 2 в Беларусь), доставив 2274 тонны гуманитарных грузов.
Это кормление голодающих продолжалось до июня 1997 года. Всего было выполнено 500 рейсов. При этом, "Provide Hope" была не единственной программой такого рода. В течение 20 лет после распада СССР США помогали гуманитарными грузами и России, и другим странам бывшего Союза, истратив на это более $41 млрд.
Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
Ми з України!
Д. П'ятигорець