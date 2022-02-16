За добу від COVID-19 у Києві померли 29 осіб, виявлено 4 378 нових випадків. Серед захворілих 437 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 4378 хворих на коронавірус. 29 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"4378 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 29 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8799 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 415 954", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2442 жінки віком від 18 до 93 років та 1499 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 214 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 223 хлопчиків від 1 місяця до 17 років

Серед тих, хто померли: 17 жінок від 43 до 98 років і 12 чоловіків від 47 до 91 року.

До лікарень столиці госпіталізували 134 хворих на коронавірус та 142 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус. 310 осіб померло, 27 684 - одужало, - МОЗ

Одужали минулої доби 1895 людей. Загалом коронавірус подолали 352 292 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 853, у Деснянському — 642 та в Оболонському районі — 567 випадків", – зазначив Віталій Кличко.