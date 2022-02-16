Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС
Станом на 11 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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Мать солдата
показати весь коментар16.02.2022 12:18 Відповісти Мені подобається 0
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