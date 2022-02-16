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Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС

Станом на 11 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС 01

обстріл (28303) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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ЗСУ применять байрактары нельзя, потому, что это летательный аппарат, а террористам беспилотники - можно.
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16.02.2022 12:18 Відповісти
 
 