Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС

Станом на 11 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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