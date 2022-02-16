Кабмін за вказівкою Зеленського зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно, - Шабунін
Протягом двох останніх днів Кабмін двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними. Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"З ворогом зовнішнім ніби пауза, тож давайте повертатися до ворогів внутрішніх. Поки суспільство було сконцентровано на російських військах, Кабмін таємно рятував корупціонерів Зеленського, на старті зносячи конкурс на директора НАБУ (і підриваючи - на керівника САП). Протягом двох останніх днів КМУ двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними", - заявив він.
"В понеділковому КМУ незаконно викинув з комісії Драго Коса, який не дає Зеленському сфальшувати конкурс на керівника САП. Ми в ЦПК проінформували про цей треш медіа і західних партнерів. Щоб погасити скандал Кабмін вже наступного дня (вчора) ще раз голосує за комісію. Цього разу вже з Драго Косом, але дописує під нього спеціальну умову - вийти з комісії по САП. Очевидно, КМУ не мав права встановлювати будь-які обмежуючі спецумови. Тож це рішення Кабміну Зеленського незаконне ще більше від попереднього (понеділкового). Повний юридичний аналіз вчорашнього адового рішення КМУ за лінком. Воно зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно", - наголосив Шабунін.
"Обидва засідання КМУ відбулися таємно: без анонсу та онлайн трансляції, щоб приховати цю ганьбу від 1) українців, 2) західних партнерів. Мета обох рішень - допомогти Банковій знести через улюблений Зеленським ОАСК конкурс на директора НАБУ (або згодом - переможця). Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського. Це не припущення, а залізобетонна інформація зсередини процесу", - пояснив він.
"Фактичний зрив конкурсу на директора НАБУ точно ставить хрест на грошах МВФ, і з великою вірогідністю - на держгарантіях США. Але тут навіть не про гроші. І не про слово Зеленського, яке після ганьби з конкурсом САП, і туалетного паперу не вартує. Йдеться про ухайдохування державних інституцій як таких. Вдумайтеся, Уряд за вказівкою президента приймає очевидно незаконні рішення, заради підриву правоохоронного органу. Гарант конституції, блін. Єдиним законним виходом з цієї ситуації є викидання Урядом незаконної спецумови (щодо Драго Коса) зі свого рішення", - резюмував Шабунін.
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Слухаю
Там всё решают за его спиной, а его ставят перед фактом, что так и надо !
Ему по ушам проехали и он уже свыкся, что типа сам принял решение...
почему то думаю, что если взять в целом, то человек реально доволен ситуацией... работы хватит и внукам с этим "противодействием коррупции"))) разследования, статьи, хайп, бабки) все ок
Раньше приходилось год писать про Мальдивы и возмущаться по разным поводам всякой всячины типа "почему Насиров в обмороке до сих пор", "почему не посадили брилиантовых", гноить за это Петра. Дошло реально ежедневных пересчетов "котировок цен на лук" и индекс Доу Джонс, ой борща. А щас куда не плюнь везде коррупция, тем для "разследователей" не то что немеренно... было бы только желание все это освещать)
А Найем? красота же... а Наташа Мосейчук? дело сделано, слово "борщ" удалено из памяти... Савик... пока бигбос с зелеными горшки не побил тоже "очень любил и уважал Владимира Александровича"
этот Шабунин тоже ведь освещал конкурс САП весело, я листал его раньше в ФБ...гениально... "коварный Татаров ставит палки в колеса на конкурсе САП", "подлый Татаров вновь сорвал конкурс", "Татаров и Венидиктова срывают выполнение Зеленским обещания президенту США", "Нужно донести президенту информацию, что Татаров и его люди срывают конкурс САП намеренно"... но видать вопрос не был решен, бабос на карту не зашел и теперь Шабунин пишет про Зеленского...
можно подумать, что он кретин, но нет... Уверен вполне умный человек и он отлично знал кто такой Зеленский перед выборами ну или он "обычная домохозяйка Антонина с 1+1 на телеке на кухне"...сомнительно, что наивно верил в добро от "простого парня" и совсем не смотрел на людей которые шли вместе с тем в "новых лицах" от бородатой бабушки
Если независимых избрать, они завтра всех слуг в тюрягу определят.
Кто ж будет вести день и ночь пектись о зубожилом-нариде?!
Зе!Беніну ОПушку разом із найвеличнішим .ідером Всесвіту- узурпував дЄрмак... Послухайте сміх Шабуніна і зрозумієте, що воно хворе...
Ляді Зе!більні, а де стогін від борщового набору, цін на цукор де 1кг=1л 95 бензину? Порошенко був винен у всьому, вічно п'яний у Липецьку та збагатився у 85разів бо вбив брата... і т.д. і т.п. Де ті хвойди, що не можуть пробачити Петру Олексійовичу- насраність у макушці та штанцях? Ау дебіли, ау.