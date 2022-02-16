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Кабмін за вказівкою Зеленського зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно, - Шабунін

Кабмін за вказівкою Зеленського зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно, - Шабунін

Протягом двох останніх днів Кабмін двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними. Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"З ворогом зовнішнім ніби пауза, тож давайте повертатися до ворогів внутрішніх. Поки суспільство було сконцентровано на російських військах, Кабмін таємно рятував корупціонерів Зеленського, на старті зносячи конкурс на директора НАБУ (і підриваючи - на керівника САП). Протягом двох останніх днів КМУ двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними", - заявив він.

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"В понеділковому КМУ незаконно викинув з комісії Драго Коса, який не дає Зеленському сфальшувати конкурс на керівника САП. Ми в ЦПК проінформували про цей треш медіа і західних партнерів. Щоб погасити скандал Кабмін вже наступного дня (вчора) ще раз голосує за комісію. Цього разу вже з Драго Косом, але дописує під нього спеціальну умову - вийти з комісії по САП. Очевидно, КМУ не мав права встановлювати будь-які обмежуючі спецумови. Тож це рішення Кабміну Зеленського незаконне ще більше від попереднього (понеділкового). Повний юридичний аналіз вчорашнього адового рішення КМУ за лінком. Воно зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно", - наголосив Шабунін.

"Обидва засідання КМУ відбулися таємно: без анонсу та онлайн трансляції, щоб приховати цю ганьбу від 1) українців, 2) західних партнерів. Мета обох рішень - допомогти Банковій знести через улюблений Зеленським ОАСК конкурс на директора НАБУ (або згодом - переможця). Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського. Це не припущення, а залізобетонна інформація зсередини процесу", - пояснив він.

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"Фактичний зрив конкурсу на директора НАБУ точно ставить хрест на грошах МВФ, і з великою вірогідністю - на держгарантіях США. Але тут навіть не про гроші. І не про слово Зеленського, яке після ганьби з конкурсом САП, і туалетного паперу не вартує. Йдеться про ухайдохування державних інституцій як таких. Вдумайтеся, Уряд за вказівкою президента приймає очевидно незаконні рішення, заради підриву правоохоронного органу. Гарант конституції, блін. Єдиним законним виходом з цієї ситуації є викидання Урядом незаконної спецумови (щодо Драго Коса) зі свого рішення", - резюмував Шабунін.

Автор: 

НАБУ (5063) Зеленський Володимир (23727) Кабмін (14077) Шабунін Віталій (534) САП (2212) Шмигаль Денис (4565) Кос Драго (5)


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Топ коментарі
+11
Вопросы государственной важности решаются в жидовских междусобойчиках.
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16.02.2022 11:57
+10
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16.02.2022 11:57
+10
Президента нет. Есть банда монобильшости, лижущая руки Коломойши
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16.02.2022 12:16
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16.02.2022 11:57 Відповісти
Вопросы государственной важности решаются в жидовских междусобойчиках.
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16.02.2022 11:57 Відповісти
Хотілось би почути виправдання від захисників Зеленського.

Слухаю
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16.02.2022 11:57 Відповісти
А тобі "гніву" симпатика блазня, Шабуніна, не достатньо?
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16.02.2022 12:01 Відповісти
По темі є щось?
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16.02.2022 12:14 Відповісти
А інфантильність вище зазначених діячів тобі "не по темі"?
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16.02.2022 12:17 Відповісти
Якщо будь-яка притомна людина пише, що Петро не ок, то вона не стає симпатиком блазня автоматично.
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16.02.2022 12:46 Відповісти
Ти, звичайно, не читав твіти Шабуніна зразка 2019-ого року. Чи в тебе память як у акваріумної рибки?
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16.02.2022 12:56 Відповісти
Читав фб, твіти не читав. Що я мав там побачити?
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16.02.2022 12:59 Відповісти
Як то що?!! Що блазень - наша єдина надія на подолання коррупції та якісних перетворень в країні, шляхом проведення реформ. Якщо коротко. А тепер, Шабунін, робить вигляд, що хвалебні блазню не писав, а ти, робиш вигляд, що хвалебних не читав, і за блазня не голосував.
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16.02.2022 13:07 Відповісти
Ти ж краще мене знаєш що я читав і за кого голосував, правда? Що ще цікавого розкажеш?
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Это чтобы два раза не ходить. Все в один заход похоронить. Ты это поясни европейцам, которые хотят вложить сюда 6-8 миллиардов долларов в качестве помощи. Беня был бы очень доволен.
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16.02.2022 11:58 Відповісти
Шабуня чого кипішуєш 25,1% (баранів) вважають що з Україною все ок, і ми 7-мильними кроками ідемо у правильному напрямку
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16.02.2022 11:59 Відповісти
Результат роботи мертячуківсько- беніної пропагандонши мосічук, з Г+Г
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16.02.2022 12:54 Відповісти
ні шановна, ви щойно підкормили тролятинку.
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16.02.2022 13:51 Відповісти
Так ви ж всі "єврооптимісти" цього ж самі добивалися у 2019 році. Як там Лєщ, пуштун і Заліщук? А як там поживає Собоєв?
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16.02.2022 11:59 Відповісти
Шабунин так и не понял, что преЗедент этими процессами не руководит !
Там всё решают за его спиной, а его ставят перед фактом, что так и надо !
Ему по ушам проехали и он уже свыкся, что типа сам принял решение...
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16.02.2022 12:07 Відповісти
Ему и этого не надо. Он не вникает в такие вещи. Это Коломойскому важно. И может еще кому-то. Ахметову тому же.
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16.02.2022 12:33 Відповісти
оно видосики монтирует, книги ИСТОРИЯ подписаны, шкафы пустые. Совсем всех за идиотов считают. Сине жёлтые, чувак я к тебе во френды не записывался, чтобы меня так Оскорблять! https://www.youtube.com/watch?v=q3_UsOp_a5g&ab_channel=LIGA.net
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16.02.2022 12:15 Відповісти
Комуняка зе продолжает саботировать судейскую реформу на фоне агрессии комуно-фашиста путлера, а можливо навпаки, він діє за наказом беса путлера.
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16.02.2022 12:16 Відповісти
Президента нет. Есть банда монобильшости, лижущая руки Коломойши
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16.02.2022 12:16 Відповісти
Да. Пора бы честно признать, что у нас у власти обычная мафия.
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16.02.2022 12:32 Відповісти
Какая разница
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16.02.2022 12:18 Відповісти
Значит без костюма рака не обойтись.
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Вообще цирк, конечно.
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Шабунин не зря топил за Зельку в 2019) он не прогадал)
почему то думаю, что если взять в целом, то человек реально доволен ситуацией... работы хватит и внукам с этим "противодействием коррупции"))) разследования, статьи, хайп, бабки) все ок
Раньше приходилось год писать про Мальдивы и возмущаться по разным поводам всякой всячины типа "почему Насиров в обмороке до сих пор", "почему не посадили брилиантовых", гноить за это Петра. Дошло реально ежедневных пересчетов "котировок цен на лук" и индекс Доу Джонс, ой борща. А щас куда не плюнь везде коррупция, тем для "разследователей" не то что немеренно... было бы только желание все это освещать)
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16.02.2022 12:43 Відповісти
В этом беда всех борцов за всё хорошее. Чем больше проблем - тем больше они актуальны. Оттого в решении проблем они не заинтересованы.
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16.02.2022 13:03 Відповісти
ну примерно то да...вон СерЛещ, какой борцун был.... прорвался в БПП, но там не заценили, дело вышло не прибыльное. Продал свою жопу Бене и нормас... бабос есть, жена тусит в Москве, всего то надо вместо "борьбы" рассказывать какой великолепный политик действующий перзедент... разумеется не бесплатно... карьера...
А Найем? красота же... а Наташа Мосейчук? дело сделано, слово "борщ" удалено из памяти... Савик... пока бигбос с зелеными горшки не побил тоже "очень любил и уважал Владимира Александровича"
этот Шабунин тоже ведь освещал конкурс САП весело, я листал его раньше в ФБ...гениально... "коварный Татаров ставит палки в колеса на конкурсе САП", "подлый Татаров вновь сорвал конкурс", "Татаров и Венидиктова срывают выполнение Зеленским обещания президенту США", "Нужно донести президенту информацию, что Татаров и его люди срывают конкурс САП намеренно"... но видать вопрос не был решен, бабос на карту не зашел и теперь Шабунин пишет про Зеленского...
можно подумать, что он кретин, но нет... Уверен вполне умный человек и он отлично знал кто такой Зеленский перед выборами ну или он "обычная домохозяйка Антонина с 1+1 на телеке на кухне"...сомнительно, что наивно верил в добро от "простого парня" и совсем не смотрел на людей которые шли вместе с тем в "новых лицах" от бородатой бабушки
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16.02.2022 14:03 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна...
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16.02.2022 12:49 Відповісти
Поки Захід допомагає зупинити уйло, ВАЗеленський знищує Закон.
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16.02.2022 12:55 Відповісти
Этот этап мы давно прошли.
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16.02.2022 13:03 Відповісти
зеТварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну. А сап и набу ему в этом мешают. Л-логика! Гнать сраными вениками зеленых мародеров!
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16.02.2022 13:07 Відповісти
А цього білобрисого ****** тільки це і цікавить, а на інші злочини ЗЕленої банди йому насрати ?
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16.02.2022 13:20 Відповісти
Так правильно ж делают!
Если независимых избрать, они завтра всех слуг в тюрягу определят.

Кто ж будет вести день и ночь пектись о зубожилом-нариде?!
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16.02.2022 13:40 Відповісти
між іншим, загроза внутрішня яку створює наш тупоголовий гівногарант не набагато менша за ту що створюїє ху.йло на кордоні. і якщо проти зовнішньої загрози окрім готовності більшості українців захищатися від смердючого рузького міру нам дуже допомагає цивілізований світ, то проти агентів кремля які узурпували ОП і постійно мутять каламутять ніхто справжньої війни не веде і цивлізований світ нам тут не помічник. а в світлі останніх подій коли США зі своїми союзниками послали ху.йла самі знаєте куди і ху.йло зрозуміло що масштабна і швидка окупація України може лише приснитися він не полишаючи своїх дибільних намірів буде намагатися зруйнувати країну з середини, саме через цю наволоч що керує ОП, саме через цих портянок і вовків які безкарно творять що хочуть. ото ж цьому треба давати раду якнайшвидше бо можуть роздмухати полумя громадянської війни користуючисть уже не раз продемонстрованою "мудрістю" наріду. звісно мова не йде про небайдуже громадянське суспільство завдяки саме якому країна веде поки що умпішну боротьбу за своє становлення і європейський вибір життя. хтось має очолити цю боротьбу і повести за собою людей і вичистити в першу чергу Київ і владні кабінети від запроданців і відвертих провокаторів, нині це і є питання життя і смерті країни.
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16.02.2022 13:51 Відповісти
то проти агентів кремля які узурпували ОП і постійно мутять каламутять....
Зе!Беніну ОПушку разом із найвеличнішим .ідером Всесвіту- узурпував дЄрмак... Послухайте сміх Шабуніна і зрозумієте, що воно хворе...
Ляді Зе!більні, а де стогін від борщового набору, цін на цукор де 1кг=1л 95 бензину? Порошенко був винен у всьому, вічно п'яний у Липецьку та збагатився у 85разів бо вбив брата... і т.д. і т.п. Де ті хвойди, що не можуть пробачити Петру Олексійовичу- насраність у макушці та штанцях? Ау дебіли, ау.
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16.02.2022 14:08 Відповісти
Что то версии Шабунина зачем все это делается все невнятнее и расплывчатее: заради підриву правоохоронного органу. Джерело:
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16.02.2022 14:22 Відповісти
Щоб Трубіциних з мільйонами не ловили, так зрозуміло?
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16.02.2022 14:33 Відповісти
Ну вы статью прочтите, там совсем другое написано, мною даже цитата приведена. А ведь Тубицина впоймали и без конкурса но голову, так что ваша версия не соответствует действительности. Напомню раньше версии у Шабунина были поинтереснее и по конкретнее, например: не выбирают что б не расследовать ротердам+ спасая Ахметова или там спасая Татарова по делу Мыкытася.
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16.02.2022 14:41 Відповісти
марионетка конечно самостоятельно без участия актера кукловода "зриває конкурс"
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16.02.2022 15:00 Відповісти
ЗЕЛЕНЬКО всех считает за дурачков !
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16.02.2022 18:50 Відповісти
 
 