Кабмін за вказівкою Зеленського зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно, - Шабунін

Протягом двох останніх днів Кабмін двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними. Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"З ворогом зовнішнім ніби пауза, тож давайте повертатися до ворогів внутрішніх. Поки суспільство було сконцентровано на російських військах, Кабмін таємно рятував корупціонерів Зеленського, на старті зносячи конкурс на директора НАБУ (і підриваючи - на керівника САП). Протягом двох останніх днів КМУ двічі прийняв рішення про формування конкурсної комісії по НАБУ. І обидва рішення Уряду є свідомо, демонстративно незаконними", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін умисно створив комісію з обрання глави НАБУ з дефектами, щоб Татаров через ОАСК міг скасувати конкурс, - нардеп "Голосу" Осадчук

"В понеділковому КМУ незаконно викинув з комісії Драго Коса, який не дає Зеленському сфальшувати конкурс на керівника САП. Ми в ЦПК проінформували про цей треш медіа і західних партнерів. Щоб погасити скандал Кабмін вже наступного дня (вчора) ще раз голосує за комісію. Цього разу вже з Драго Косом, але дописує під нього спеціальну умову - вийти з комісії по САП. Очевидно, КМУ не мав права встановлювати будь-які обмежуючі спецумови. Тож це рішення Кабміну Зеленського незаконне ще більше від попереднього (понеділкового). Повний юридичний аналіз вчорашнього адового рішення КМУ за лінком. Воно зриває конкурс на директора НАБУ і керівника САП одночасно", - наголосив Шабунін.

"Обидва засідання КМУ відбулися таємно: без анонсу та онлайн трансляції, щоб приховати цю ганьбу від 1) українців, 2) західних партнерів. Мета обох рішень - допомогти Банковій знести через улюблений Зеленським ОАСК конкурс на директора НАБУ (або згодом - переможця). Приймаючи обидва рішення, Шмигаль діє за прямою вказівкою Зеленського. Це не припущення, а залізобетонна інформація зсередини процесу", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ

"Фактичний зрив конкурсу на директора НАБУ точно ставить хрест на грошах МВФ, і з великою вірогідністю - на держгарантіях США. Але тут навіть не про гроші. І не про слово Зеленського, яке після ганьби з конкурсом САП, і туалетного паперу не вартує. Йдеться про ухайдохування державних інституцій як таких. Вдумайтеся, Уряд за вказівкою президента приймає очевидно незаконні рішення, заради підриву правоохоронного органу. Гарант конституції, блін. Єдиним законним виходом з цієї ситуації є викидання Урядом незаконної спецумови (щодо Драго Коса) зі свого рішення", - резюмував Шабунін.